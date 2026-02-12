【GUCCI】イタリア ラップ界のスター、ガリ（Ghali）をはじめとするセレブリティがグッチを着用

株式会社ケリングジャパン

ラッパーのガリ（Ghali）は、2月6日にイタリア・ミラノのサン・シーロ スタジアムで行われた「ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック」開会式にて、グッチのカスタムルックを着用して登場。トーン オン トーンの光沢あるフラワーブローチをあしらった、オールホワイトのシルク ハイネックシャツに、サテンのサイドバンドが施されたウールパンツを合わせ、「La Famiglia」コレクションのブラックレザー ホースビット ローファーを着用しました。

Image courtesy of Getty Images

キキ・パーマー、グッチを着用して登場

女優のキキ・パーマー（Keke Palmer）は、2月5日にカリフォルニア州ユニバーサル・シティのユニバーサル・スタジオ・バックロットで開催された Peacock「The ’Burbs」プレミアイベントにて、「La Famiglia」コレクションのトレンチコートに、ニーハイ ブーツ、シルクツイルのヘアバンドとサングラスを着用し、GGパターンの〔グッチ ジャッキー 1961〕を携えて登場しました。

Image courtesy of Getty Images

サブリナ・インパッチャトーレ、グッチを着用して登場

女優のサブリナ・インパッチャトーレ（Sabrina Impacciatore）は、1月25日にユタ州パークシティのThe Rayで開催されたサンダンス映画祭にて、映画『Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass』のプレミアに登場。「La Famiglia」コレクションのライトブルー シアリングコートにベージュのレースドレス、ブラックレザー パンプスと、ホワイトレザーのバッグ〔グッチ バンブー 1947〕を合わせました。

Image courtesy of AP Photo

