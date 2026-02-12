2026年新成人の約4割が『直前準備』で後悔？ 理想の式典時間は1年前からの『美容室確保』が鍵。最新調査から紐解く2027年・2028年成人式の理想スケジュールを公開【きものレンタリエ独自調査】

株式会社和とわ「私らしさ」を纏う、一生に一度の晴れ姿。「きものレンタリエ」なら、自宅にいながら納得がいくまで自分にぴったりのスタイルを追求できます。

成人式の準備は、実際には「2年半前」から始まるのが一般的です。 「いつから準備を始めれば良いのだろう？」と気になり始めたあなたは、まさに今、準備をスタートする絶好のタイミングかもしれません。

そこで私たち「きものレンタリエ」（運営会社：株式会社和とわ）は2026年（令和8年）の成人式を終えたばかりの先輩たち40名にアンケート調査を実施。

準備の時期に関して「もっと早く準備をしておけばよかった」や「ギリギリになって慌てて用意した」との声が多く寄せられたことを受け、本リリースでは来年度以降に成人式を迎える皆様が、心にゆとりを持って当日を迎えられるよう、アンケート調査結果を基にした「成人式準備のスケジュール」をまとめました。

【調査結果のハイライト】

1.2026年新成人の準備開始時期は「1年前」と「直前」の二極化傾向に！

早期に一着を確保する慎重派がいる一方、参加を決めた瞬間に準備をスタートするネットレンタルならではの「駆け込み派」も。

2.当日の支度は美容室が8割超！

さらにその約6割が、慣れない振袖姿での不安を解消し、家族とゆっくり出発できる「自宅近く」を最優先に選択。

3.「直前予約」が最多ながらも、「1年前」からの早期確保も着実。

参加を決断し直前に動く層が最多となる一方、当日のベストな時間枠を勝ち取る層は、1年前から振袖と並行して「場所」と「時間」を確実に確保。

4.支度開始のピークは午前8時。人気枠への集中が浮き彫りに。

最も動きやすく、出発までリラックスして過ごせる人気の時間帯。早期の予約アクションが、当日の朝をより健やかに、笑顔で迎えるためのポイントに。

5.「慣れない振袖での移動」を最小限に。約6割が選ぶのは安心感のある「自宅近く」の美容室

出発の瞬間まで家族とリラックスして過ごせる、地元ならではの安心感。

１.2026年新成人の準備開始時期は「1年前」と「直前」の二極化傾向に！

【最新調査で見えた「成人式準備」のリアル】図1：2026年新成人の成人式準備開始時期（n=40）

2026年新成人の調査では、計画的に進める「1年前派」と、急ぎ足で準備する「直前派」に分かれる結果となりました。最多は直前39％、次いで1年前29.3％と準備時期が二極化。スマホで完結するネットレンタル特有の「手軽さ」と「こだわり」が共存。「きものレンタリエ」なら、早めのこだわり派も、急ぎの効率派も、自分にぴったりの一着が見つかります。

今年の新成人たちが選んだ「着付け場所」と「予約時期」を聞いてみました。

2.当日の支度は美容室が8割超！

図2：成人式当日の着付け・ヘアメイク実施場所（n=40）

当日の着付け場所については、「美容室」が81%と圧倒的多数を占める結果となりました。

多くの新成人がプロによる支度を希望しているからこそ、希望の時間帯を確保するための「早期予約」が、成人式当日のゆとりを左右する重要な鍵を握っています。

3.「直前予約」が最多ながらも、「1年前」からの早期確保も着実。

図3：2026年新成人の美容室予約時期（n=40）

美容室の予約時期は「直前（前年の11月以降）」が最も多い一方で、1年前、半年前と段階的に予約が進んでいる状況が伺えます。

次に「着付けやヘアメイクの時間帯」と「当日の着付け場所はどちらを優先したか」を聞いてみました。

4.支度開始のピークは午前8時。人気枠への集中が浮き彫りに。

図4：成人式当日の着付け実施時間（n=40）

着付けの開始時間は「午前8時以降」という最も動きやすい時間帯に予約が67.5%集中している一方で、残りの約3割は早朝7時前、中には4時台からの支度を余儀なくされています。人気のある「標準的な時間枠」がいかに早く埋まってしまうか、予約枠の争奪戦の激しさを如実に示す結果となりました。

5.「慣れない振袖での移動」を最小限に。約6割が選ぶのは安心感のある「自宅近く」の美容室

図5：成人式当日の着付け場所の優先順位（n=40）

着付け場所選びで最も重視されたのは「自宅の近く（59.1%）」でした。草履での歩行や車への乗り降りが不慣れな当日、移動による着崩れや体力の消耗を避けたいという、実用性を重視した選択が一般的となっています。

◆今年の成人式で先輩たちが実際に困ったエピソードを詳しく伺いました。

・ギリギリになりバタバタと用意しました！！(兵庫県F様)

