【受付・会計業務の課題解決を支援！】ブレイブメディカ、2026年春 メディカルジャパン大阪 「医療・介護・薬局 Week 大阪」に出展

株式会社ブレイブメディカ

医療施設やクリニック向けにLINEで順番待ちや呼び出し通知が可能なサービスを開発・提供する株式会社ブレイブメディカ（本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下 当社）は、2026年春 メディカルジャパン大阪 「医療・介護・薬局 Week 大阪」に出展いたします。

当社ブースでは、シチズン・システムズ社製「自動精算機」、matoca｜マトカ for クリニック、matoca｜マトカ for 処方せんの3製品を展示予定です。

イメージ

■ブースでできること

・自動精算機の実機を「見て・触って・体験」いただけます

・受付から会計までの業務フローを想定した展示をご確認いただけます

・施設や診療科の運用に応じた導入・運用相談が可能です

■ブースの見どころ

本展示会では、自動精算機の実機展示を通じて、受付・会計業務の課題解決につながる運用イメージを体験いただけます。

現場での活用方法や導入に関するご相談にも対応いたします。

■こんな方におすすめ

・受付・会計業務の効率化を検討されている方

・患者様の待ち時間短縮や、待合室の混雑緩和に課題を感じている方

・医療DXの導入に関心はあるが、具体的な運用イメージを知りたい方



■出展製品

・シチズン・システムズ社製「自動精算機(https://product.bravemedica.co.jp/payment/)」

フルセルフ・セミセルフ対応で、現金やカード、電子マネーなど多彩な決済方法に対応。レセコンや電子カルテと連携し、受付業務を効率化します。



・matoca｜マトカ for クリニック・薬局(https://junbanmachi.jp/)

患者様にはおおよその待ち時間を表示し順番が近くなったらLINEで自動通知が送れる整理券システムです。手軽に導入でき、待合室の混雑解消につながります。



・matoca | マトカ 処方せん(https://product.bravemedica.co.jp/pharmacy)

処方せんのLINE受付と来店受付が一体化。薬局DX化や患者様の待ち時間ストレスの削減、薬局の混雑緩和に役立ちます。

医療DXの導入を検討されている方、

受付・会計業務の見直しをご検討中の方は、ぜひこの機会に弊社ブースへお越しください。

■展示会詳細

・会期：2026年3月10日（火）～3月12日（木）10:00～17:00

・会場：インテックス大阪

・出展ホール／小間番号：5号館 Hall 5／2-22

・展示会URL：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html

※来場には事前登録が必要です※

ご来場には事前の来場登録が必須となっております。

以下よりご登録をお願いいたします。

事前来場登録はこちら(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1550883647571283-I1N)

■ 株式会社ブレイブメディカについて

医療業界の待ち時間対策に特化したIT企業です

商号 ： 株式会社ブレイブメディカ

所在地 ： 千葉県流山市おおたかの森西1-2-3 アゼリアテラス 5F

代表者 ： 代表取締役 磯本 悟

設立 ： 2023年10月

事業内容： 医療業界向けのシステムの開発及び販売

URL ： https://bravemedica.co.jp/

■ ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜展示会に関するお問い合わせ＞

株式会社ブレイブメディカ 担当：杉本

ホームページ上部の「問い合わせ」からお願いいたします。

https://bravemedica.co.jp/