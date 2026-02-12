ペットケアからDIY、衣類メンテナンスまで。Mijia（ミージャ）ブランドより暮らしを彩る新製品4種を2月12日（木）同時発売

小米技術日本株式会社

小米技術日本株式会社（以下「シャオミ・ジャパン」、本社：東京都港区）は「Mijia ペット用スマート空気清浄機」「Mijia ツールキット」「Mijia 電動ロータリーツールキット」「Mijia 毛玉リムーバー 2」を2026年2月12日（木）より発売いたします。

■Mijia（ミージャ）について

「Mijia（ミージャ）」は、“暮らしをよりスマートに、より快適に”をコンセプトに、家電や生活用品を通じてスマートホーム体験を提供するXiaomiの主要ブランドです。

2016年の誕生以来、空気清浄機、ロボット掃除機、炊飯器など多様な製品を展開し、高いデザイン性と信頼性のある品質で支持を集めてきました。

シャオミ・ジャパンでは、今後もMijiaブランドを通じて、毎日の暮らしをより快適にするスマートライフ製品を順次展開してまいります。

■Mijia ペット用スマート空気清浄機 製品特長

ペットとの毎日に、きれいでやさしい空気を

360°の大型吸気グリルが、空気中に浮遊する抜け毛やフケを瞬時にキャッチし、汚染物質を確実に吸着して室内への再放出を防ぎます。三層の清浄システムを採用しており、プレフィルターが大きな汚れを捕集し、Xiaomi高効率フィルターが0.1～0.3μmの微細な粒子を99.99%除去。さらにペット専用に設計された特殊な活性炭配合により、体臭、排泄物、よだれなどのニオイ物質を化学反応で無毒・不揮発性の化合物として定着させ、効率的に脱臭します。

ペットをいたわるスマートな機能と安全性

また、自動抗ストレスアルゴリズムを搭載し、ペットを驚かせないよう空気の状態に合わせて風量を段階的に自動調整します。汚染状況のリアルタイムモニタリングや、ディスプレイの消灯機能により、静かで清潔な環境を維持。そして、ペットによる誤操作を防止するセーフティロックや、底面から回して引き出すだけのワンステップ・フィルター交換など、使い心地の細部までこだわっています。2つの国際機関の認証を取得した高い清浄能力を備えながら、消費電力は27Wに抑えられ、24時間稼働しても1日の消費電力量はわずか0.7kWhと省エネ性にも優れています。

■Mijia ペット用スマート空気清浄機 販売情報

・市場想定価格：15,980円（税込）

・発売日 ：2026年2月12日（木）より発売開始

・販売チャネル

直営店 ：Xiaomi Store 各店

オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/mijia-smart-pet-care-air-purifier/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://soko.rms.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m73471/)/Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH7DLTMM)

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

※早割キャンペーン

・キャンペーン期間：2026年2月12日（木）～2026年2月16日（月）

・キャンペーン価格：13,980円（税込）

・対象チャネル ：全販路

■Mijia ペット用スマート空気清浄機 スペック概要

■Mijia ツールキット 製品特長

組み立て・修理・DIY、迷わずこれ。多彩な用途に対応するツールキット

電動ドライバーと手動工具11点をセットにした、家庭内の修繕からDIYまで幅広く活躍する充実のツールセットです。クラムシェル型のケースは、固定スロットと柔軟な留め具により工具をしっかりと保持。さらに、ネジや釘などの小物を整理できる専用の収納スペース（約185×43×29mm）も備えています。シンプルでエレガントなデザインは、お部屋のインテリアにも自然に馴染みます。

パワフルな電動ドライバーと高品質なハンドツール

付属の電動ドライバーは、3段階のトルク設定（最大4N・m）とLEDライトを搭載。Type-C充電に対応し、フル充電で約600本のネジ締めが可能です。バッテリー切れの際も、全金属製の遊星ギアボックスにより手動（最大8N・m）での作業が継続できます。また、高品質なS2スチール製のビット22本、狭い場所で活躍するフレキシブルシャフト、家具を傷つけないラバーカバー付きの釘抜きハンマーなど、細部まで品質と使いやすさを追求しました。

日常を支える機能的なラインナップ

手を放すと固定されるセルフロック式の3mメジャーや、25°の傾きに対応したボールポイント設計の六角レンチセット、被覆剥きから圧着までこなす多用途ラジオペンチ、錆に強いカーバイド加工のカッターナイフなど、厳選されたツールを同梱。モンキーレンチは最大25mmの口開きに対応し、堅牢な高強度スチールを採用しています。これ1台で、住まいのあらゆるメンテナンスに即座に対応可能です。

■Mijia ツールキット 販売情報

・市場想定価格：7,980円（税込）

・発売日 ：2026年2月12日（木）より発売開始

・販売チャネル

直営店 ：Xiaomi Store 各店

オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/mijia-tool-kit/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://soko.rms.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72649/)/Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGHZLSN1)

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

■Mijia ツールキット スペック概要

■Mijia 電動ロータリーツールキット 製品特長

削る、磨く、整える。細部仕上げが、もっと楽しくなる

直径わずか2cmのスリムなペン型デザインを採用した、軽量で操作性に優れたロータリーツールです。アルマイト加工を施したアルミ合金製ボディに、グリップ部のソフトラバー加工を組み合わせることで、快適な握り心地と自在な操作性を実現。彫刻、研削、研磨、穴あけまで、これ1台で多彩な作業をこなせる万能なアシスタントです。

パワフルな性能と自由な作業スタイル

耐久性と安定性に優れた「ブラシレスコアレスモーター」を搭載し、最大22,000rpmの高速回転による精密なパフォーマンスを発揮します。電源ボタンと速度調整ノブのみのシンプル設計で、初心者でも直感的に操作可能。また、800mAhのバッテリーを内蔵し、フル充電で約60分間の連続使用ができるほか、電源に接続しながらの給電駆動にも対応しているため、長時間の創作活動も中断することなく楽しめます。