・直前で振袖を決めてしまったので、自分が着たいと思う柄が予約されていることが多く、前々から決めてたらよかったと思いました。(東京都I様)

・元々成人式に参加する予定ではなく、迷っていたため、振袖を決めるのが直前になってしまった事。(佐賀県M様)

・着付けの場所をもっと早くから探して予約しておけば良かったと思いました。（新潟県A様）

・着付け予約がギリギリで朝早くなった。(三重県K様)

・美容院の予約を前年の4月頃にしようとしたら、すでに満席の所が多く慌てた（東京都K様）

先輩たちの声から浮き彫りになったのは、「振袖の選択肢」と「当日のゆとり」は、どちらも準備の早さに比例するという事実です。

「着たい柄がすでに予約済みだった」「着付けが深夜同然の早朝になった」といった後悔は、決して他人事ではありません。特に美容室予約については、1年近く前でも激戦となるケースが見受けられます。

一生に一度の記念日を「慌ただしい一日」にしないためには、振袖選びと並行して、当日の着付け枠を真っ先に確保することが、最高の一日を叶えるための鉄則と言えそうです。

【本調査の概要】

・調査対象： 2026年成人式で振袖をご利用いただいたお客様

・有効回答数： 40名

・調査期間： 2026年1月

・調査方法：web・紙アンケート調査

・調査主体： きものレンタリエ（株式会社和とわ）

◆【調査結果から導き出した「理想のスケジュール」】

【2年半～2年前】振袖や美容室などの情報収集をスタート

一生に一度の成人式。納得のいくものにするためには、情報収集が不可欠です。

昨今の『推し活』や『タイパ重視』の流れから、自分にぴったりの色や柄をSNSで早めにリサーチし、賢く準備を進める層が増えています。

選択肢が多いうちに動き出すことが、後悔しない成人式準備の第一歩です。

【2年前～半年前】美容室（着付けやヘアセット）の予約

実は成人式準備で最も大切なのは、振袖選び以上に「美容室の予約」です。

会場付近の予約枠は限られており、出遅れると深夜・早朝の支度になるなど、条件が厳しくなります。振袖選びと並行して、まずは「場所と時間」を真っ先に確保することが、ゆとりある当日を叶える鉄則です。

【2年前～1年前】振袖をレンタルまたは購入

振袖をレンタルするか、購入するか、ママ振袖や姉振袖を着るのかを決めます。

購入なら1年半前、レンタルなら1年前が予約の目安です。

オーダーレンタルには受付期限があり、購入も仕立てに時間を要します。

ママ振りを検討している方も、小物のトレンドチェックは1年前が理想。メンテナンスに数ヶ月かかるケースもあります。

どのスタイルでも「早め」の動き出しが理想の一着への近道です。

【1年前～半年前】前撮り撮影の計画

余裕を持って記念写真を残せるよう、早めにスタジオ予約を行います。

当日に撮影する場合は、移動の負担が少ない場所にあるスタジオを選ぶのがポイントです。

【当日】ゆとりを持って式典へ

早期予約により「午前8時～9時」の枠で支度を開始。最高のコンディションで式典へ出席できます。

【持ち込み派は要注意！美容室確保の落とし穴】

ママ振りや姉振り、ネットレンタルを利用する「持ち込み派」の方にとって、最も大切なのが早めの美容室確保です。

自治体からの詳細（式典会場や時間）が記されたハガキが届くのは、一般的に11月頃。しかし、そのタイミングで動き出したのでは、希望の時間はすでに埋まっていることがほとんどです。

ハガキを待たず、成人式の1年前には「例年の開催時間」を基準に、近隣の美容室へ仮予約や開始時期の相談を始めましょう。「振袖は決まったけれど、着付け先がない！」という事態を防ぐためにも、美容室の選定と振袖の準備は、セットで早めに情報収集を行うことが成功の鍵となります。

◆一人ひとりの理想に寄り添う、きものレンタリエの「選べる」振袖スタイル

理想の成人式を叶えるためには、自分のスタイルに合ったお店選びが欠かせません。

ネット宅配レンタルの「きものレンタリエ」では、豊富なサイズ展開からママ振りまで、一人ひとりに寄り添う商品をご用意しています。

「自分にぴったりの一着」が必ず見つかる、充実のラインナップをご紹介します。

【大切にされてきた一着を「自分らしく」。ママ振り・姉振りを彩る小物レンタル】母から娘へ、想いをつなぐ一着。大切な振袖を、今の私らしく鮮やかに着こなして

お母様やお姉様の思い出が詰まった大切な振袖を、小物を組み合わせて今の自分にぴったりの洗練されたスタイルへ。ママ振袖を実際に合わせてみると、「今の自分に似合うかな？」「古く見えないかな？」と不安になることも。そんな時は、小物で自分好みにアレンジしましょう。

帯、帯締め、帯揚げなどの基本アイテムに加え、半衿やトレンド小物を自分らしく組み合わせるのがポイント。一生に一度の成人式。自分らしい振袖姿を実現するために、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

