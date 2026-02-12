グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン 品川店　大反響につきレギュラーメニュー化！「アメリカンシーフードクラシック」

大反響につき、様々な牡蠣料理とシーフードを満喫できるコースがレギュラーメニューに！

ニューヨーク発祥のオイスター・バー＆シーフードレストラン「グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン」の品川店は、当初2月末までの期間限定販売としていた、ランチ・ディナー問わず終日オーダー可能のスペシャルコースメニュー「アメリカンシーフードクラシック」のレギュラーメニュー化を決定、期限を問わず、ご利用いただけるようになりました。

　







　

「アメリカンシーフードクラシック」では、国内外から厳選した当日おすすめの生牡蠣や、NYの定番、牡蠣をクリームスピナッチと共にオランデーズソースをかけてグリルした人気メニュー「オイスターロックフェラー」、日本におけるカキフライとは一味違う、コーンスターチの衣でカリッと揚げた「フライドオイスター」といった牡蠣料理にくわえ、「クラムチャウダー」、「メカジキのグリル」など、さまざまな調理法で仕上げたシーフードを豪勢に満喫いただけます。〆としてパスタ「ペスカトーレビアンコ」、自家製デザート「ブルックリン クッキー＆クリームチーズケーキ」まで、グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストランの魅力を詰め込んだスペシャルな内容となっています。

　

また、メインディッシュ、パスタは、それぞれ「本日の魚介の塩釜焼」、「オマール海老のペスカトーレ」へのアップグレードも可能です。シチュエーション、お好みに合わせてご利用ください。

　





本日の魚介の塩釜焼










オマール海老のペスカトーレ






　　

グランド・セントラル・オイスター・バー&レストラン 品川店

「アメリカンシーフードクラシック」 販売概要

　

◇ コース名：

　「アメリカンシーフードクラシック」

◇ 価格：

　おひとり様6,250円（税込・サ別）

◇ 内容：

　・ 本日の生牡蠣 （おひとり様 2ピース）

　・ シーザーサラダ

　・ オイスターロックフェラー

　・ フライドオイスター

　・ クラムチャウダー（クリームとトマトのハーフ＆ハーフ）

　・ メカジキのグリル

　　※「本日の魚介の塩釜焼」へのアップグレードも可能（おひとり様 +1,500円）

　・ ペスカトーレビアンコ

　　※「オマール海老のペスカトーレ」へのアップグレードも可能（おひとり様 +2,000円）

　・ ブルックリン クッキー＆クリームチーズケーキ

◇ ご予約：

　公式ホームページ内RESERVATIONボタンからご予約ください。

　https://www.tablecheck.com/ja/shops/oysterbartokyo/reserve　

◇ 販売店舗：

　グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン 品川店

　東京都港区港南2-18-1 アトレ品川4F／TEL：03-6717-0932

　http://www.oysterbartokyo.com/

◇備考：

　要前日までのご予約、2名様より承ります。

　


　　　　

グランド・セントラル・オイスター・バー＆レストラン

　

ニューヨーク・マンハッタンの玄関口“グランド・セントラル・ステーション”の駅構内に1913年に創業し、100年の歴史を持つ、ニューヨークを代表する老舗レストランとして連日活気に溢れています。日本国内では、世界2号店として、品川駅構内に品川店がオープン。アーチ型の天井など、NY本店の雰囲気を再現した店内では、常時10種類以上のフレッシュオイスターをはじめ、新鮮な魚介類を使用した料理の数々をお楽しみいただけます。

　

・営業時間 ：

　11:00〜23:00 (LO 22:00)　日曜・祝日のみ 〜22:00（LO 21:00）

・住所 ：

　東京都港区港南2-18-1 アトレ品川4F　／　TEL：03-6717-0932

・ホームページ ：

　https://www.oysterbartokyo.com/

　







内観










外観






　


