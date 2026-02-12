「企業が語る」から「内定者が発見する」へ。talentbook×シーズアンドグロース、with AIの内定者フォロープログラム「ロールモデルワーク」をリリース

talentbook株式会社

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」及び、法人向け採用CXソリューションを提供するtalentbook株式会社（本社:東京都渋谷区、共同代表取締役:大堀航/大堀海、以下「当社」）とシーズアンドグロース株式会社(（本社：東京都中央区、代表取締役：河本英之)は、新しい内定者フォロープログラム「ロールモデルワーク」の提供を開始いたします。

本プログラムは、企業が一方的に魅力を語るのではなく、内定者自身が「なぜこの会社に惹かれたのか」に気づき、自分の価値観と未来のキャリアを結びつける体験を設計。ロールモデル採用の思想に基づき、少ない接点でも深い納得感を生み出す、新しい内定者フォローの形を提案します。

■内定辞退の本質は「説明不足」ではなく「納得不足」

マイナビの調査(※1)によると、内定辞退理由の第1位は「仕事内容・キャリアビジョンの不一致」。一方、学生が内定承諾で最も重視するのは「自身の価値観に合うか」(45.5%)です。



しかし多くの企業が提供する情報は「福利厚生の充実」(74.0%)や「平均勤続年数」(68.6%)といった制度・待遇が中心。学生が求める「価値観・キャリアの情報」との間に、大きなギャップが存在しています。



従来の内定者フォローは、会社説明会の延長として「企業が魅力を語る」構造でした。しかしこれでは、説明は届いても、共感・納得は生まれません。内定者一人ひとりが「なぜここで働きたいのか」を自分の言葉で語れなければ、比較検討の中で決め手を欠き、辞退につながります。



この課題の本質は「説明不足」ではなく「共感・納得不足」です。



※1:2025年度新卒採用就職戦線総括(株式会社マイナビ)

■ 「ロールモデル採用」の思想で候補者に向き合う

talentbookが提唱する「ロールモデル採用」とは、企業が一方的に情報を伝えるのではなく、多様な社員のキャリアストーリーを通じて、候補者自身が「こうなりたい」と思える未来を見つける採用手法です。

「ロールモデル就活・転職サイト」を運営し、累計1,200社以上の採用ブランディングを支援してきたtalentbookと、新卒採用領域で16業界300社以上の採用戦略策定から入社後の定着・活躍まで、一気通貫で支援してきたシーズアンドグロースが、この思想を内定者フォローに応用したのが、今回リリースする「ロールモデルワーク」です。

【talentbook】ロールモデル設計×コンテンツ制作力- 累計1,200社の採用ブランディング支援実績- 価値観・キャリアが伝わる「ストーリー設計力」- 社員インタビューAIによる効率的なコンテンツ制作【シーズアンドグロース】価値観の「言語化」×意思決定支援の設計力- 16業界累計300社以上の新卒採用・定着支援実績- 企業・学生双方の魅力・価値観を「言語化」させるノウハウの実績- 企業と学生がポジティブに出会う場づくりの知見

この組み合わせにより、「企業が魅力を語る」から「内定者自身が"なぜ惹かれたか"に気づく」という構造転換を実現します。さらに、人事・採用チームのみで完結できるパッケージ設計により、「一人ずつ深く向き合う」から「少ない接点で、内定者自身が深く考える構造をつくる」への転換も可能にします。

■ 「ロールモデルワーク」で得られる3つの効果

1. 価値観の一致を"発見"させる

4名のロールモデル記事を読み、「誰に共感するか」「なぜ惹かれたのか」を内定者自身が言語化。企業が説明するのではなく、内定者が自ら気づく構造を作ります。

2. キャリアの一致を"投影"させる

社員のキャリアストーリー(就職活動から現在までの歩み)から、内定者が「自分もこんな風に働けるかも」と具体的な未来をイメージ。ここで働く実感が生まれます。

3. 自己理解を"進化"させる

過去の原体験を振り返り、「なぜそう思ったのか」を掘り下げることで、価値観と未来が一本の線でつながる納得感を醸成します。

■ 「ロールモデルワーク」プログラム概要

【提供内容】- 企業の活躍人材分析に基づくロールモデル4タイプの設計- 社員インタビューAIを活用した4名のロールモデル記事制作(1記事約3,000字)- 個人ワーク・グループワークの設計- 進行スライド・説明スクリプト・ワークシート・タイムスケジュール等、運営資料一式- 当日のファシリテーション支援(オプション)

対象: 新卒採用における内定者フォロー施策として活用を想定

【特徴】- 人事・採用チームのみで完結可能な設計- 社員の協力負担を最小化(AI取材は1名30分)- 毎年の再現性を担保するパッケージ型プログラム- 社内への協力依頼テンプレート完備

費用: 一式150万円(税別) ※当日ファシリテーション支援は別途50万円(税別)

■ 2月27日(金)「ロールモデルワーク」を解説するウェビナーを開催

イベント名：内定辞退・早期離職の本質的な原因とは？ーロールモデルワークを活用したキャリア選択支援ー

開催日時：2026年2月27日（金）12:00～13:00

参加方法：zoom※お申込み後、メールにて視聴用URLをお送りいたします。

定員：100名

費用：無料

■ 両社からのコメント

セミナーに申し込む :https://product.talent-book.jp/seminar/20260227talentbook株式会社 執行役員 事業開発本部 本部長 白水彰一

「内定者フォローの本質は、時間をかけることではなく、納得の構造を作ることです。ロールモデルを通じて『自分もこうなりたい』と思える未来を見つけ、それが自分の価値観とつながる瞬間──この体験こそが、真の意思決定を生みます。

シーズアンドグロースさんの内省支援の知見と、私たちのロールモデル設計力を掛け合わせることで、新しい内定者フォローの形を提案できることをうれしく思います。このプログラムを通じて、一社でも多くの企業が『納得不足』という課題に向き合い、内定者一人ひとりが自信を持って入社できる環境を作っていければと考えています」

シーズアンドグロース株式会社 代表取締役 河本英之

「学生が本当に求めているのは、制度の説明ではなく『ここで働く自分』と『この会社でどのようなキャリア（未来）を築けるのか』を具体的にイメージできることです。talentbookさんが培ってきたロールモデル採用の思想は、まさにこの課題に正面から応えるもの。

私たちの強みである内省・意思決定支援のワーク設計と組み合わせることで、内定者一人ひとりが『なぜここで働きたいのか』を自分の言葉で語れる状態を作り出せます。このプログラムが、企業と学生がポジティブに出会い、共に成長していくきっかけになれば幸いです」

■ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」について

「talentbook」は、年間300万人のZ世代が訪問、1万のロールモデルを掲載する国内最大級のロールモデル就職・転職サイトを運営。法人向けにはwith AIで候補者体験を高める採用CXソリューションを提供しています。累計支援企業1,200社、日経225銘柄企業の20%が利用。

https://product.talent-book.jp/

■talentbook株式会社について

ロールモデル就活・転職サイト「talentbook」を運営。これまで累計1,200社以上の大企業・成長企業の情報発信や採用ブランディングの支援をしてきました。国内ベンチャーキャピタル等より累計約20億円の資金調達を完了。

資本金・資本剰余金：5億4,672万円

設立日：2014年12月12日（11月決算）

事業：talentbookの企画・開発・運営、採用ブランディング支援

代表者：大堀 航・大堀 海

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目6-6 COERU渋谷イースト 3F

会社HP：https://talentbook.co.jp