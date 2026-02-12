～2月19日はプロレスの日！～主人公をしのぐヒールの魅力！ “推せる悪役”キャラクターランキング マンガ好き6,077名に調査した気になる第1位は…？

NTTソルマーレ株式会社

NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、2月19日の「プロレスの日」にちなんで、『“推せる悪役”キャラクターランキング』を発表いたします。6,077名のマンガを愛するコミックシーモアユーザーの回答により、第1位は、"ベルモット"「名探偵コナン」（小学館）に決定しました。

1．『“推せる悪役”キャラクターランキング』結果発表

2月19日の「プロレスの日」は、1954年2月19日に、日本で初めて本格的なプロレスの国際試合が開催されたことに由来しています。

コミックシーモアでは「プロレスの日」にちなみ、ヒールの魅力に注目した『“推せる悪役”キャラクターランキング』調査を実施しました。

マンガの世界では悪役のキャラクターが印象的な人気作品が数多く知られていますが、今回の調査の結果、誰もが知る大人気作品「名探偵コナン」（小学館）に登場する"ベルモット"が、2,805票を獲得し、堂々の首位を飾りました。続く第2位には、バトル×冒険×恋愛を軸にしたファンタジー作品に登場する"奈落"「犬夜叉」（小学館）が1,513票を獲得し、ランクイン。第3位には2017年に映画化もされた不朽の名作に登場する、"エンヴィー"「鋼の錬金術師」（スクウェア・エニックス）が選出され、1,073票を獲得しました。

本調査では、幅広い世代に知られる国民的ヒット作が上位を独占する結果となりました。

いずれも物語性の強さと印象的な悪役の存在が、長年にわたり高い支持を集めていることがうかがえます。

【第1位】ベルモット「名探偵コナン」（小学館）：2,805票

老若男女問わず愛される青山剛昌の代表作品「名探偵コナン」に登場する"ベルモット"が1位に輝きました。

『週刊少年サンデー』にて最長の連載記録を更新しており、今回の調査でも「強くてカッコいい！悪いだけじゃないところが好きです。」「悪者ではあるが、主人公とヒロインのことが気に入り、手助けしてしまったり挑発したりする部分が推せる。」等といったコメントとともに、多数のユーザーから票が集まりました。

その他、「悪役なんだけどもしかしたら味方なのでは？という期待感があるからです。」「何よりかっこいい！黒の組織の中で一番謎が多いし、自分の信念があるし。コナンの敵キャラなのになぜか応援したくなる。」等と、信念を持つ姿に感銘を受ける読者も多いようです。

▼あらすじ

ホームズばりの推理力で、大活躍の高校生名探偵・工藤新一。ところがある日、事件を追っていた彼は、妙な薬の力で、なんと子供に戻ってしまった…!? 仮の名を“江戸川コナン”。小さな名探偵が登場だ!!

作品URL：https://www.cmoa.jp/title/25327/

【第2位】奈落「犬夜叉」（小学館）：1,513票

連載終了から長い時を経てもなお、多くの読者に愛される冒険ファンタジー作品「犬夜叉」に登場する"奈落"がランクイン。

選ばれた理由としては、「孤独なのに愛されたいところに魅力を感じた。」「悪である理由が人間の欲望として否定できないものであるから。」「悪としての存在だけれど、切なさもあるから」といった声が寄せられました。

孤独や渇望といった人間的な感情を内包し、単なる悪として割り切れない切なさがある点に、多くの読者が強く惹きつけられていることが分かりました。

▼あらすじ

現代に生きる少女が戦国時代へと迷い込み、半妖の少年と出会う。四魂の玉を巡る戦いの中で、仲間との絆や切ない恋、成長が描かれていく冒険譚。

作品URL：https://www.cmoa.jp/title/126963/

【第3位】エンヴィー「鋼の錬金術師」（スクウェア・エニックス）：1,073票

錬金術が発達した世界を舞台に、失った身体を取り戻すため旅に出る兄弟を描く、アニメ化・映画化も果たしたダークファンタジー作品「鋼の錬金術師」に登場する"エンヴィー"。

選ばれた理由として、「初登場から終盤に至るまでに、感情の揺らぎが人に近くなるところに魅力を感じたから。」「邪悪であることに間違いありません。ただ名前の通り、人間に嫉妬する一方で人間に憧れ、最期まで自分自身を貫き通したという意味では魅力的なキャラクターだと思います。」等、歪んだ感情や内面の揺らぎが物語の中で徐々に浮かび上がり、単なる敵役にとどまらない存在として描かれている点に、多くの読者が強く惹きつけられていることが分かりました。

▼あらすじ

兄・エドワード・エルリック、弟・アルフォンス。2人の若き天才錬金術師は、幼いころ、病気で失った母を甦らせるため禁断の人体錬成を試みる。しかしその代償はあまりにも高すぎた…。兄弟は、すべてを取り戻すための長い旅に出る…。

