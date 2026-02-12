【受付・会計業務の課題解決を支援！】ブレイブメディカ、2026年春 メディカルジャパン大阪 「医療・介護・薬局 Week 大阪」に出展

株式会社ブレイブメディカ

医療施設やクリニック向けにLINEで順番待ちや呼び出し通知が可能なサービスを開発・提供する株式会社ブレイブメディカ（本社：千葉県流山市おおたかの森、代表取締役：磯本 悟、以下 当社）は、2026年春 メディカルジャパン大阪 「医療・介護・薬局 Week 大阪」に出展いたします。


当社ブースでは、シチズン・システムズ社製「自動精算機」、matoca｜マトカ for クリニック、matoca｜マトカ for 処方せんの3製品を展示予定です。



■ブースでできること


・自動精算機の実機を「見て・触って・体験」いただけます


・受付から会計までの業務フローを想定した展示をご確認いただけます


・施設や診療科の運用に応じた導入・運用相談が可能です



■ブースの見どころ


本展示会では、自動精算機の実機展示を通じて、受付・会計業務の課題解決につながる運用イメージを体験いただけます。


現場での活用方法や導入に関するご相談にも対応いたします。



■こんな方におすすめ


・受付・会計業務の効率化を検討されている方


・患者様の待ち時間短縮や、待合室の混雑緩和に課題を感じている方


・医療DXの導入に関心はあるが、具体的な運用イメージを知りたい方



■出展製品


・シチズン・システムズ社製「自動精算機(https://product.bravemedica.co.jp/payment/)」


フルセルフ・セミセルフ対応で、現金やカード、電子マネーなど多彩な決済方法に対応。レセコンや電子カルテと連携し、受付業務を効率化します。

・matoca｜マトカ for クリニック・薬局(https://junbanmachi.jp/)


患者様にはおおよその待ち時間を表示し順番が近くなったらLINEで自動通知が送れる整理券システムです。手軽に導入でき、待合室の混雑解消につながります。

・matoca | マトカ 処方せん(https://product.bravemedica.co.jp/pharmacy)


処方せんのLINE受付と来店受付が一体化。薬局DX化や患者様の待ち時間ストレスの削減、薬局の混雑緩和に役立ちます。



医療DXの導入を検討されている方、


受付・会計業務の見直しをご検討中の方は、ぜひこの機会に弊社ブースへお越しください。



■展示会詳細


・会期：2026年3月10日（火）～3月12日（木）10:00～17:00


・会場：インテックス大阪


・出展ホール／小間番号：5号館 Hall 5／2-22


・展示会URL：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html



※来場には事前登録が必要です※


ご来場には事前の来場登録が必須となっております。


以下よりご登録をお願いいたします。


事前来場登録はこちら(https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?code=1550883647571283-I1N)



■ 株式会社ブレイブメディカについて




医療業界の待ち時間対策に特化したIT企業です


商号　　： 株式会社ブレイブメディカ


所在地　： 千葉県流山市おおたかの森西1-2-3 アゼリアテラス 5F


代表者　： 代表取締役　磯本 悟


設立　　： 2023年10月


事業内容： 医療業界向けのシステムの開発及び販売


URL　　： https://bravemedica.co.jp/




■ ニュースリリースに関するお問い合わせ


＜展示会に関するお問い合わせ＞


株式会社ブレイブメディカ　担当：杉本


ホームページ上部の「問い合わせ」からお願いいたします。


https://bravemedica.co.jp/