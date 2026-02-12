大人気ジャズ漫画『BLUE GIANT』と夢の共演！Seiko Summer Jazz Campが10周年の節目に「BLUE GIANT賞」新設

セイコーグループ株式会社漫画『BLUE GIANT』作者・石塚真一氏による描き下ろしイラスト

セイコーグループ株式会社（代表取締役会長 兼 グループCEO兼 グループCCO 服部真二、本社：東京都中央区、以下「セイコー」）は、特別協賛する「Seiko Summer Jazz Camp 2026」において、ジャズを題材とした大人気漫画『BLUE GIANT』（小学館『ビッグコミック』連載中）とのコラボレーション企画として「BLUE GIANT賞」を新設します。さらに、今年で10周年を迎えるこのジャズキャンプでは、ニューヨークを拠点に世界で活躍し、今年グラミー賞にノミネートされたジャズ作曲家・指揮者 挾間美帆さんによる作曲・アレンジメントコースを新たに開講し、演奏技術だけでなく音楽を創り出す機会を提供します。

■ジャズ漫画『BLUE GIANT』とコラボした「BLUE GIANT賞」を新設

『BLUE GIANT』は、ジャズをテーマにした人気漫画で、音楽ファンのみならず幅広い層に支持されています。株式会社小学館と連動することで実現したこの賞は、ジャズの未来を担う若き才能を応援する特別賞で、作者・石塚真一氏、ストーリー担当・NUMBER8氏が受賞者を選定。『BLUE GIANT』が描いてきた“世界一のジャズプレーヤーになる”という精神と、次世代育成を掲げるセイコーのジャズキャンプの理念が重なり、10周年を迎える2026年に誕生しました。

なお、最終日に開催されるガラコンサート内で実施する表彰式には、作者・石塚真一氏およびストーリーを担当するNUMBER8氏も来場予定で、受賞者への表彰が行われます。

『BLUE GIANT』作者・石塚真一 氏 コメント

「クールで意義の大きいSeiko Summer Jazz Campに、このような形で参加できてとても光栄です！ 若者は未来そのもの。挑戦の心と音楽愛で素敵な未来を切り拓いて行ってください。ファイト―!! うおおーっ!!」

作者・石塚真一氏『BLUE GIANT』ストーリー担当・NUMBER8 氏 コメント

「10周年おめでとうございます。賞の名称に作品名が冠されること、とても嬉しいです。参加者と講師スタッフの皆さんと共に過ごす豊潤な時間を楽しみにしています。」

ジャズ漫画『BLUE GIANT』とは

ストーリー担当・NUMBER8氏

ジャズに魅せられた青年・宮本 大が世界一のジャズプレーヤーを目指し、熱く激しく成長していく物語。2013年に「ビッグコミック」（小学館）で連載を開始した本作は、シリーズ累計1,370万部を突破し(2025年10月現在)、アニメ映画でも大ヒットを記録。ヨーロッパ編『SUPREME』、アメリカ編『EXPLORER』を経て、最新章NY編『MOMENTUM』大絶賛連載中。

『BLUE GIANT』全10巻

『SUPREME』全11巻

『EXPLPRER』全9巻

『MOMENTUM』1～6集

■グラミー賞ノミネートの作曲家・挾間美帆さんによる作曲・アレンジメントコースを新たに開講

ニューヨークを拠点に国際的に活躍し、今年グラミー賞にノミネートされた作曲家・編曲家・指揮者の挾間美帆さんを講師に迎え、これまでカリキュラムの半日で行っていた作曲を専門コースとして新設します。

作曲・アレンジメントコース講師 挾間美帆さん コメント

ジャズなのに作曲するの？何をどうすれば良いの？という素朴な疑問から一緒に取り組んでいきましょう！」

ニューヨークを拠点に世界で活躍するジャズ作曲家・指揮者 挾間美帆さん Photo: Agnete Schlichtkrull

■今年で10周年！Seiko Summer Jazz Camp 2026

このジャズキャンプは、世界で活躍する一流のジャズ・ミュージシャンが講師を務め、ジャズの演奏技術と理論、楽しみ方や音楽との向き合い方などを学べる5日間のプログラムです。2016年からスタートし、今年で10周年。受講生は延べ320名ほどになります。その中にはプロとして活躍するプレーヤーも80名ほどおり、さらにはジャズの本場アメリカでデビューする受講生も出てくるなど、これからの日本のジャズ界を牽引していく力を持った若きミュージシャンを多数輩出しています。公式サイトにて、参加者を2026年3月16日（月）より募集します。

Seiko Summer Jazz Camp 2025 ガラコンサート photo:amigraphy

＜実施概要＞

・開催日程： 2026年8月10日（月）～14日（金）5日間

・会場： 尚美ミュージックカレッジ専門学校（東京都文京区本郷4-15-9）

・募集期間： 2026年3月16日（月）10:00～ 5月８日（金）10:00

・講師： マイケル・ディーズ（トロンボーン、主任講師）、

挾間美帆（作曲・編曲、2026年より新設）、

中村恭士（ベース）、クインシー・デイヴィス（ドラムス）、

ジョセリン・グールド（ギター）、ダン・ニマー（ピアノ）、

ディエゴ・リヴェラ（サックス）、ベニー・ベナック（トランペット）、

アリシア・オラトゥージャ（ヴォーカル）、

守屋純子（特別顧問）

・公式サイト：こちら(https://www.s-summerjazzcamp.jp/)

※募集要項はこちら(https://www.s-summerjazzcamp.jp/guideline/)

・お問い合わせ：Seiko Summer Jazz Camp 事務局(https://secure.seiko.com/m/jazz_contact?_ga=2.204848336.1510639575.1769996931-2104546063.1752631243)

※公式サイトの「お問い合わせ」ページより、お問い合わせください。

▼過去のSeiko Summer Jazz Camp 参加者の声

・悩んでいたけれど、まずは音楽と向き合って、そこから考えればいいと思えるようになった

・参加して、内面・考え方がすごく変わった。

ミュージシャンとしてのあり方や人生について学ぶことができた。

■10周年を機に、新キャンペーン「Seiko Time＆Jazz」を始動

10周年を機に、これまで培ってきた取り組みを基盤に、よりジャズ文化を広げるためのプロジェクト「Seiko Time＆Jazz」として新たに始動します。今後、ジャズキャンプにとどまらず、ライブ情報やライブレポートなどに加え、注目のプレーヤー紹介、注目の楽曲紹介など、ジャズの楽しみ方だけでなく、あらゆる方がジャズを楽しめるプロジェクトとして多彩な情報を発信していきます。