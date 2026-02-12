トレックが公式楽天市場店をオープン

トレック・ジャパン株式会社

2026年に50周年を迎える米国自転車ブランド「トレック・バイシクル」が、2026年2月12日（木）より楽天市場での販売を開始します。自社ECサイトに加えて楽天市場での販売を行うことで、お客様にトレックブランドに触れて頂く機会を増やすことが目的です。もちろん、30日間満足保証をはじめとするトレックの手厚い保証プログラムは楽天市場での購入にも適用されます。



楽天での取扱い商品

・自転車本体：エントリーモデルを中心にクロスバイク、ロードバイク、MTB、キッズモデルと幅広く展開

・パーツ・アクセサリー：トレックやボントレガーブランドの純正パーツ

・アパレル：ラファブランドの厳選された人気商品

サービス・保証

- 自転車は完全に組立てられて自宅配送されるため、必要な作業はサドルの高さ調整だけです。- 梱包資材はすべて配送会社が回収するため、巨大な段ボールの廃棄処理は不要。- アクセサリー・アパレルは最短即日出荷、バイクは5-10日程度でお届けのスピード配送- 直営店で使える4回分の自転車無料点検サービスが付帯- アクセサリー・アパレルは、いかなる理由でも30日間返品できる満足保証付き

楽天ならではのサービス

- 自転車を購入する際、キックスタンドやライトなどを追加可能- 汚れや傷からフレームを守るコーティングサービスもオプションで追加可能- 配送日指定サービスに対応- 税込3,980円以上で全ての商品が送料無料

トレック公式楽天市場店はこちら(https://www.rakuten.co.jp/trek-bikes/)

メディアキットはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/t2pwhnkkicflnov7zkdh1/ANhe3yd7hT4CU1eLTAUZxb0?rlkey=ntljxx9sdagbq8ynp60g20p5k&e=1&st=1rbtgsbe&dl=0)



トレックについて

トレックは、1976年にアメリカ・ウィスコンシン州で創業したプレミアムバイシクルブランドです。2026年に創業50周年を迎えるトレックは、「地球上で最も素晴らしい乗り物をつくる」という理念のもと、高性能なロードバイク、マウンテンバイク、e-bikeなどを提供し、世界中のライダーから信頼を集めています。日本国内では、製品の提供のみならず、コミュニティやライフスタイルの発展にも貢献するブランドとして活動を展開しています。

お問い合わせはこちら

トレック・ジャパン マーケティング 佐藤

Tel : 03-4510-2555

e-mail : toshiki_sato@trekbikes.com