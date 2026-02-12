株式会社エスプール

株式会社エスプールグローカル（本社：東京都千代田区、社長執行役員：佐久間 雄介、以下「当社」）は、MONET Technologies株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：清水 繁宏、以下「MONET Technologies」）と共同で、自治体の交通担当者様を対象としたウェビナー「机上の空論で終わらせない交通空白の解消 ～公共ライドシェア×データ利活用の最前線～」を、2026年2月18日（水）に開催いたします。

本ウェビナーでは、公共ライドシェアの実運営と交通データの利活用という2つの視点から、自治体が施策を具体的に進めるための実務ポイントを解説いたします。

◎開催背景

セミナーお申し込みはこちら :https://f4d4306a.form.kintoneapp.com/public/registration-form-20260218

人口減少や高齢化の進行により、地域公共交通の維持が困難となる地域が全国で増加しています。その結果、日常生活に必要な移動手段を確保できない「交通空白」課題が拡大しており、自治体における新たな移動サービスの検討は急務となっています。一方、現場では次のような課題も多く聞かれます。

- 公共ライドシェアをどのように立ち上げればよいのか分からない- 交通課題を把握するために、どのデータを収集・活用すべきか分からない- 制度や仕組みは理解しているが、実務レベルでの進め方が見えない

本ウェビナーでは、こうした「分かっているが進められない」状況を解消し、机上の検討にとどまらず、実行フェーズへ進むための知見を共有いたします。

当社からは、公共ライドシェアを実際に運営する立場から、事業準備段階の進め方、運営体制の構築、現場における実務上のポイント、ならびに導入事例をご紹介いたします。

MONET Technologiesからは、交通課題を整理するためのデータ活用の考え方に加え、AIオンデマンド交通システムの導入事例について、具体的に解説いただきます。

◎開催概要

テーマ：机上の空論で終わらせない交通空白の解消～公共ライドシェア×データ利活用の最前線～

日 時：2026年2月18日（水）13:15～14:00

プログラム：

(1) 公共ライドシェアの実務と導入事例（株式会社エスプールグローカル）

(2) 交通課題整理のためのデータ活用（MONET Technologies株式会社）

開催方法：オンライン（Zoomウェビナー形式予定）

対象：市町村の交通関連部署に所属する職員の方

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社エスプールグローカル

【注意事項】

※本セミナーは事前お申込み制です。

※録音・録画はご遠慮ください。

※ご登録いただいた情報は、参加者リストとして共同開催企業であるMONET Technologies株式会社へ共有させていただきます。

※フリーメールアドレスでのご登録はご遠慮ください。

※弊社の判断により、ご参加をお断りする場合がございます。