利便性を追求した収納とメンテナンス

ケースを開けると16本の高品質ビットが自動で起き上がる「ポップアップ式」の収納ケースを採用しており、アクセサリーへのアクセスが非常にスムーズです。先端を回すだけでアクセサリーを確実に着脱できるレンチ不要の設計や、本体の転がりを防止するアンチロールデザインなど、細部まで使いやすさにこだわっています。総重量は約310gと軽量で、持ち運びにも最適です。

■Mijia 電動ロータリーツールキット 販売情報

・市場想定価格：5,280円（税込）

・発売日 ：2026年2月12日（木）より発売開始

・販売チャネル

直営店 ：Xiaomi Store 各店

オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com）(https://www.mi.com/jp/product/mijia-rotary-tool-kit/) / Xiaomi公式 楽天市場店(https://soko.rms.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72650/)/Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGJFS7JN)

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

■Mijia 電動ロータリーツールキット スペック概要

■Mijia 毛玉リムーバー 2 製品特長

毛玉ケアで、スムーズな衣替えを。六枚刃でまとめて除去

しなやかで鋭い切れ味を誇るステンレス製の「6枚浮動刃」を搭載。6000回転/分の高性能モーターとの組み合わせにより、頑固な毛玉もスピーディーにカットし、強力に吸引します。大小2種類（約1.4mm/約2mm）のメッシュ孔を密に配置したことで、あらゆるサイズの毛玉を逃さずキャッチ。厚さ0.35mmの頑丈な保護メッシュカバーが、刃の接触から大切な衣類をしっかり守ります。

スムーズな吸引と快適なメンテナンス

特殊な「8の字型サイクロン気流」設計を採用し、カットした毛玉や繊維の逆流・詰まりを防止してスムーズにケース内へ送り込みます。毛玉ケースは透明なデザインで、溜まったゴミの量を一目で確認可能。ゴミ捨ても「押して引くだけ」のシンプルな操作で行えます。また、メッシュカバーが緩むと即座に運転を停止する安全装置や、充電中の誤作動防止機能など、二重の安全保護機能を備えています。

長持ちバッテリーでストレスフリー

1回のフル充電で最大180分の連続使用が可能です。頻繁な充電を必要とせず、一度の充電で約3ヶ月間（※使用状況による）使い続けられるため、忙しい衣替えの時期にもサッと取り出してすぐに使えます。約190gと軽量でコンパクトなため、あらゆる布製品のケアに最適な一台です。

■Mijia 毛玉リムーバー 2 販売情報

・市場想定価格：1,980円（税込）

・発売日 ：2026年2月12日（木）より発売開始

・販売チャネル

直営店 ：Xiaomi Store 各店

オンライン：Xiaomi公式サイト（mi.com） (https://www.mi.com/jp/product/mijia-lint-remover-2/)/ Xiaomi公式 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/xiaomiofficial/m72643/)/Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GK8TKZFC)

シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

■Mijia 毛玉リムーバー 2 スペック概要

Xiaomi Japanについて

小米技術日本株式会社（以下シャオミ・ジャパンと表記）は、Xiaomiの日本現地法人として、2019年12月に日本市場に参入して以来、グローバルで展開する最先端のスマートフォンやIoT製品を数多く販売しています。

シャオミ・ジャパンは、スマートフォンにおいては、SIMフリー市場に加え、2020年よりキャリア市場にも進出し、グローバルでの製品力に加え、ローカライズを推進。フラッグシップモデルからエントリーモデルまで幅広いラインナップにより、消費者のニーズに対応しています。

また、IoT製品においては、スマートバンドやスマートウォッチ、完全ワイヤレスイヤホンなどウエアラブル製品、Xiaomi TVなどAV製品、ロボット掃除機をはじめ、幅広いカテゴリーのスマートホーム製品を多数発売しています。

Xiaomiについて

Xiaomi Corporation(以下Xiaomiと表記）は2010年4月に設立され、2018年7月9日（1810.HK）に香港証券取引所のメインボードに上場しました。Xiaomiは、IoTプラットフォームで接続されるスマートフォンとスマートハードウェアを核とした家電およびスマートデバイスを製造する企業です。

Xiaomiは「ユーザーの友となり、最もクールだと"心から"思ってもらえる企業になる」というビジョンを掲げ、イノベーション、高品質なユーザーエクスペリエンス、効率的な運営を追求しています。当社は、世界中の誰もが革新的なテクノロジーを通じてより良い生活を楽しめるように、適正な価格で優れた製品を製造し続けています。

Xiaomiは、世界をリードするスマートフォン関連企業の1つです。2025年9月、自社ファームウェアの月間アクティブユーザー数（MAU）は世界中で約7億4,170万に達しました。当社はまた、世界をリードするコンシューマIoT（AI＋IoT）プラットフォームを確立しており、2025年9月30日時点で、10億3,550万台以上のスマートデバイス（スマートフォン、ラップトップ、タブレットを除く）が自社のプラットフォームに接続されています。2023年10月、Xiaomiは「Human×Car×Home」というコンセプトで、パーソナルデバイス、スマートホーム製品、電気自動車をシームレスに融合させるよりスマートなエコシステムを目指し、戦略をアップグレードしました。そして、Xiaomiは常にユーザーを大切にし、より包括的でシームレスな製品体験を提供します。現在、Xiaomi製品は世界中の100を超える国と地域で販売されています。Xiaomiは2025年7月、7年連続で「Fortune Global 500」に入り、現在297位にランクインしています。