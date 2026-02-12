子どもたちが彩る自転車をASAHI CREATION BASEのクリエイターが再現！株式会社あさひ　都島大東町オフィス竣工記念「自転車ぬりえコンテスト」を開催しました

株式会社あさひ

お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ（以下、あさひ/所在地：大阪市都島区、代表取締役社長：下田佳史）は、創業の地である大阪市都島区大東町に「都島大東町オフィス」を竣工したことを記念し、地域の子どもたちを対象とした「自転車ぬりえコンテスト」を開催しました。

最優秀に選ばれた、ゆいあさん（3歳）の作品「にじいろじてんしゃ」を再現した自転車

あさひは戦後間もない1949年、子供たちの笑顔が見たいという思いから、木製玩具の製造販売を行なう「旭玩具製作所」として大阪市旭区（現在の都島区大東町）で創業し、時代とともに変化しながら、地域の皆様とともに歩んでまいりました。

2025年10月には、創業の地に「都島大東町オフィス（愛称：ASAHI CREATION BASE）」を竣工し、当社の原点である“あさひのものづくり”の精神を未来へとつなぎ、新たな価値を創造する拠点として営業を開始いたしました。

このたび都島大東町オフィスの竣工を記念して開催した「自転車ぬりえコンテスト」では、地域の子どもたちの自由で豊かな発想で自転車を彩っていただき、ASAHI CREATION BASEで働くあさひの“クリエイター”たちが、最優秀に選ばれた作品を本物の自転車で再現しました。

子どもたちの笑顔は、創業の頃から変わらない私たちの原動力の一つです。子どもたちが楽しみながら彩ってくれたぬりえを形にしたことで、改めて地域の皆様とともに成長してきた歴史を振り返り、未来に向けて成長し続けるという決意を新たにいたしました。

今後もあさひは、創業からの想いを受け継ぎ未来に向けて挑戦を続けるとともに、持続可能な社会の実現に貢献できる企業を目指します。

「自転車ぬりえコンテスト」特別展示概要

コンテストにご応募いただいた作品の複製と、最優秀作品を

「ASAHI CREATION BASE」のクリエイターが実際に再現した自転車を、株式会社あさひ本社ショーケースにて展示しております。

どなたもご自由にご覧いただけますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

展示場所： 株式会社あさひ本社 ショーケース（サイクルベースあさひ都島本店 入口横）

〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

展示期間： 2026年1月30日（金）～2026年2月末まで

・「自転車ぬりえコンテスト」について

2025年11月29日（土）～30日（日）にベルファ都島ショッピングセンター（大阪市都島区）にて開催された「自転車あんぜんイベント」にお越しいただいた小学4年生以下のお子様を対象に応募用紙を配布し、作品を募集しました。（募集期間：2025年11月29日～2025年12月26日）

応募作品は株式会社あさひ商品部にて審査を行ない、最優秀作品に選出された1点を実際の自転車で再現するとともに、最優秀作品の受賞者には副賞として、あさひブランドの子供向け自転車を1台贈呈いたしました。

都島大東町オフィス」概要

名称 ： 株式会社あさひ 都島大東町オフィス

愛称 ： ASAHI CREATION BASE

―創業の地から、新たな創造を―

所在地 ： 〒534-0002大阪府大阪市都島区大東町2-3-20

竣工年月： 2025年10月

＜株式会社あさひ 都島大東町オフィス 特設サイト＞

https://www.cb-asahi.co.jp/lp/contents/feature/daitoutyou_office/

会社概要

社名 ：株式会社あさひ(代表取締役社長：下田佳史)

本社所在地：〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連絡先 ：TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資本金 ：20億6,135万円

事業内容 ：自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供、卸事業

【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室（平日10：00～17：00）

E-mail：c-center@cb-asahi.jp TEL：0120-177-319 FAX：06-7176-1309