いなば食品 いなばのタイカレー缶 お手頃なミニシリーズ6種が新登場！
いなば食品株式会社
いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、ご好評いただいている「いなばのタイカレー缶」を小容量にした6種類のミニシリーズを新発売いたしました。
1缶75gのお手頃サイズで、多様なフレーバーをお楽しみいただけます。
より手軽な価格とサイズで、選べる楽しさが広がるミニシリーズを開発いたしました。
グリーンカレー チキン
グリーンカレー ツナ
バターチキンカレー
イエローカレー チキン
ビーフカレー
シーフードカレー
■商品特徴
- 「グリーンカレー チキン」「グリーンカレー ツナ」「バターチキンカレー」「イエローカレー チキン」「ビーフカレー」「シーフードカレー」のバラエティ豊かな6種をラインナップ。選ぶ楽しみと食べる幸せを味わえます。
- パンにディップしてもパスタのソースとしても、調味料としてお肉にかけても美味しい！
- 本場タイで作った本格風味のカレー。
- 6種類の中から、その日の気分に合わせてお楽しみください。
「カレーシリーズ」の商品情報 いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/products/thai)
いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)