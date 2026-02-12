2月28日（土）開催「日本盛　新酒蔵開き」にほっかほっか亭が初出展！アフター万博グルメとして話題の「ワンハンドBENTO(TM)」を販売！

株式会社ほっかほっか亭総本部

持ち帰り弁当事業のパイオニアである「株式会社ほっかほっか亭総本部（本社：大阪府大阪市、代表取締役会長兼社長：青木達也）は、昨年実施した大阪・関西万博＜大阪ヘルスケアパビリオン＞への出展を通じて、Z世代やお子さま連れを中心に人気を博したミライのお弁当「ワンハンドBENTO(TM)」を、2026年2月28日(土)に兵庫県西宮市で開催される「日本盛 新酒蔵開き」にて販売いたします。

「日本盛 新酒蔵開き」にほっかほっか亭が初出展

ほっかほっか亭は、“片手で手軽に食べられる、ミライのお弁当”をコンセプトとして、大阪・関西万博＜大阪ヘルスケアパビリオン＞への出展のため、「ワンハンドBENTO」を新たに開発・販売いたしました。この新しいお弁当スタイルは、食べ歩きや混雑時にも便利なカタチなうえ、バランスも腹持ちも良く楽しむことができることから、会期中シリーズ累計22万食を突破する、大人気メニューとなりました。

「♪ニホンサカリは良いお酒～」でおなじみの日本盛株式会社が主催する「日本盛 新酒蔵開き」は、毎年多くの日本酒ファンが訪れる人気の催しです。この度、ほっかほっか亭が初出展し、「ワンハンドBENTO」をはじめとした商品を販売します。日本盛の日本酒と一緒に、あの万博グルメをぜひお楽しみください。

■ 販売メニュー

・ワンハンドBENTO 海苔弁

・ワンハンドBENTO チキン南蛮

・ワンハンドBENTO 和牛

・ワンハンドBENTO れんこん

● 販売メニュー例

・ワンハンドBENTO 海苔弁

ほっかほっか亭の元祖「のり弁当」をベースに、ミライをイメージしてアレンジしました。ひと口食べると、白身フライやちくわ磯辺などの「のり弁当」の人気おかずが口の中に広がります。

まろやかな、おかかしょうゆをかけた十六穀米のごはんに、からしマヨネーズがアクセントとなる、シリーズの中でも一番の人気商品です。

ワンハンドBENTO 海苔弁

・ワンハンドBENTO チキン南蛮

ほっかほっか亭で人気の「チキン南蛮弁当」をベースに、ミライをイメージしたワンハンドBENTOのかたちにアレンジしました。黒酢×タルタルソースの濃厚な組み合わせに、食べ応えのあるボリューム感が魅力です。

■ イベント詳細

ワンハンドBENTO チキン南蛮

●名称：日本盛 新酒蔵開き

●開催日時：2026年2月28日(土)11:00～16:00

●場所：日本盛本社工場敷地内及び酒蔵通り煉瓦館（兵庫県西宮市用海町4番57号）

●入場料：無料

●アクセス：阪神西宮駅から徒歩15分/JR西宮駅から徒歩15分/阪急今津駅から徒歩15分

●イベント詳細は公式HPをご覧ください。

https://www.nihonsakari.co.jp/news/p/404

■ 「ワンハンドBENTO」の出店販売先を募集中！

日本盛「ワンハンドBENTO」の出店販売先を募集中

当社は、これまで寄せられたお客さまからの声や好評を受け、新たにスポーツチームやイベント、観光地など、様々な場面での展開を想定し、この万博レガシーを一緒に継承していただける企業・団体・自治体の募集を開始いたします。

片手で簡単に食べることが出来て、ゴミも少ない「ワンハンドBENTO」は、スポーツ観戦や音楽フェス、屋外イベントなどのシーンでも活躍が可能です。お弁当販売を通じてイベントをさらに盛り上げたい、地域のにぎわいづくりに貢献したいとお考えの主催者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼お問い合わせ先

下記特設ページより、＜ほっかほっか亭団体注文窓口＞へお問い合わせください。

https://www.hokkahokka-tei.jp/onehand/shop-entry

■ 株式会社ほっかほっか亭総本部について

ほんわりと湯気の立ち上る、ふっくらとした炊きたてごはん。それが“ほっかほっか”という言葉です。立ち寄ればいつもほっとする、そして安心を持ち帰っていただける。ほっかほっか亭が目指すのは、そのような「わたしの街の台所」です。

ほっかほっか亭は、1976年に埼玉県草加市に1号店を出店し、2026年で創業50年を迎えます。「お店での手づくり」にこだわり続けながら、これからも皆さまに「おいしさ、たのしさ、まごころ」を込めたお弁当をお届けしてまいります。

現在、当社では、豊かな明日をつくる事業を全国785店舗で展開しています。今後もお客さまに楽しんでいただける、さまざまなメニューや企画を提供してまいります。

〈会社概要〉

代表取締役会長兼社長 ： 青木達也

本社所在地 ： 大阪市北区鶴野町3番10号

事業内容 ： 持ち帰り弁当、宅配弁当

HP ： https://www.hokkahokka-tei.jp/

ほっかほっか亭

〈ほっかほっか亭 公式SNS〉

・Instagram ： https://www.instagram.com/hokkahokka_tei/

・X ： https://x.com/HokkahokkaP

・YouTube ： https://www.youtube.com/@hokkahokkateihxy

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@hokkahokkateinoyukaiiii