「不健康なマーケターに、人の心は動かせない。」マーケティングの質を「身体」から変える、健康支援制度を導入

SNS・インフルエンサーマーケティングを中核に、ファン・コミュニティとAIを掛け合わせた「人を基軸としたマーケティング事業」を展開するLIDDELL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 晃一、以下リデル）は、所属するすべてのメンバー（正社員およびフルタイム常駐の業務委託・フリーランス）を対象とした、健康支援福利厚生を2026年3月より本格始動いたします。

■ フリーランスの6割が健康診断未受診という「マーケティング業界の時限爆弾」

現代のマーケティングにおいて、データ分析やAI活用以上に重要なのは、それらを扱う「人間のコンディション」です。しかし、業界を支えるフリーランスの約6割が定期的な健康診断を受けていないという実態があり、将来の病気やケガ、経済的安定への不安がクリエイティビティを阻害しているという課題がありました。

当社は「身体こそが最大の資本であり、健全な状態こそが最高のマーケティングを提供する」という信念のもと、雇用形態の垣根を越え、オフィスに集う全メンバーの「身体への投資」を会社が肩代わりすることを決定しました。

■ 新制度「Marketing Health Capital」の主なラインナップ

本制度は、単なる「健康維持」に留まらず、マーケティングプロフェッショナルとしての「パフォーマンス向上」を目的としています。

１.【医療】提携クリニックでの「健康・美容点滴」行き放題

オフィス近辺の提携クリニックにて、疲労回復、集中力向上、肌質改善などの点滴・注射を、回数制限なしで利用可能。

月次の血液データのレコーディング、生活習慣の改善や健康状態の推移（トレンド）を把握する。

２.【運動】専属パーソナルトレーニング＆社内フィットネス

提携パーソナルジムでのトレーニング費用を補助。また、社内にも要望のあるフィットネスマシンを完備。

体成分測定・分析を管理し、筋肉量、脂肪量、そして栄養状態を把握する。



３.【栄養】プロテイン＆パーソナライズサプリメント・バー

オフィス内に、栄養学に基づいたサプリメントと高品質プロテインを常設。いつでも自由に摂取可能。

４.【予防】全メンバー対象の定期検診・人間ドック義務化

正社員はもちろん、常駐フリーランスに対しても受診を強く推奨・サポートし、病気の早期発見と心理的不安の解消を図る。

■ なぜ「フリーランス・業務委託」まで対象にするのか

リデルのマーケティングは、異なる専門性を持つプロが結集するチーム戦です。同じオフィスで、同じゴールを目指すパートナーが健康不安を抱えている状態では、最高のパフォーマンスは発揮できません。「正社員だけが手厚い支援を受けられる」という従来の常識を覆し、フィジカルで常駐するすべての才能に投資することで、チーム全体の「健康密度」を高め、クライアントへ提供するアウトプットの質を最大化します。

■ 今後の展望：理想的な「体重・筋肉量・脂肪量」のバランス達成を支援

マーケティングのプロとして、消費者の心を動かすには、まず自分自身がベストコンディションでなければなりません。フリーランスの方々が抱える『老後』や『病気』への不安を私たちがインフラとして支えることで、彼らには『今、目の前のクライアントを勝たせること』に100%集中してほしい。この投資は、結果として当社のマーケティング競争力を高いレベルに引き上げると確信しています。

