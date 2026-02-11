【初期費用0円】人手不足時代の外国人採用に新たな選択肢

■ 概要

株式会社ア・プロ

人手不足が深刻化する中、外国人労働者の受け入れを積極的に検討する企業は7割にのぼるという主要企業アンケート結果も公表されています。一方で、「外国人労働者の日本語教育」「コミュニケーション課題」が依然として大きな障壁となっています。

外国人人材の採用支援を行う株式会社ア・プロ（本社：千葉県船橋市、代表取締役：高山 辰夫）は、初期導入費0円で外国人人材採用を開始でき、離職に伴う追加コストを実質ゼロに抑える新サービス【フラットパッケージ】を正式リリースしました。

本サービスは、特定技能外国人労働者を含む外国人雇用において、採用・教育・定着支援を一体化することで、企業の人材確保を根本から支える仕組みです。

■ 背景｜本当に問題なのは「紹介料」ではない

人手不足対策として外国人労働者の受け入れが進む一方、多くの企業が注目しがちなのは「紹介料」や「採用コスト」です。しかし、本当に企業経営に影響を与えているのは、離職によって毎年発生し続ける“見えない内部損害”です。ドライバーや倉庫作業員が1名離職した場合、以下の内部コストが確実に発生します。

【1人あたりの見えない内部コスト（概算）】

・採用業務にかかる人事・現場工数

・入社後フォロー、日本語教育、OJT対応

・現場の生産性低下、引き継ぎロス

▶ 合計：約35万円／人

※これは現金支出ではなく、人件費・時間・機会損失として確実に発生しているコストです。

■ 数字で見る「人手不足 × 離職」の現実

トラック運送業界では人手不足が慢性化し、全日本トラック協会（寺岡洋一会長）による年頭所感でも、制度改革・労働環境改善と並び、人材確保の重要性が繰り返し指摘されています。

例えば大手運送会社などの担当者からヒアリングした結果、年間100名採用しても100名離職することが、現状なのです。というお声もいただいております。

つまり、、、

100名の離職が年間発生している場合、

・見えない年間内部損害 35万円 × 離職人数

▶ 約3,500万円～

・5年間累計

▶ 約1.75億円～

・10年間累計

▶ 約3.5億円～

これは「採用が失敗した場合のリスク」ではなく、すでに発生し続けている確定損失です。

※補足：10名規模の運送会社でも、年間約400万円前後、5年で約2,000万円、10年で約1億円規模の内部損害が発生するケースがあります。

■ フラットパッケージの特長

地方での運送会社合同説明会や採用イベントを実施しても、「採用しても定着しない」という課題は解消されていません。

ア・プロのサブスク方式の【フラットパッケージ】は、人手不足対策としての外国人労働者受け入れを“一過性で終わらせない”設計です。

・初期導入費0円で外国人雇用を開始

・登録支援＋日本教育アプリ、AI動画マニュアルを提供しての定着支援

・エンドレス新人OJTからの脱却

・サブスク型で採用コストを平準化

結果として、採用→教育→離職→再採用の負のループを止めます。

■ 対象業種

・ トラック運送業

・ 倉庫業

・ 物流業

・ 飲食業

・ 宿泊業

・ 介護業

・ その他の特定技能はご相談ください

（人手不足対策として外国人労働者の活用を検討している企業）

■ 会社概要

会社名：株式会社ア・プロ

代表取締役：高山 辰夫

設立：2024年9月

所在地：千葉県船橋市

東京ヘッドオフィス：東京都千代田区神田淡路町1－9－5 天翔オフィス御茶ノ水6階

URL：https://www.apro-hr.jp/

■ お問い合わせについて

「外国人労働者の受け入れを検討しているが、

日本語教育や定着に不安がある」

「人手不足対策を進めたいが、離職コストを抑えたい」

そのような企業様向けに、無料個別相談・導入シミュレーションを実施しています。