作品URL：https://www.cmoa.jp/title/37770/

【番外編】 ※作品名50音順

その他、推せる悪役キャラクターとして、皆様からいただいた回答をご紹介。

■ゾディル・テュフォン「ガチアクタ」（講談社）

「強くてカリスマ性があって、目的に向かってまっすぐなところ。そのためなら何してもかまわないみたいな。落ち着いてる雰囲気なのもいい。」

「寒々しい落ち着きが良い。」

「単なる独裁者ではなく、カリスマと理想に突き動かされているこの二面性がクールでカッコいい。」

作品URL：

https://www.cmoa.jp/title/243248/

■法玄「銀牙伝説ウィード」（日本文芸社）

「戦闘能力が異常に高いうえに悪知恵もよく働き狡猾さ一番。」

「強い×渋い×悪い！とことん立ちふさがって、いい悪役ぶりだったから。」

「悪役は悪いけど実はこうなる理由があり、悪い奴に成り下がった今でさえ、小さくても良いところもあるタイプが多いけれど、しっかり悪役で思い切りがいい。」

作品URL：https://www.cmoa.jp/title/7268/

■範馬勇次郎「グラップラー刃牙」（秋田書店）

「地上最強であるにも関わらず人としての作法や礼儀をしっかり心得ているところ。」

「物語中最強で、理不尽で、ユーモアもあり魅

力的だから。」

「範馬勇次郎は地上最強の生物としての圧倒的な強さと、それに裏打ちされた人間離れした存在感、そして強さへの純粋な探求心と美意識を持っている。」

作品URL：

https://www.cmoa.jp/title/33503/

■ゼオン・ベル「金色のガッシュ！！ 完全版」（BIRGDIN BOARD Corp.）

「ガッシュに出てくる悪役は、めっちゃ強いし、悪役になるまでの苦悩も心にしみるキャラでいい。」

「読み進めて行く度にキャラの芯の強さが出

てくるから。」

「ただの悪役ではない、彼自身の話を見て好きになってしまいました。」

作品URL：

https://www.cmoa.jp/title/151884/

■グリフィス「ベルセルク」（白泉社）

「なんだかんだ美しいし、悪に染まる理由も

はっきりしているから。」

「人間離れした理想の高さと人間臭いガッツへの執着という相反する性質のギャップが良い。」

「カリスマ性を持ち、人々からの人望を集め

ながら実はダークサイドな部分も持ち合わせ

ているのが魅力的。」

作品URL：

https://www.cmoa.jp/title/58155/

■アミィ・キリヲ「魔入りました！入間くん」（秋田書店）

「裏と表の性格が違いすぎる。そのギャップがいい。」

「ストーリー内で異質でありつつ、ある種悪魔のイメージ通りの魅力的なキャラだから。」

「主人公のいないところで色々工作しつつ、もしかしたら最後には悪役でなく終わるのではないか、と思わせるミステリアスなところが推せます。」

作品URL：

https://www.cmoa.jp/title/132776/

■滑皮秀信「闇金ウシジマくん」（小学館）

「目をそらしたいのに逆に目が離せない、容赦ない必要悪で絶対に迂闊に近づいてはいけない世界があると社会勉強になる。」

「憎らしいような、でも面白いところも多いので推せます。」

「成り上がりの最強で最高に最悪な男。 壮絶過ぎる人生は、リアルすぎて無茶苦茶だけど漫画だから推せる悪役キャラです。」

作品URL：

https://www.cmoa.jp/title/18162/

【調査概要】

・調査タイトル ：推せる悪役キャラクター アンケート

・調査方法 ：コミックシーモア会員に対してサイト内アンケートを実施

・有効回答数 ：6,077名

・調査時期 ：2025年12月18日（木）～2025年12月22日（月）

※本調査を使用する際は、「コミックシーモア調べ」とご記載ください。

2．『2月19日はプロレスの日！主人公をしのぐヒールの魅力！“推せる悪役”キャラクターランキング』キャンペーン

対象作品がお得に読める!! 3冊20％OFFクーポン配布!!

抽選で10名様に10,000ポイント進呈!!

本ランキングの発表を記念して､第1位～第3位までと番外編の全作品をお得に読めるキャンペーンを開催いたします。ぜひ特設ページをご覧いただき、この機会にマンガをお楽しみください｡

キャンペーン内容：

(1) 対象作品1巻以上無料

(2) 対象作品3冊20％OFFクーポンをプレゼント ※新刊は除く

(3) 『2月19日はプロレスの日！主人公をしのぐヒールの魅力！“推せる悪役”キャラクターランキング』Xキャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で10名様に10,000ポイントをプレゼント

※詳しくは特設ページをご確認ください｡

期間 ：2月12日（木）10：00～2月25日（水）23：59

特設ページ ：https://www.cmoa.jp/special/?page_id=260212_villain_pr

3．総合電子書籍ストア「コミックシーモア」サービス概要

「コミックシーモア」は、『想いとテクノロジーにより、マンガ熱を拡げていく。』のビジョンを基に、常にサービスの向上や機能の拡充を行っています。

（1）月間利用者数4,000万人超！21周年を迎えた国内最大級の総合電子書籍ストア

（2）コミックを中心とした取扱い冊数180万冊以上の充実の品ぞろえ

（3）ドラマ化やアニメ化された話題作も！2,300作品以上のオリジナルコミックを制作・配信する「シーモアコミックス」

（4）「シーモア読み放題」など多様なサービスを展開

（5）業界最大級となる429万件以上のお客様レビュー

（6）無料作品56,100冊以上、お得なキャンペーン1,400本以上の大量キャンペーンを展開

≪数値はすべて2026年1月31日実績≫

4．NTTソルマーレ株式会社について

NTTソルマーレは、『お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する』ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、「シーモアコミックス」によるオリジナルコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。

公式サイト：https://www.nttsolmare.com/

事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/

■電子書籍事業

・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営

公式サイト：https://www.cmoa.jp/

・デジタル出版を牽引する「シーモアコミックス」の展開

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/

・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」

公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/

・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営

公式サイト：https://mangaplaza.com/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●NTTソルマーレ株式会社

電子書籍事業部 多田、衣笠、伊藤、森田

連絡先：06-6228-8861

e-mail：info@nttsolmare.com