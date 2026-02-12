festaria bijou SOPHIA 20周年記念　周年テーマは「THE FESTA -祝祭-」

フェスタリアホールディングス株式会社

フェスタリアホールディングス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：貞松 隆弥）は、マスターブランド「festaria bijou SOPHIA（フェスタリア ビジュソフィア）」の誕生20周年を記念し、2026 Spring Limitedコレクションを2026年2月4日（水）より、全国のfestaria bijou SOPHIA各店舗、台湾のfestaria TOKYO各店舗、およびオンラインショップにて数量限定で発売いたします。

【20周年を迎えるfestaria bijou SOPHIAが掲げる年間テーマ「THE FESTA」】

2006年に誕生したfestaria bijou SOPHIAは、今年で20周年を迎えます。

この節目の年、私たちは「祝祭」を意味する「THE FESTA」を年間テーマに掲げました。日々の暮らしの中で積み重ねてきた歩みを振り返り、自分自身を慈しむこと。 そして、かけがえのない人との繋がりに感謝し、その絆を祝うこと。 このふたつの想いを込めたジュエリーを、一年を通じてお届けしてまいります。

近年、自分へのご褒美としてジュエリーを選ぶ女性が増えています。 誕生日や記念日だけでなく、仕事で成果を出したとき、新しい一歩を踏み出すとき。 そんな人生の節目に、自分自身を祝福するジュエリーを求める声が高まっています。「THE FESTA」は、そうした現代女性の価値観に寄り添うコンセプトです。

THE FESTA特設サイト：https://www.festaria.jp/special/2026ss/

20周年特設サイト：https://www.festaria.jp/special/festaria20th/

【スパークリングワイン の泡に宿る"ふたつの星"】

この春、20周年の幕開けを飾るのは、スパークリングワインの泡をモチーフにしたダイヤモンドジュエリー。

その泡がはじける音は「天使の祝福の拍手」とも呼ばれ、特別な瞬間を彩る象徴とされてきました。

また、立ちのぼる無数の泡は星と表現されてきました。 その泡のひとつひとつには幸せが宿り、願いを込めて飲めば叶うとも言い伝えられています。 その“星”の中に “Wish upon a star(R)” DIAMONDをそっとセッティング。2026Spring Limited は、こうした美しい伝承を纏うジュエリーです。 「祝福」「きらめき」「特別な瞬間」の象徴として、身に着ける人に星の祝福がありますようにという想いを込めました。

【 “Wish upon a star(R)” DIAMONDとは】

「今」と「未来」をあらわす美しいふたつの星が浮かび上がる “Wish upon a star(R)” DIAMONDは、フェスタリア オリジナルプレミアムカット。小さな星は「今」、大きな星は、夢を叶え「未来」に輝く自分と愛する人たちの象徴です。

2021年世界的な権威と信頼を持つ宝石研究機関であるGIAよりオリジナルカットとして正式に認定され、鑑定書には、一般的なブリリアントカットと並び表記されるものとなりました。

【festaria bijou SOPHIAについて】

festaria bijou SOPHIAは、2006年に誕生したジュエリーブランドです。

festariaは、イタリア語のfesta=特別な と aria=場所・空間をあわせた造語。ジュエリーを通じ、豊かな想いに出逢う特別な場所、人生をわたしらしく楽しみ、わたしらしく輝くためのジュエリーと出逢う特別な場所でありたいとの想いを込め、知性と美しさを兼ね備えた、現代女性のためのジュエリーを提案してきました。

ブランドを象徴する “Wish upon a star(R)” DIAMONDは、真上から見るとふたつの星が浮かび上がる独自のカット。 「星に願いを」という想いを込め、身に着ける人の夢や希望を応援するジュエリーとして、多くの方に愛されています。

ブランド誕生から20年。 これからも、身に着ける方の人生に寄り添い、永く愛されるジュエリーをお届けしてまいります。

【フェスタリアホールディングス株式会社 概要】

会社名フェスタリアホールディングス株式会社

代表者代表取締役社長 貞松 隆弥

所在地〒141-0031 東京都品川区西五反田7丁目20番9号 KDX西五反田ビル5階

設立1962年4月（創業：1920年4月）

1920年創業、国内外の百貨店をメインに86店舗（国内75店舗、海外９店舗：2026年2月現在）を展開する日本発のジュエリーブランド。festaria（フェスタリア）とは、イタリア語で「特別な」を意味するfestaと、「空間・雰囲気」を指すariaをあわせた造語です。

URLhttps://www.festaria.jp/