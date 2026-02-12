【ミスタードーナツ】2月18日（水）から55周年記念商品『ショコラフレンチシリーズ』を期間限定発売

株式会社ダスキン

株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：大久保 裕行）が運営するミスタードーナツは、創業55周年を記念し、『ショコラフレンチシリーズ』全3種を2月18日（水）から、期間限定で発売します。販売終了から12年の時を経ても、多くのお客様から復活へのご要望をいただいた“ショコラフレンチ”がついに復活します。

■商品開発の背景

昨年2025年に創業55周年を迎えたミスタードーナツは、『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のブランドスローガンのもと、皆様にとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、いつも新しい出会いにワクワクするミスタードーナツとなれるよう取り組んでいます。この度発売する『ショコラフレンチシリーズ』は、お客様から再販売のご要望が多かった『ショコラフレンチシリーズ』を、55周年記念商品として復活します。55周年の記念すべき時にお客様に感謝を伝えるべく、周年を記念した特別な商品です。

■商品特長

この度発売する『ショコラフレンチシリーズ』は1983年に初登場し、その後2013年まで不定期に期間限定で発売していた人気商品で、ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長です。今回、復活を待ち望んでいた皆様には懐かしさを、まだ食べたことのない皆様には新しさを感じていただけるよう、組み合わせる素材選びにもこだわりました。販売当時人気商品であった「ショコラフレンチ」や、「エンゼルショコラ」に加え、新しく、ザクザク食感のチョコクリームをサンドした「ザクザクチョコクリームショコラ」も登場します。

『ショコラフレンチシリーズ』を囲んで楽しい時間をお過ごしください。商品の詳細は下記をご参照ください。

■販売期間

2月18日（水）～ 3月下旬（順次販売終了予定）

■対象ショップ

ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

********************** 商 品 概 要 **********************

※価格は、テイクアウト価格・イートイン価格の2価格を表記しています。

※価格は税込です。

●ショコラフレンチ

ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをまぶした、生地のふわっと軽い食感を楽しめる商品です。

テイクアウト 183円

イートイン 187円

●エンゼルショコラ

ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングしました。

テイクアウト 194円

イートイン 198円

●ザクザクチョコクリームショコラ

ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地に、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンド。仕上げにホワイトチョコをコーティングしました。

テイクアウト 205円

イートイン 209円

■ミスドネットオーダーについて

商品のご注文はミスドネットオーダーウェブサイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前にご注文いただくと、レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

➤ミスドネットオーダーウェブサイト： https://netorder.misterdonut.jp/

➤ミスタードーナツアプリウェブサイト：https://www.misterdonut.jp/app/

「ミスタードーナツアプリ」からミスドネットオーダーをご利用いただくと、現在地近くのショップ表示機能やキーワードによるショップ検索機能により、お近くのショップを簡単にお探しいただけます。また、「お気に入り店舗」を登録することができ、ミスドネットオーダーをよりスムーズにご利用いただけます。※ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスです。