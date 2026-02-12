めくるたび、違うコードに出会える、エンジニアのための日めくりカレンダー『サンプルコード365+1』2/24発売

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、『エンジニアによるエンジニアのための日めくりカレンダー』を2026年2月24日（火）に発売します。さまざまなコンピュータ言語による、知的好奇心をくすぐる短いサンプルコードを集めた日めくりカレンダーです。

翔泳社40周年記念書籍の第4弾！ あなたの知的好奇心をくすぐる366日

創業40周年を迎えた翔泳社は、創業以来多くの技術書・コンピュータ書を刊行してきました。翔泳社の技術書編集部では40年分の感謝を込めて、エンジニアの皆さんの毎日を少し楽しいものにしてくれる、さまざまなコンピュータ言語のサンプルコードが掲載された日めくりカレンダーを作りました。

読者の皆さまからの公募と編集部が作成したサンプルコードを中心に、PythonやJavaScriptといったよく使っている言語から、名前だけは知っている言語、まったく知らなかった言語まで、机の片隅や棚の上で、366日毎日新しいコードに出会えます。日付のみのカレンダーなので、何年でも使うことができます。また、掲載コード等はGitHubで配布しています。



また、2月24日の発売に先駆け、2026年2月18日（水）から20日（金）に開催されるITエンジニア向けカンファレンス「Developers Summit 2026」で本書を先行販売します。

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218



▼仕様

・4/1～3/31の366日（2/29含む）

・日付のみのため、いつでも、何年でも使えます！

・掲載コード等はGitHubで配布しています

▼掲載言語例

・Python

・C/C++

・C#

・Java

・JavaScript

・Ruby

・Perl

・Kotlin

・Rust

・Clojure

・Julia

・Lua

・Lisp

・CASL II

・Logo

・Fortran

・COBOL

・ひまわり

・ゴリスペース

など他多数

■書籍概要

『サンプルコード365+1 エンジニアによるエンジニアのための日めくりカレンダー』

編集：SE編集部

発売日：2026年2月24日

定価：3,080円（本体2,800円＋税10%）

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798192970

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop:

https://www.seshop.com/product/detail/27378

・Amazon:

https://www.amazon.co.jp/dp/479819297X

▼翔泳社40周年特設サイト

https://www.shoeisha.co.jp/40th

▼Developers Summit 2026サイト

https://event.shoeisha.jp/devsumi/20260218