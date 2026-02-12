いなば食品　いなばのタイカレー缶　お手頃なミニシリーズ6種が新登場！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、ご好評いただいている「いなばのタイカレー缶」を小容量にした6種類のミニシリーズを新発売いたしました。

1缶75gのお手頃サイズで、多様なフレーバーをお楽しみいただけます。

より手軽な価格とサイズで、選べる楽しさが広がるミニシリーズを開発いたしました。

グリーンカレー チキングリーンカレー ツナバターチキンカレーイエローカレー チキンビーフカレーシーフードカレー■商品特徴- 「グリーンカレー チキン」「グリーンカレー ツナ」「バターチキンカレー」「イエローカレー チキン」「ビーフカレー」「シーフードカレー」のバラエティ豊かな6種をラインナップ。選ぶ楽しみと食べる幸せを味わえます。- パンにディップしてもパスタのソースとしても、調味料としてお肉にかけても美味しい！- 本場タイで作った本格風味のカレー。- 6種類の中から、その日の気分に合わせてお楽しみください。

「カレーシリーズ」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/thai)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)