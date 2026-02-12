【出展情報】東京大学発のAI自動発注「α-発注」を提供する株式会社infonerv、国内最大級の流通向け情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に出展！

株式会社infonerv

株式会社infonerv（東京都千代田区、代表取締役：江田研人）は、2026年3月3日(火)から6日(金)まで東京ビッグサイトにて開催される国内最大級の流通業向け情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」に東京大学発のAI自動発注「α-発注」を出展します。



当社ブース（東6ホール、小間番号 : RT6119）では、AI自動発注サービス「α-発注」のデモ画面をご用意し、仕入発注業務の「属人化」「過剰在庫」「欠品」などのお悩みに対し、どのように解決していいくのかを具体的な事例を交えながらご紹介します。

ご来場にあたっては、事前登録のうえお越しくださいますようお願いいたします。

事前登録はこちら(http://www.retailtech.jp/)から。ぜひ当社ブースへのお立ち寄りをお待ちしております。

展示ブースの見どころ

東京大学発のAI自動発注「α-発注」を提供する(株)infonervがリテールテックJAPAN 2026」に出展！

展示ブースでは、AI自動発注サービス「α-発注」について、

デモ画面や具体的な事例を交えながらご紹介します。

(株)infonervが提供する東京大学発自動発注AI「α-発注」。■こんな方におすすめです

「α-発注」は、以下のような課題をお持ちの方に特におすすめです。

- 発注業務を効率化したい- SKUが多くて見切れない- 過剰在庫を減らしたい- 在庫切れによる売り逃しを減らしたい- 発注業務を任せられる人材がいない■無料AIレポート実施中！

「α-発注」を導入した際、どのような在庫改善が期待できるのか、事前にご確認いただけるAIシミュレーションを無料実施中です。

ぜひお気軽にブースにお越しください。



▼サービスサイト

URL：https://a-orders.com/

「リテールテックJAPAN 2026」とは

国内最大級の流通業向け情報システム総合展で、代表的な流通業向けのシステムベンダーが集結する「リテールテックJAPAN 2026」を開催します。2026年3月3日(火)から6日(金)までの4日間、東京ビッグサイト東展示棟で開催し、深刻化する人手不足、消費行動の変化、改正物流法の対応、業界特有の多彩なデータの活用など、流通業の山積する課題を解決する最新の「流通DX」を紹介します。

ご来場には事前登録が必要です。

「リテールテックJAPAN」来場事前登録はこちら(https://www.retailtech.jp/)から。

日時：2026年3月3日(火) ～ 6日(金)

会場：東京ビッグサイト東展示棟

公式ページ：http://www.retailtech.jp/

■ 株式会社infonerv 概要

アカデミアの最先端で活躍するメンバーを中心にして、創業されたAI企業です。

東京大学先端物流科学寄付研究部門で特任准教授を務める江崎貴裕を中心に優秀な人材が集まり、在庫を抱える事業者の課題を解決するデータソリューションを提供しています。

名称 ： 株式会社infonerv

代表者 ： 代表取締役 江田 研人

所在地 ： 〒101-0048 東京都千代田区神田司町２丁目１０－４ ４階

設立 ： 2021年4月1日

事業内容 ： AI・ソフトウェア事業

企業サイト ： https://infonerv.com/