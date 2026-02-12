カードファイト!! ヴァンガードよりブースターパック「幻真星戦」が2月13日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2月13日(金)にブースターパック「幻真星戦」を発売することをお知らせいたします。

2026年1月より放送予定のTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」で活躍するユニットカードを含む6国家のカードを収録！

新キャラクター「石川カナミ」が使用する「悠久の大魔法師 ベルクレア」や、「禁忌の窮明者 ゾルガ “幻影”」「LettiaMateS マグノリア “幻影”」などの「幻影(ファントム)ユニット」も収録！

CLAMP先生描き下ろしイラストを使用したカードを収録！！

そして、ブースターパック「幻真星戦」にはTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」でキャラクターデザイン原案のCLAMP先生描き下ろしイラストが収録！

CLAMP先生が描く石川カナミと「悠久の大魔法師 ベルクレア」のイラストは必見です！

SEC(シークレットレア)収録！

ブースターパック「幻真星戦」には9種類のSECを収録！

国家カラーで箔押しされた豪華仕様！

「ドライブ＋1パック」収録！

BOX封入特典として「ドライブ＋1パック」を収録！

「幻真星戦」に収録されるRRR・RRから1枚を封入！

ごく稀にパラレルカードが入っていることも…？

ファイトをさらに楽しくおしゃれに楽しむ関連商品が登場！

「大切なカードたちを大事に長く、オシャレに使いたい…」そんな声にお応えした、ブシロード特製のカードサプライが登場。デッキをかっこよくグレードアップ！

【製品情報】2月13日(金)発売

・ブシロードデッキホルダーコレクション V3 Vol.1206 カードファイト!! ヴァンガード『石川カナミ＆悠久の大魔法師 ベルクレア』

希望小売価格：847円(税込)

・ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.1940 カードファイト!! ヴァンガード『禁忌の窮明者 ゾルガ “幻影”』

・ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.1941 カードファイト!! ヴァンガード『悠久の大魔法師 ベルクレア』

・ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.1942 カードファイト!! ヴァンガード『LettiaMateS マグノリア “幻影”』

希望小売価格：3,300円(税込)

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.836 カードファイト!! ヴァンガード『禁忌の窮明者 ゾルガ “幻影”』

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.837 カードファイト!! ヴァンガード『悠久の大魔法師 ベルクレア』

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.838 カードファイト!! ヴァンガード『LettiaMateS マグノリア “幻影”』

・ブシロードスリーブコレクション ミニ Vol.839 カードファイト!! ヴァンガード『石川カナミ』

希望小売価格：924円(税込)

商品情報

【商品名】

【VG-DZ-BT13】ブースターパック「幻真星戦」

【希望小売価格】

363円(税込)

【収録国家】

ドラゴンエンパイア、ダークステイツ、ブラントゲート、ケテルサンクチュアリ、ストイケイア、リリカルモナステリオ

【カード種類数】

全154種＋パラレル

※種類数は開発中のものです。

種類数は前後する見込みがあります。

▼商品詳細はこちら

https://cf-vanguard.com/products/booster/dz-bt13/

カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、コンソールゲーム、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

