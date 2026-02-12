au PAY マーケット、過去最高水準の「超BIGお買い物ラリー」を開催！三太郎の日特典とあわせて最大50%還元

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、2026年2月13日から2月20日までの8日間、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」にて買い回りのポイント還元率が過去最高水準となる「超BIGお買い物ラリー」（以下 本キャンペーン）を開催します。

本キャンペーンでは、2店舗での購入で5%、6店舗以上の購入では16%のポイントを還元します。また、2026年2月13日は三太郎の日特典とあわせて最大50%のポイント還元に加えて、ハズレなしの特典ガチャ、50%以上割引クーポンの配布、超目玉商品セールを実施し、おトクにお買い物をお楽しみいただけます。

さらに、人気店舗とのコラボレーションセールを開催します。新生活準備に欠かせない家具や家電から、冬のグルメ、ホワイトデーに向けたスイーツまで、この時期ならではのアイテムが最大60%割引で購入いただけます。

■超BIGお買い物ラリー特典

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/feature/okaimonorally）

■三太郎の日特典について（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）

三太郎の日特典の詳細は、こちら（https://wowma.jp/event/3taro(https://wowma.jp/event/3taro)）からご確認ください。

■店舗コラボレーションセールについて

1． ベイシア au PAY マーケット店（https://plus.wowma.jp/user/90580699/plus/beisia-au-sale/(https://plus.wowma.jp/user/90580699/plus/beisia-au-sale/)）

特典１.最大50%割引セール〈商品例〉



2. リコメン堂（https://plus.wowma.jp/user/6881526/plus/(https://plus.wowma.jp/user/6881526/plus/)）

特典１.最大50%割引セール〈商品例〉

3．美味しさは元気の源 自然の館 あじげん（https://plus.wowma.jp/user/14385520/plus/(https://plus.wowma.jp/user/14385520/plus/)）

特典１.最大53%割引のタイムセール〈商品例〉



4．銀座千疋屋 au PAY マーケット店（https://wowma.jp/user/92217450/(https://wowma.jp/user/92217450/)）

特典１.ポイント還元〈対象商品例〉

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html(https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html)）をスマートフォンよりご確認ください。