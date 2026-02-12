石川さゆりさんとスギちゃんがCM初共演! 近寄るスギちゃんに注意!? UHA味覚糖「邪払のど飴󠄀」TVCM「石川さんとスギちゃん」篇　2026年2月14日（土）より全国にて放送開始

ＵＨＡ味覚糖株式会社

UHA味覚糖株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：山田泰正）は、幻の果実といわれる「じゃばら」果汁を使用した「邪払のど飴󠄀」のCMを、2月14日（土）に公開いたします。CMキャラクターはこれまでの石川さゆりさんに加え、お笑い芸人のスギちゃんに出演いただきました。CM初共演のおふたりですが、近寄るスギちゃんを石川さんはどうやって対処するのか!? ぜひご覧ください。

【ブランドサイト】 https://mikakuto-nodoame.jp/

■スギちゃん、すっきり！な「邪払のど飴󠄀」

「邪払のど飴󠄀」は、和歌山県北山村産「じゃばら」果汁を使用。昨年12月にリニューアルし、さらにじゃばら感がUPした「すっきり爽快」なのど飴󠄀です。CMでは石川さゆりさんに大きな声で近づいてくるスギちゃんを、「邪払のど飴󠄀」ですっきりさせるという内容で、商品の清涼感を表現しています。「スギちゃん、すっきり！」するストーリーと、CM初共演の石川さんとスギちゃんの見事な掛け合いをお楽しみください。

CMストーリー

突然石川さゆりさんの元に大きな声を出しながら近づいてくるのはスギちゃん。「スギちゃんがきたぜぇ!!」という声に「呼んでませんよ」と返す石川さん。しかしスギちゃんは「呼ばれなくてもくるぜぇ!!」と帰ろうとしません。困った状況を打破するために石川さんが取り出したのは、 「邪払のど飴󠄀」 。一粒たべてすっきり！最後は２人の見事な掛け合いで「邪払のど飴󠄀」の清涼感をアピールします。

プロダクションノート

今回のCMが初共演となる石川さゆりさんとスギちゃん。撮影開始前の挨拶で、石川さんがまず目を留めたのは、スギちゃんのトレードマークである袖なし衣装。「いつも袖なしなの？」という問いかけに、スギちゃんは「引きちぎってしまいました」とワイルドに回答。それに対して「風邪をひかないでね」と優しくアドバイスする石川さん。お二人のやりとりに現場は和やかな雰囲気に包まれました。CMは、スギちゃんが石川さんのすぐ後ろで演技をするという設定。撮影は順調に進んでいましたが、スギちゃんがなにやら落ち着かない様子。なんと石川さんに迷惑をかけないよう自分の口臭を入念に確認していました。その様子に気づいたスタッフ一同、思わず笑みがこぼれ、現場はさらに和やかな空気に。初共演とは思えないほど息の合った石川さゆりさんとスギちゃんのコンビネーション。笑いがあふれる撮影現場から生まれたCMを、ぜひお楽しみください。

撮影現場の様子はメイキングでご覧いただけます。

メイキング映像：https://youtu.be/J3QbGFvkC_k

縦型ショート動画「邪払コント」

石川さゆりさんとスギちゃんの楽しい掛け合いを収録した邪払コントも制作。2人のスピード感あるやりとりにご注目ください。

■「スギちゃん無茶ぶり」篇

スギちゃんに「邪払のど飴󠄀」の説明を無茶ぶりする石川さん。スギちゃんは応えられるのか!?

■「邪払のふるさと」篇

前回のCMでは「邪払のど飴󠄀」のふるさとの北山村を訪れた石川さん。そのときの遠かった道のりを思い出します。そんな石川さんに対し、スギちゃんがコメントしたワイルドな一言とは？

プロモーション概要

【TVCM】

＜タイトル＞

「石川さんとスギちゃん～いなくなる～」篇 15秒 https://youtu.be/emTKy6TjOWQ

＜放送開始日＞

2026年2月14日（土）～

＜放送地域＞

全国にてオンエア

【WEB CM】

＜タイトル＞

「スギちゃん無茶ぶり」篇 https://youtube.com/shorts/AtAkf76jqPU

「邪払のふるさと」篇 https://youtube.com/shorts/Y0sollImMnE

＜公開サイト＞

UHA味覚糖 公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@uha2837

キービジュアル

出演者プロフィール

石川さゆり／Ishikawa Sayuri

熊本県出身、1月30日生まれ。

1973年3月25日、シングル『かくれんぼ』でデビュー。

『津軽海峡・冬景色』で第19回日本レコード大賞歌唱賞を、『波止場しぐれ』で第27回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を、以降も『天城越え』『風の盆恋歌』『夫婦善哉』と数々のヒット曲を送り出すなど、長年に渡り多くのファンを魅了してきた。

