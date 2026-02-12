Makuakeで2142％達成！岩手発ウェルネスブランドSottの「眠りに寄り添うピローミスト」、ふるさと納税返礼品として登場

株式会社Sott

香りを通じて、眠りにつく前のひとときに寄り添うウェルネスケア製品を展開する株式会社Sott（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：高橋 舞衣、以下「Sott」（ソット））は、天然由来成分100%で仕立てた「眠りに寄り添うピローミスト」を岩手県奥州市のふるさと納税返礼品として提供開始したことをお知らせいたします。

本製品は、2025年9月30日より応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施し、目標比2142％を達成し、多くの共感と支持を集めたピローミストです。睡眠環境の質に寄り添う成分を含有した東北産ホップをブレンドし、木々の呼吸や草花のやさしさを感じる、まるで深い大地に抱かれるように自然をとじ込めた香りが特徴です。

奥州市で製造し、地域由来の素材を活用されている点から、奥州市のふるさと納税返礼品としてご採択いただきました。本返礼品は通年で申し込み可能で、受付確認後、順次発送いたします。

眠りの時間に寄り添う、Sottのピローミスト

眠りにつく前の5秒間、ひと吹きするだけ。

Sottのピローミストは、忙しい毎日のなかに“ひと呼吸の余白”をつくり、眠りへと向かう時間を整えるフレグランスです。

一日の終わりに、枕やシーツに軽く吹きかけ、深呼吸をする。

香りをまといながら呼吸を整えることで、頭や身体、気持ちの張り詰めを少しずつほどき、眠りへと向かう時間へ静かにスイッチを切り替えていきます。香りは強すぎず、翌朝まで残りにくい設計。年齢や性別を問わず、どなたでも使っていただきやすいプロダクトです。

【商品概要】

・商品名：Sott ピローミスト（DEEP Earthy／CALM Woody）

・内容量：30ml

・寄付金額：19,000円

奥州市の休耕田から生まれた、サステナブルなものづくり

本ピローミストのベースとなるエタノールには、岩手県奥州市に工場を構えるファーメンステーション社が開発・製造するオーガニック・ライスエタノールを採用しています。このエタノールは、奥州市の休耕田（使われていない農地）を再び耕し、その田んぼで育てた玄米を原料とした、発酵由来の素材です。Sottでは、香りだけでなく、その土台となる素材の背景にも目を向けたいという考えのもと、東北の大地から生まれる素材を活かしたものづくりに共感し、本製品のベース素材として採用しています。

製品の特徴

■東北産ホップを活用

ホップには、フィトステロール、フラボノイド、アミノ酸、精油、苦味質など、さまざまな成分が含まれています。これらの成分は中枢神経に働きかけ、多彩な効果を発揮してくれる可能性を秘めていることが研究・学術論文でも明らかになっています。そうしたホップの香りをブレンドさせることで、おやすみ前のひとときに寄り添います。

■自然そのものの息づかいを閉じ込めた、100％天然由来の設計

Sottでは、「人工的につくられた香りではなく、自然そのものの息づかいを感じられる香りを届けたい」という想いから、香料からミストのベース成分に至るまで、すべて天然由来の成分でプロダクトを設計しています。使い心地のやさしさと、環境への配慮の両立を目指しています。

ふるさと納税返礼品として全国へ

Sottでは、ふるさと納税返礼品として製品を提供することで、奥州市のものづくりや、その背景にある素材・技術とともに、眠りに寄り添う香りの体験を全国へ届けていきたいと考えています。

今後もSottは、眠りに寄り添い、忙しい日常のなかに“ひと呼吸の余白”を届けることを大切にしながら、地域とのつながりを感じられる製品づくりを続けていきます。

