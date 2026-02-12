HOTEL THE MITSUI KYOTO 『フォーブス・トラベルガイド2026』にてホテルとスパの両部門で最高評価「5つ星」を獲得

三井不動産リゾートマネジメント株式会社

京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置するHOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト https://www.hotelthemitsui.com）（所在地：京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人：加勢田 愉士）は、2026年2月11日に発表された 『フォーブス・トラベルガイド 2026』 のスパ部門において、「サーマルスプリングSPA」が当ホテルとして初めて最高評価である「5つ星」を獲得いたしました。

また、ホテル部門においても、開業初年度の審査以来5年連続で「5つ星」を維持しており、これにより関西で唯一、「スパ」と「ホテル」の両部門にて最高評価を獲得するホテルとなりました。

本アワードは、世界の一流ホテルやレストラン、スパを対象に、厳格な基準に基づき格付けを行う権威ある評価制度であり、「ラグジュアリー・サービスのオリンピック」とも称されます。

このたびの受賞は、昨年発表された『The World’s 50 Best Hotels 2025』への選出、ならびに『ミシュランガイド 2025』のホテルセレクションにおける最高評価「3ミシュランキー」の獲得に続く快挙となります。

https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/forbes2026

総支配人 加勢田 愉士（かせだ よしひと）コメント

『フォーブス・トラベルガイド2026』ホテル部門にて5年連続となる「5つ星」、そして、同ガイドのスパ部門にて初となる「5つ星」の評価を賜り、大変嬉しく、光栄に感じております。 ホテルとスパの双方でこのような高評価をいただけましたのは、ひとえに日頃よりご愛顧くださるお客様、そして地域の皆様の温かいご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

本年は、私共にとって新たな挑戦となる「HOTEL THE MITSUI HAKONE」の開業も控えております。京都で培ったおもてなしの心を継承しつつ、それぞれの土地の魅力を最大限に活かした唯一無二の体験をお届けできるよう、スタッフ一同、さらなる高みを目指して努めてまいります。

フォーブス・トラベルガイドについて

フォーブス・トラベルガイドは、独自のシステムにより、世界の高級ホテル、レストラン、スパの格付けを行っています。1958年にモービル・トラベルガイドとして創設されたフォーブス・トラベルガイドは、5 つ星の格付けシステムを米国で初めて導入しました。今日、フォーブス・トラベルガイドの匿名調査員は世界中を周り、900 もの厳格で客観的な基準を基に施設を評価しています。フォーブス・トラベルガイドが年に1度発表している格付け、レビュー、日々のトラベルストーリーは、目の肥えた旅行者が世界で最もラグジュアリーな体験を選択するお手伝いをしています。フォーブス・トラベルガイドの詳細につきましては、forbestravelguide.com（英語）をご覧ください。

HOTEL THE MITSUI KYOTOについて

HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた160室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン＆バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2025年10月に発表された『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価の「3ミシュランキー」に選出。そして、『The World’s 50 Best Hotels 2025（世界のベストホテル50）』では世界第46位に、『フォーブス・トラベルガイド 2026』では5年連続で最高評価「5つ星」を獲得いたしました。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。2026 年にはHOTEL THE MITSUI の新たなホテルとして「箱根・小涌谷」にHOTEL THE MITSUI HAKONE が開業。

HOTEL THE MITSUI KYOTO の最新情報は www.hotelthemitsui.com をご覧ください。

主な受賞・認定歴

2026年2月『フォーブス・トラベルガイド2026』の「ホテル部門」において、日本ではじめて開業初年度の審査で5つ星を獲得して以来、5年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2026年2月『フォーブス・トラベルガイド2026』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が5つ星を獲得。

2025年10月『The World's 50 Best Hotels（世界のベストホテル50）』に選出。

2025年10月『ミシュランガイド ホテルセレクション』にて2年連続で最高評価「3ミシュランキー」を獲得。

2024年10月『コンデナスト・トラベラー誌』の「2024年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2024年5月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「Top 500 Hotels in the World」に選出。

2023年12月 米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「The Gold List 2024」にてThe Best Hotels and Resorts in the Worldに選出。

2023年7月 米国大手旅行専門誌『Travel ＋ Leisure』の「世界のトップホテル100」にて日本で最上位のホテルに選出。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財（建造物）』に登録。

https://prtimes.jp/a/?f=d54747-84-71967ac712e2ff74f62b9f0dfe3fa494.pdf