「何を選べばいいかわからない」という方も「きものレンタリエ」にお任せください！

ママ振り・姉振りを自分らしく彩る、厳選されたコーディネートアイテムはこちらから。

髪飾りレンタルページ(https://kimono-rentalier.jp/ic/hair-accessories?limit=30&sort=0&and_or=0&category=hair-accessories&initial_view_type_value=1&p=2)志古貴レンタルページ(https://kimono-rentalier.jp/ic/option-komono)振袖用小物3点セット(帯揚げ・帯締め・伊達衿)レンタルページ(https://kimono-rentalier.jp/ic/option-komonoset-furisode)草履バッグレンタルページ(https://kimono-rentalier.jp/ic/option-zouri_bag_furisode)【サイズを理由に諦めない。理想を叶える「ワイドサイズ振袖」】あきらめないで、理想の振袖姿。体型をカバーしながら華やかに引き立てる、充実のワイドサイズ。

「自分に合うサイズがあるか不安……」というお悩みを持つ方でも安心してお選びいただけるよう、多様なサイズをご用意しました！

一生に一度の晴れ舞台。自分を一番綺麗に見せてくれるサイズとデザインを「きものレンタリエ」で見つけませんか？ 豊富なバリエーションの中から、あなたにぴったりの一着をご提案します。

ワイドサイズ振袖5M(https://kimono-rentalier.jp/is?and_or=0&category=cat-001&limit=90&price_range_end=&price_range_start=&q=152cm%20%E3%83%92%E3%83%83%E3%83%97110&sort=2&view_type=0)ワイドサイズ振袖6L(https://kimono-rentalier.jp/is?and_or=0&category=cat-001&limit=90&price_range_end=&price_range_start=&q=163cm%20%E3%83%92%E3%83%83%E3%83%97120&sort=2&view_type=0)

【着付け小物まで一式揃ってお届け！安心の「振袖フルセット」内容】きものレンタリエなら、届いたその日に準備完了。充実のフルセット内容をご紹介します

きものレンタリエの振袖レンタルは、着付けに必要な小物がすべて揃った安心のフルセット。

振袖、袋帯、帯締め、帯揚げ、重ね衿はもちろん、草履・バッグ、肌着や着付け小物一式まで。

「何を準備すればいいかわからない」という不安も解消します。

ご自身で用意するのは「補正用のタオル（3～４枚）」だけでOKです。

◆あなたの『なりたい』を叶えるために。今、できることから始めましょう。

≫きものレンタリエの振袖一覧はこちら≪ :https://kimono-rentalier.jp/furisode

今回の調査結果から見えてきたのは、多くの先輩たちが「もっと余裕を持って準備したかった」という本音を抱えているという事実です。

理想の時間を確保するための美容室予約はもちろん、ママ振りを自分らしくアップデートする小物選びや、サイズに妥協しない衣装探しなど、準備すべきことは多岐にわたります。

準備を「やらなければいけないこと」ではなく、自分を磨く「楽しい時間」に変えてほしい。

「きものレンタリエ」は、そんな新成人とご家族の不安に寄り添い、あなたの「なりたい姿」を形にします。一生に一度の成人式。私たちらしい提案で、あなたの特別な記念日を彩るお手伝いをさせてください。

成人式準備についての関連コラム

・【成人式の準備】当日までの流れとやっておくべきことをくわしく解説

https://kimono-rentalier.jp/column/furisode/seijinshiki-junbi-toujitsumade/

・成人式の準備はいつから？流れやスケジュール、振袖を用意する際の注意点

https://kimono-rentalier.jp/column/furisode/seijinshiki-junbi-itsu/

・成人式でママ振袖を着るには

https://kimono-rentalier.jp/column/furisode/seijinshiki-mamafurisode/

・振袖の大きいサイズをお探しの方は必見！体型別 振袖の選び方をわかりやすく説明

https://kimono-rentalier.jp/column/furisode/furisode-howtochoose-taikei/

きものレンタリエについて

宅配着物レンタルのきものレンタリエ(https://kimono-rentalier.jp/)は全国宅配でお手頃価格で着物レンタルをお楽しみ頂けるネット注文、宅配着物レンタルショップです。

振袖をはじめ、晴れの日の振袖や訪問着、付下げといったフォーマルの着物、紬や小紋、色無地などの普段に楽しめる着物など、あらゆる着物を、より素敵に着こなしていただくお手伝いを真心をこめてお手頃価格でお届け致します。

会社概要

会社名：株式会社 和とわ(https://wa-towa.jp/)

代表者名：高橋市郎兵衛

本部住所：〒021-0885 岩手県一関市田村町１－２５

設立日：1951年（創業は江戸時代中期）

着物レンタル事業：きものレンタリエ（https://kimono-rentalier.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

きものレンタリエ（https://kimono-rentalier.jp/)

お問い合わせ先：info@kimono-rentalier.jp