「Let your senses bloom. - 五感を咲かせて - 」春のキャンペーンアンバサダーにMAZZELのNAOYA＆TAKUTOが就任！

株式会社ジョンマスターオーガニックグループ

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるjohn masters organicsは「 Let your senses bloom. - 五感を咲かせて - 」をテーマに春にふさわしいギフトコレクションを展開します。

春に芽吹く花々のように美しさを開花させるボディ＆ヘアケアアイテムをご用意。

さらに、新時代のアイコンともいわれ、多彩な花を咲かせるMAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさんをアンバサダーとして迎え、公式オンラインストアでは3月12日（木）よりさまざまなコンテンツを展開します。



限定コンテンツ詳細はこちら(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/let-your-senses-bloom_mazzel0212)

【3月12日（木） START】Limited set ※2月12日（木）より直営店舗にて予約開始

NAOYAさん＆TAKUTOさんが選ぶSpring giftのマストアイテムを組み合わせた限定キットが数量限定で登場します。NAOYAさんとTAKUTOさんそれぞれのサインが刻印されたオリジナルデザインのブラシがセットに！

販売期間：2026年3月12日（木）～ ※なくなり次第終了

※公式オンラインストアは3月12日（木）12:00～販売開始となります。予告なく変更となる場合がございます。

※直営店舗では2月12日（木）より予約を承っております。

※公式オンライストアと直営店では、モチーフのレイアウトが異なります。

※お名前の刻印は直営店舗のみ可能です。

※公式オンラインストアでの購入方法は、3月12日（木）12時頃に公開の特設ぺージにてご確認ください。

SPRING LIMITED SET_NAOYA \13,310 税込

〈セット内容〉

・C＆Vヘアオイル パープルフラワー 56mL

・G＆Cリーブインコンディショニングミスト パープルフラワー 125mL

・オリジナルデザインブラシ

・bloom collection ショッピングバッグ M

SPRING LIMITED SET_TAKUTO \13,310 税込

〈セット内容〉

・C＆Vヘアオイル パープルフラワー 56mL

・G＆Cリーブインコンディショニングミスト パープルフラワー 125mL

・オリジナルデザインブラシ

・bloom collection ショッピングバッグ M

【3月12日（木） START】Special present ※2月12日（木）より直営店舗にて予約開始

限定のボディ・ハンドケアアイテム、ギフトセットを含む税込\13,000以上お買い上げの方へ、NAOYAさん＆TAKUTOさんの手書きメッセージがデザインされたバンダナを１枚プレゼントします。

配布期間：2026年3月12日（木）～4月22日（水）

※公式オンラインストアは3月12日（木）12:00～販売開始となります。予告なく変更となる場合がございます。

※直営店舗では2月12日（木）より予約を承っております。

※オリジナルバンダナはなくなり次第終了となります。上記期間中に終了する場合もございます。

※公式オンラインストアでの購入方法は、3月12日（木）12時頃に公開の特設ぺージにてご確認ください。

Let your senses bloom.

ambassador

MAZZEL

BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ、MAZZEL（マーゼル）。

クオリティの高いパフォーマンスと、彼らだけが持つ独自の世界観を放つ新時代のアイコン。８人それぞれが持つ多種多様な個性がひとつに集結したとき、大きな化学反応を起こす！

幸福を意味する「Mazel」に迷路「Maze」と情熱「Zeal」を掛け合わせたグループ名には、迷路から抜け出すための出口に向けて情熱を燃やし、幸福をつかみとって人々に渡していくグループになるという意志が込められている。

NAOYA

2003年4月28日生まれ

兵庫県出身

TAKUTO

1998年10月28日生まれ

東京都出身