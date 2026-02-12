脆弱性管理クラウド「yamory」、「内製開発Summit2026」出展および登壇のお知らせ

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、2月25日（水）に浜松町コンベンションホールで開催される「内製開発Summit2026」に出展および登壇することをお知らせいたします。

本サミットは、大手企業を中心に、内製化を推進する担当者やエンジニアを対象としたイベントです。内製開発における具体的な取り組みや直面する課題解決へのアプローチ、内製開発推進に役立つ知見の最新事例を共有する場として開催されます。

内製開発Summitについて

生成AIをはじめとする技術革新が進む現在、単なる業務効率化だけでは市場競争力を維持することが難しくなっています。こうした状況の中、ソフトウェアを中核事業としない日本を代表する大手企業においては、自社固有の「ドメイン知識」をソフトウェアに反映し、模倣困難な事業基盤を構築する重要性が高まっています。

本サミットでは、既存事業を武器とし、内製開発を通じて事業価値の創出に取り組んできた、日本産業を牽引する大手企業の先行事例を紹介します。各社の考え方や取り組みを共有することで、参加者が自社における「事業の核を創る、本質の内製開発」を考えるヒントを提供します。

■開催概要

・開催日時：2026年2月25日（水）9:20～18:20

・開催場所：浜松町コンベンションホール ※オフライン限定開催

（東京都港区浜松町２丁目3－1 日本生命浜松町クレアタワー 5階、6階）

・参加費：無料（要事前申込）

・対象者：大手事業会社およびその関連子会社（戦略子会社含む）で内製開発に携わる方または検討されている方

・申し込み：イベントサイト（https://inhouse-dev-summit.findy-tools.io/2026）にてご登録ください。

■yamoryセッション概要

内製開発を成功に導く、組織的なセキュリティリスクの管理手法とは

【登壇者：yamoryプロダクトオーナー 鈴木 康弘】

・時間：14:30～15:30

・会場：RoomB

内製開発でアジャイル開発を全社で推進する一方、部署ごとにセキュリティ対策が異なり統制が取れず困っていませんか？

本セッションでは、大規模組織に共通する課題を紐解き、”仕組み”により部門横断のガバナンスを確立する手法を解説。yamoryの実例から、攻めのアジャイル開発を内製化する組織的リスク管理方法をご紹介します。

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assured（アシュアード）」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/