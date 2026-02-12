スポーツが多世代の「愉しみ」と「つながり」を創出。アーシャルデザイン、川崎市多摩老人福祉センターでボッチャ体験会を実施

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小園翔太）は、神奈川県川崎市より、令和７年度市内小学校等におけるパラスポーツ体験講座実施支援業務委託の一環として、川崎市多摩老人福祉センターにてボッチャ教室の体験講座会を実施したことをお知らせいたします。

■背景

当社はこれまで、「SportsForce Master＆Coach」事業を通じて、教員の働き方改革や部活動の地域移行という“教育現場の課題”に向き合ってまいりました。しかし、私たちが信じるスポーツの価値はそれだけにとどまりません。スポーツには、「非認知能力（やり抜く力・共感する力）」と「心身の健康」を育み、人と人を繋ぐ本質的な力があります。昨今、パラスポーツは「障害者のためのスポーツ」という枠を超え、年齢や体力の差に関わらず誰もが楽しめる多様性を認め合う教育ツールや、多世代をつなぐコミュニティ形成の手段として再定義されつつあります。当社は本事業を皮切りに、スポーツが持つ「人を繋ぎ、社会をアップデートする力」を学校教育から地域福祉という広範な領域へ展開し、インクルーシブな社会づくり（共生社会の実現）を力強く牽引してまいります。

■取り組み内容について

当社が運営する「SportsForce Master＆Coach」は、累計15,000回を超える指導実績と約2,000名の指導員データベースを基盤に、スポーツの教育的価値を社会に実装するプラットフォームです。

今回の川崎市多摩老人福祉センターでの取り組みでは、単なる健康体操やレクリエーションの枠を超え、「年齢を重ねても『夢中になれる』本格的なスポーツ環境の提供」に注力しました。具体的には、パラスポーツの専門知識を持ち、かつ高齢者の身体特性に配慮した丁寧な指導ができるプロフェッショナルな人材を選定・配置。初めてボッチャに触れる方でもすぐに楽しめるようコート設営やルールを工夫し、参加者同士が初対面でも自然と作戦を語り合い、一投ごとに歓声が上がる「知的な刺激と活気あふれるコミュニティ」を創出しました。

また、学校現場・講師団体・行政の間に入り、きめ細やかな調整を行う「伴走型支援」のノウハウを活かし、施設側と連携して安全かつ参加者が安心して楽しめる運営体制を確立しています。

■実施時の写真

■参加者の反応：スポーツが「外出の目的」や「新たな交流」を生む

当日は多くの方にご参加いただき、スポーツを通じた他者との交流や、戦略を練る知的興奮に対する喜びの声が多く寄せられました。（以下、参加者アンケートより抜粋）

・社会参加への意欲（生きがい）

「歳をとって、出かける理由を探している生活でした。そんな風（外出の目的）にしていきたいと思えるほど楽しかった。遠くではダメですが、近くでまた開催してほしい！」

・コミュニティ形成（繋がり）

「みんな仲良くできるのが楽しいと思った。知らない方とも話せるのが良い。」

「和気あいあいとしていて楽しかった。みんな意外とボッチャをやっていて感心した！」

・心身の活性化（知的刺激）

「頭を使うこと、ただ投げるだけじゃなく、競争心があるところがいい。」

「本格的なコート作りで楽しかった。チーム対戦でもっと本気でやってみたい！」

・指導への評価（専門性）

「教えてくださる方が分かりやすかった。専門的でよかった！」

「皆さん上達が早くて感動しました。」

■今後の展望

本事業のフィールドは、教育現場や今回の老人福祉センターなど高齢者施設へと広がっています。これは、アーシャルデザインが提唱する「バーティカル（垂直・特定の領域）ではなく、ホリゾンタル（水平・多領域）」の展開を体現するものです。子どもから高齢者まで、幅広い世代がパラスポーツを通じて交流することで、年齢や障害の有無といったバリアを取り払う。

当社は「＆ Sports. More Human」を掲げ、人間の進化をスポーツで実装していく会社として、学校教育支援で培ったノウハウを福祉・地域コミュニティ領域へと拡張させ、スポーツをハブとした多世代が豊かに暮らせる社会インフラの構築に貢献してまいります。

また、各自治体や教育・福祉関係者からのご相談にも個別に対応しており、現場ごとの課題に合わせた最適な導入方法や運営体制の提案が可能です。「部活動の地域展開」から「パラスポーツ普及」「高齢者の健康増進」まで。 スポーツを起点とした『持続可能なまちづくり』をともに考え、地域とともに未来を創るパートナーとして、今後も全国各地での支援を強化していきます。

■「SportsForce Master＆Coach」の事業概要・実績

SportsForce Master＆Coach事業は、スポーツ教育の未来を支える全方位伴走型スポーツ教育プラットフォームです。アーシャルデザインの広範なスポーツ人材ネットワークを基盤に、全国45自治体、年間15,000回に及ぶ実績を保有し、教育現場の多様なニーズに応えるための多角的なソリューションを提供します。中心となる『部活動指導員』のマッチングサービスに加え、指導者研修プログラムの提供、カリキュラム開発支援、ICTを活用した指導サポートなど、プラットフォーム上で様々な機能やサービスを連携・展開。私たちは、学校や教育機関が抱えるスポーツ教育全般の課題に対し、継続的に伴走しながら最適な解決策を共創するパートナーとなることを目指します。

▼サービスサイト

https://www.a-cial.com/bukatsu/

▼部活指導員の求人情報はこちら

https://athletebox.a-cial.com/

【部活動運営に関するご相談・指導員紹介に関するお問い合わせ先】

株式会社アーシャルデザイン SportsForce Master＆Coach事業部

横山（ヨコヤマ）宛

電話：03-4546-8348

mail：mc_all_info@a-cial.com

代表者：小園 翔太

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立：2014年10月

資本金：1億円

会社HP：https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE（アスリートライブ）：https://athlete-live.com/

代表X：https://twitter.com/sk_acialdesign