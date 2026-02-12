【Poled】暑い日のお出かけに安心と安全を。赤ちゃん用クールシート「エアラブ」最新モデル【airluv.5 (エアラブ5)】新発売
コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、Poled日本総代理店）は、赤ちゃん用送風機付きクールシート「airluv.（エアラブ）」の2026年最新モデル「airluv.5（エアラブ5)」を2026年3月4日(水)より公式オンラインストアにて先行発売いたします。
近年、夏の猛暑は年々厳しさを増しており、乳幼児の暑さ対策は多くのご家庭にとって重要なテーマとなっています。「エアラブ」シリーズは暑い夏のお出かけをサポートする、赤ちゃん用の送風機付きクールシートです。世界累計販売数は100万台を突破※し、夏のお出かけを支える必需品として、多くのご家庭にご愛用いただいています。
この度発売する最新モデル「airluv.5」は風量・吸気力の向上に加え、生地・デザイン・カラーバリエーションを全面リニューアルした特別なモデルです。
本製品を通じて、子育て中のご家族が安心して夏のお出かけを楽しめるよう、快適な環境づくりをサポートしてまいります。
※2024年12月時点
■ airluv.（エアラブ）について
「airluv.（エアラブ）」は、モバイルバッテリーに接続して使用する送風機付きクールシートです。ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることで、赤ちゃんの背中にやさしい風を送り、夏場の蒸れ対策や体温調節をサポートします。
- 人体工学に基づいた送風技術
シート内部に配置された空気孔（エアホール）は、部位ごとに個数や大きさを変えて設計しています。
適切な部位に適切な風を送ることで、温度変化に敏感なお子様の体温を急激に低下させることなく、快適でサラサラな状態を保ちます。
- 汗を抑える特殊シート
汗を軽減しながら体圧を分散させる、4層構造の3Dメッシュ生地を採用。
デリケートなお子様の肌にもやさしく、安心してご使用いただけます。
- 保冷剤ポケット搭載
エアラブと保冷剤を併用したいという多くのユーザー様の声を受け、2025年モデルよりシート背面に保冷剤ポケットを搭載。
気温が高い日のお出かけでも、より涼しさを感じていただけます。
- 高い互換性
ベビーカーやチャイルドシート、バウンサーなど、さまざまなキャリアに対応。
毎日のお出かけはもちろん、旅行やご自宅での使用まで、幅広いシーンでお子様の体温管理をサポートします。
■ airluv.5 アップグレード内容
- ファンの吸気量＆風量アップ
ファンのグリル（蓋）形状を変更し、溝を大きくすることで、消費電力はそのままに吸気力を向上。
さらにファン側面にも吸気口を設けることで、フットレストが長いベビーカーでも外気を取り込みやすくなりました。
- シート生地の改良
空気の通り道となるエアホールを拡大・増量。
風のきめ細やかさはそのままに、表面から噴き出す風量が向上し、効率的に熱を逃がすことでより快適な使用感を実現しました。
- 利便性＆安全性の向上
ユーザー様の声をもとに、より便利で使いやすい仕様へアップデートしました。
1.【涼しさ長持ち】保冷剤ポケットを約1.3倍に拡大2.【より使いやすく】USBプラグをType-Cに変更3.【安全性向上】ファンのコード位置をシート上部に変更4.【お手入れ簡単】ファンのグリルをネジ不要のロック式に変更5.【最上位グレードが進化】シートのクッション性向上＆リモコン操作
- デザイン＆カラーバリエーションを一新
トレンドを取り入れたニュートラルカラーを採用し、ファッション性の高いベビーカーにも調和するデザインに刷新。「ロリポップ」「マカロン」は頭部形状をコンパクトにし、互換性とデザイン性を高めました。
また最上位グレード「オレオ」は、エアラブのやさしい安心感をより表現するため、「マカロン」 という名称に生まれ変わりました。
■ 発売情報
2026年3月4日(水)より、公式オンラインストアにて先行発売
▶対象店舗
Poled Japan 公式オンラインストア
emo's store 公式オンラインストア
emo’s store／エアラブ公式店（楽天市場）
▶特設ページ
https://emos-store.com/pages/airluv5
※実店舗での販売は、2026年3月14日（土）より順次開始予定です。全国のベビー用品店および家電量販店など、約300店舗での展開を予定しています。
■ 製品概要
airluv.5 DONUT（エアラブ5 ドーナッツ）
本体価格 ： 11,800円（税込）
製品特長 ： コストパフォーマンス重視のベーシックグレード
商品ページ： https://emos-store.com/products/pd-alv5-dn
airluv.5 LOLLIPOP（エアラブ5 ロリポップ）
本体価格 ： 14,800円（税込）
製品特長 ： 足元に防水生地を採用・お手入れ簡単
商品ページ： https://emos-store.com/products/pd-alv5-lo
airluv.5 MACARON（エアラブ5 マカロン）
本体価格 ： 19,800円（税込）
製品特長 ： シリーズ最上位グレード・リモコン付き
商品ページ： https://emos-store.com/products/pd-alv5-mc
■ Poled について
Poled（ポレッド）は、"赤ちゃんの安全を守りながら、家族の時間をもっと快適にしたい"という想いから生まれた、韓国発のプレミアム育児ブランドです。airluv.（エアラブ）やHUGBEAR（ハグベアー）など、毎日の育児をやさしく支える革新的なアイテムをお届けしています。
公式サイト：https://shop.poled.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/poled_japan/
公式X：https://x.com/poled_japan
公式LINE：https://lin.ee/Qun4RXs
■ emo’s store について
emo’s store（エモズストア）は「買ってよかった」「贈りたい」「便利になった」そんなプラスの感情が湧き出るような商品をセレクトし、皆様の毎日を少しでも豊かに、そして幸せな時間を増やすお手伝いをしたいという想いから生まれたベビー＆ママ・パパのためのオンラインショップです。日々の生活がもっと楽しくなるような、心躍るアイテムを展開しています。
公式サイト：https://emos-store.com
公式Instagram：https://www.instagram.com/emos_store.official/
公式X：https://x.com/emos_store/
公式LINE：https://lin.ee/QfPiTR7
【会社概要】
社名 ： コマースメディア株式会社
代表者 ： 代表取締役 井澤 孝宏
設立 ： 2016年5月
本社所在地： 東京都豊島区南大塚3丁目20-6
福岡支店 ： 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11
公式サイト： https://commerce-media.info
【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】
コマースメディア株式会社 担当：西塔
メールアドレス：customer@emos-store.com