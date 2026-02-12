米国の革新的な技術と韓国のファッショントレンドが融合したプレミアムゴルフウェアブランド「AMAZINGCRE」が日本初上陸2026年3月13日（金）、表参道ヒルズにフラッグシップストアをオープン！

株式会社AMCR JAPAN

米国で誕生し、韓国で人気を誇るプレミアムゴルフウェアブランド「AMAZINGCRE（アメージングクリー）」はこの度、日本市場への本格進出を発表しました。2026年3月13日（金）、表参道ヒルズに国内初となるフラッグシップストアをグランドオープンいたします。

ブランドストーリー

AMAZINGCREは、Amazing（驚き）とCreation（創造）を融合し、革新性と進化を追求するゴルフウェアブランドとして誕生しました。2015年には、米国で開催された世界最大級のゴルフビジネスイベントであるPGAショーにおいて、革新的なゴルフクラブ「Hole Driver（ホールドライバー）」を発表しました。スイングスピードを最大化する独自の流体力学を応用した設計により、飛距離と方向性の新たな可能性を確立し、高い評価を獲得しました。

2020年には、この流体力学の原理をアパレル分野へと発展させました。韓国ファッションの感性と融合させることで、最新技術、高機能、ファッション性を兼ね備えたプレミアムゴルフウェアブランドとして世界で注目を集めるようになりました。



ブランドを象徴する3Dスカルロゴ「ALEX」、大胆でファッショナブルなデザイン、そして優れた機能性により、現在では憧れのゴルフウェアとして多くのゴルファーから支持されています。

ブランドコンセプト

AMAZINGCREは、イタリアおよび日本製の最高級素材を使用しており、速乾性、UVカット、吸湿速乾、防臭機能、伸縮性、通気性といった機能を兼ね備えています。さらに、ゴルフに特化した実用的なユーティリティデザインや着脱可能なデザインを採用しており、AMAZINGCREを支える革新的な技術であるAccordio Band（アコーディオバンド）、通気構造、マグネットスナップ、収納機能など、プレーを快適にする機能が充実しています。

デザインのアイデンティティは、ブランドを象徴する3Dスカルロゴ ALEXと5ストライプを軸に、多彩なグラフィックデザインやプリントパターンを展開しています。

3Dスカルロゴ ALEXと5ストライプがデザインされた着脱可能なベルト。バックルがマグネットになっており、取り外してボールマーカーとして使用可能

AMAZINGCREを支える革新的な技術

AMAZINGCREは、ゴルフスイングの核心である9つの回転軸（Axis）と9つのセクションに分けたボディマッピング（Body Mapping）を精密に分析し、ウェアに落とし込んでいます。この人体動作工学に基づくアプローチから生まれたのが、AMAZINGCRE のデザイン哲学 「Alexis_9」です。そして、このAlexis_9 に基づいて開発されたのが、AMAZINGCREの中核を担う技術であるAccordio BandとCoffin Ventilation（コフィンベンチレーション）です。

Accordio Bandは、AMAZINGCREを象徴する独自技術であり、ブランドのシグネチャーアイデンティティです。スイング時に最も可動域を必要とする肩甲骨および股関節部分に特殊設計されたバンドを配置することで、身体の伸展を一切妨げない解放感を実現しています。



一方で、最も熱がこもりやすい背中には、シームレスメッシュポリ素材を用いたCoffin Ventilationが採用されています。「棺（Coffin）」をモチーフにした五角形のデザインで、圧倒的な存在感を放つと同時に、驚異的な通気性を誇ります。

アコーディオバンドとコフィンベンチレーションが採用されたウェア

日本での展開について

AMAZINGCREは、グローバル市場で培ったノウハウを活かし、韓国ではトップスターやセレブリティにも愛用される憧れのゴルフウェアブランドとして成長し、確固たる地位を築いています。日本市場においては、流通パートナーを介さず、日本法人による直接運営を行うことで、品質や感性に高い評価基準を持つ日本の消費者に向けて、最高水準のゴルフウェアを展開してまいります。

公式オンラインストアでオープン記念「事前登録キャンペーン」実施

表参道ヒルズでのグランドオープンに先立ち、2月9日（月）から3月11日（水）までの期間に、公式オンラインストア（https://amazingcre.jp/）で、事前登録キャンペーンを実施いたします。

期間中に、公式オンラインストアで会員登録いただいた方には、AMAZINGCREシグネチャー・ボールマーカーとブランドブックをセットにしたスペシャルギフトパッケージをプレゼントします。

AMAZINGCREシグネチャー・ボールマーカーとブランドブックをセットにしたスペシャルギフトパッケージ

さらに、このスペシャルギフトパッケージには、「スペシャルバウチャー」が同封されています。表参道ヒルズにAMAZINGCREフラグシップストアがオープンした後に、店舗にて商品をご購入いただいたお客様には、AMAZINGCRE限定コラボのNew mixコーヒーとオリジナルタンブラーをセットにした限定ギフトをプレゼントいたします。





店舗情報

日時：2026年3月13日（金）

店舗名：AMAZINGCRE表参道ヒルズ店

住所：東京都渋谷区神宮前4丁目12-10 表参道ヒルズB1F





AMAZINGCREについて

AMAZINGCRE (アメージングクリー)はアメリカで誕生し、韓国で人気を博しているプレミアムゴルフウェアブランドです。「驚き(Amazing)」と「創造(Creation)」をコンセプトに、「驚くほど革新的な創造によって、究極のパフォーマンスを実現する」という哲学を追求し、機能性とデザイン性の高さを実現したウェアを展開しています。

Website（公式オンラインストア）：https://amazingcre.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/amazingcre_jp





本件に関する問い合わせ先

株式会社AMCR JAPAN（AMCR JAPAN CO.,Ltd.）

info@amcr.co.jp