その他、文化庁芸術祭（第56回：優秀賞『石川さゆり音楽会』/第62回：大賞『石川さゆり音楽会～歌芝居 飢餓海峡～』）や、第68回芸術選奨・大衆芸能部門文部科学大臣賞（平成29年度）、紫綬褒章（令和元年）の受章を果たすなど、名実ともに日本の歌謡界を牽引している。

活動は多岐にわたり、2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」で主人公・明智光秀の母、牧役を好演するほか、2023年公開の映画「PERFECT DAYS」（監督:ヴィム・ヴェンダース）にも出演。2025年第76回紅白歌合戦に紅組最多となる48回目の出場を果たした。

スギちゃん／Sugichan

愛知県出身。お笑いタレント。

デニムのノースリーブジャケットに短パン姿をトレードマークとし、独特の風貌とキャラクターで注目を集める。

「ワイルドだろぉ？」の決め台詞で一躍ブレイクし、2012年にはR-1ぐらんぷりで準優勝を果たす。以降、テレビ、バラエティ番組、イベント、CMなど幅広いメディアに出演し、強烈な存在感でお茶の間に笑いを届けてきた。

その親しみやすいキャラクターから老若男女問わず高い支持を集め、近年では自身の育児体験を活かしたトークや、家族・健康をテーマにした発信など活動の幅をさらに広げている。

商品概要

邪払のど飴󠄀和歌山県北山村産「じゃばら」果汁を使用！

和歌山県北山村産じゃばら果汁使用。

「ナリルチン」を11mg配合したのど飴󠄀です。

昨年12月にリニューアルし、じゃばらパウダーの粒子を細かくすることで、よりじゃばら本来のすっきり爽やかな味わいを実現しました。

また1粒（4.5g）あたり糖質2.2gと糖質を50％オフにしており、

じゃばらの味わいを活かしたスッキリとした爽快感をお楽しみください。

※糖質は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)記載のドロップに比べ50%減になります。

※「じゃばら」「邪払」については、株式会社じゃばらいず北山が保有する登録商標または商標です。

味覚糖のど飴󠄀 濃い邪払“じゃばら”がさらに濃くなりました!

“味覚糖のど飴󠄀 濃い邪払” はナリルチン量が37.5mgと通常版 “邪払のど飴󠄀” より3倍多く含まれています。

濃厚なじゃばらのスッキリとした爽快感をお楽しみください。

※「じゃばら」「邪払」については、株式会社じゃばらいず北山が保有する登録商標または商標です。

◆商品名 邪払のど飴󠄀 ／ 味覚糖のど飴󠄀 濃い邪払

◆内容量 邪払のど飴󠄀：72g ／ 味覚糖のど飴󠄀 濃い邪払：62g

◆発売日 発売中

◆発売場所 全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア

※お取り扱いのない店舗もございます。

◆価格 オープン価格

制作スタッフリスト

広告会社：ADEX 日本経済広告社

ECD：中村 方彦

SCD／AD：芦川 久美子

CW／PL：角川 知紀

CP：大槻 泰弘

CAS：中島 宏

制作会社：21インコーポレーション

P：衣笠 浩史

PM：樋口 琴未

演出：ナカムラックス

助監督：山田 哲郎

撮影（CM／GR）：俵山 忠

照明技師：長田 青海

美術：富田 大輔

衣装（石川さゆりさん担当）：遠山 真紀

HM（石川さゆりさん担当）：黒田 啓蔵

衣装／HM（スギちゃんさん担当）：浅井 可奈

縦型ムービー演出／編集：田中 晃

エディター（オフライン）：尾山 未佳

エディター（オンライン）：大西 正人

ミキサー：大西 洋平

出演：石川 さゆり

出演：スギちゃん