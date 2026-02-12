【人材営業×AI】売上を劇的に改善する“具体的な”AI活用術とは？
社会の「困った」を事業の力で解決する株式会社エージェントは、テクノロジーを活用した人材不足課題の解決を目指すグループ企業「anyenv株式会社」を通して、「生成AI活用による営業DXの実践手法」を解説する無料オンラインウェビナー「【人材営業×AI】売上を劇的に改善する“具体的な”AI活用術とは？」を、2026年2月17日（火）に開催いたします。
■ 開催背景
人材業界の営業職は、
- 日程調整
- 求職者情報管理
- 請求書発行
- 社内外の各種調整
など、本来注力すべき「商談・顧客対話」以外の業務に多くの時間を費やしているのが現状です。
営業活動の質を高めるためには「商談時間の確保」が重要である一方で、業務量の増加により本来の営業活動に集中できないという課題が顕在化しています。
そこで本ウェビナーでは、生成AIを活用して営業のルーティン業務を自動化・効率化し、「人がやるべき仕事」と「AIに任せるべき仕事」を明確に切り分けることで、営業生産性を抜本的に改善する手法を解説します。
単なるツール紹介ではなく、明日から営業現場で再現可能な具体策の提供を目的としています。
■ ウェビナー内容- 人材業界営業 業務構造の整理
- 営業のどの業務がAIに置き換えられるのか
- Geminiを活用した以下業務の効率化例
・専門知識の整理／要約・提案資料の自動生成・営業日報の効率化
・顧客対応の品質向上
- 営業マンが「本来集中すべき仕事」とは何か
- AI活用を定着させるための考え方
■開催概要
日時：2026年2月17日（火）14:00～15:00
形式：オンライン（Live配信）
参加費：無料
途中参加・退出：可能
■タイムテーブル（60分）
14:00～14:05 オープニング／ウェビナー趣旨説明
14:05～14:20 人材業界営業の現状と課題（なぜ商談時間が減っているのか）
14:20～14:45 Geminiを活用した営業ルーティン業務の効率化手法
14:45～14:55 営業マンが「商談時間」を最大化するための業務設計
14:55～15:00 まとめ／活用ステップ案内
※内容は一部変更となる場合があります。
■対象者
- 人材業界の営業職
- 営業マネージャー／リーダー
- RA
- 営業DX・AI活用に関心のある方
※同業他社・個人の方の参加をお断りする場合があります。
■ 登壇者
佐藤 正徳｜AI活用コーディネーター（anyenv株式会社）
80商材以上の営業代行 / セールスプロモーションに携わり、営業プロセスの効率化や内製化支援事業に従事。その後、大手キャリア企業とのDX推進研修プロジェクト、シェアNo1大手外資企業でのAI推進プロジェクト、官公庁や自治体とのDX推進サポートに関する事業を経て、【営業効率化×AI活用】により、企業の売上拡大を支援するAX伴走サービス責任者を務める。
■ 申込方法
下記ページよりお申し込みください。
https://peatix.com/sales/event/4852782/tickets
■キャンセルポリシー
本ウェビナーは無料イベントのため、キャンセル連絡は不要です。
参加登録後にご都合がつかなくなった場合も、そのまま不参加で問題ありません。
無断欠席による不利益等は一切ありません。
■注意事項- ウェビナー内容の録画・録音・転載は禁止します。
- 配信URLは申込者のみに共有します。
- 通信環境の不具合等により、映像・音声が乱れる場合があります。
anyenv株式会社
「anyenv株式会社」は、当社が注力する7つの社会課題領域の一つ「人材不足課題」において、自社で培ってきたテクノロジーに関する知見を活かし「コンサルティング・研修・開発・専門人材」をワンストップで提供する伴走型のDXパートナーです。「人材業界」「営業・バックオフィス業務」に対する 「現場で使われるAIの導入」という価値提供の実現にこだわっています。
本件に関するお問い合わせ
株式会社エージェント メディア戦略室
TEL : 03-3780-3911【メディア戦略室とお伝えください。】
〇オンラインお問い合わせフォーム
https://agent-network.com/contact/business/