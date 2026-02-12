キリンの子ども健康飲料※1×小学館コロコロコミックの強力タッグ！「つよいぞ！ムテキッズ」2月27日単行本発売！

株式会社小学館

株式会社小学館（以下、小学館）は、2月27日（金）に小学館の「月刊コロコロコミック」連載中の漫画「つよいぞ！ムテキッズ」の単行本を発売します。また、キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘、以下キリンビバレッジ）は同キャラクターを起用した子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ100mlPET」を3月17日（火）に全国で展開します（一部地域で紙パックの先行販売実績あり）。小学館とキリンビバレッジは、漫画と飲料を通じた共同プロジェクトとして、子どもたちの「ムテキになりたい」を出発点に、心と体の健やかさを社会へ広げていきます。

※1 体調管理をサポートする飲料（プラズマ乳酸菌と鉄分を配合）

体調管理は食事・睡眠・運動が大切です

子どもの“好き”を健康の入口にしたい

本プロジェクトは、「子どもたちが“好きなことに夢中になる瞬間”を、心と身体の健康を支えることで応援したい。」というビジョンに小学館コロコロコミック編集部とキリンビバレッジが共鳴し、発足。両社が抱く「ムテキなキミでいてほしい」という想いが結実し、キャラクター“ムテキッズ”が誕生しました。飲料と漫画を通じて子どもたちのもとへ届けています。

好きなことに夢中になるためには健康の土台が大切です。子どもたちの「好き」を全力で応援するため、キリンビバレッジは初の子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」を開発しました。また、小学館コロコロコミック編集部は、「好きなことに夢中になる楽しさやワクワクを届け、子どもたちの心を育みたい」という想いを漫画「つよいぞ！ムテキッズ」に込め、「月刊コロコロコミック」を通じて子どもたちに発信しています。

飲料と漫画という異色の取り組みだからこそ生まれる新しいコミュニケーションを通じて、子どもたちの「夢中」を応援するとともに、健やかな成長を願う親心に応えるべく、取り組みを進めてまいります。

単行本「つよいぞ！ムテキッズ」について

＜概要＞

子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」を飲んだ子どもが“ムテキッズ”へと変身し、日常の中で出会う困りごとをキャラクター化した”コマリンズ”と対峙し、仲間にしていく物語です。ムテキッズの活躍を通じて、「好きなことに夢中になる」ことの楽しさやワクワクを届け、子どもたちの心を育んでいきたいという想いから生まれました。

＜キャラクター＞

ストライカーキッズ（シュウト） パティシエキッズ（ココ） エンジニアキッズ（ヒカル） ダンサーキッズ（リズ）

＜単行本＞

名称：つよいぞ！ ムテキッズ（単行本）

発売日：2026年2月27日（金）

価格：770円（税込）

URL：https://www.corocoro.jp/title/981

作者：すけまる

発行：株式会社小学館

子ども健康飲料「キリン つよいぞ！ムテキッズ」について

<飲料>

名称：

１.「キリン つよいぞ！ムテキッズ」 100ml・ペットボトル

２.「キリン つよいぞ！ムテキッズ」 100ml・ペットボトル6本パック

発売日: 2026年3月17日（火）

希望小売価格:１.150円（税込）２.900円（税込）

URL：https://mutekids.kirin.co.jp/

販売：キリンビバレッジ株式会社

中味：

・すっきり飲みやすいヨーグルトテイスト

・プラズマ乳酸菌500億個（子ども1日分目安量）と、

鉄分1.2ｍｇを配合

パッケージ：

・「月刊コロコロコミック」編集部とのコラボによる、

子どもの”好き”と”自分らしさ”を表現したキャラクターを活用した、明るさと楽しさのあるパッケージデザイン（全6種類）

(C) すけまる／小学館 (C) KIRIN ムテキッズプロジェクト

株式会社小学館 コロコロコミック編集長 益江宏典コメント

コロコロコミックは、子どもたちの“やんちゃ心”を全力で肯定してきた雑誌です。ただ、時代が変わり、子どもたちの目の前にある世界も大きく変わりました。いまの子どもたちは、大人が思う以上に未来を見ていて、迷いながらも自分の居場所や“なりたい姿”を探している。そんな子どもたちに、私たちは何を届けるべきか。その問いに向き合う中で、ムテキッズは生まれました。

キリンビバレッジさんの“子どもの心を育んでいきたい”という想いは、作品づくりの根っこで私たちが大切にしている価値観と重なります。「ムテキ」という言葉に込めたのは、強さの押し付けではなく、自分を信じる気持ち、そして挑戦してみようと思える自己肯定感です。単行本としてまとまることで、物語の熱量がさらに強く伝わり、子どもたちが「自分もムテキッズになれるかも」と感じられる瞬間を増やしていけたらと思います。ぜひご注目ください。

キリンビバレッジ株式会社 マーケティング部長 鈴木郁真コメント

子どもたちの健康への貢献を考えるとき、栄養や成分だけではなく、“毎日続けたくなる理由”を子どもたち自身が持てるようにすることが重要だと考えています。だからこそ私たちは、子どもが自分から『やってみたい』『なりたい』と思える気持ちを、健康習慣の入口にしたいと考え、コロコロコミックさんとのコラボによる健康飲料「つよいぞ！ムテキッズ」が誕生しました。

コロコロコミックさんが長年培ってきた“子どもの心に向き合う編集力”と、私たちキリンビバレッジが持つ健康領域の知見・商品開発力を掛け合わせることで、家庭の会話や毎日の選択の中に、自然と健康が入り込む新たな提案ができると確信しています。単行本化で『ムテキッズ』の世界がより多くの子どもたちに届き、3月の子ども健康飲料「つよいぞ！ムテキッズ」全国発売とともに、“好き”が健康につながる新しい習慣を広げていきます。