いなば食品　いなばのタイカレー缶　お手頃なミニシリーズ6種が新登場！

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、ご好評いただいている「いなばのタイカレー缶」を小容量にした6種類のミニシリーズを新発売いたしました。


1缶75gのお手頃サイズで、多様なフレーバーをお楽しみいただけます。


より手軽な価格とサイズで、選べる楽しさが広がるミニシリーズを開発いたしました。



グリーンカレー チキン

グリーンカレー ツナ

バターチキンカレー


イエローカレー チキン

ビーフカレー

シーフードカレー

■商品特徴
- 「グリーンカレー チキン」「グリーンカレー ツナ」「バターチキンカレー」「イエローカレー チキン」「ビーフカレー」「シーフードカレー」のバラエティ豊かな6種をラインナップ。選ぶ楽しみと食べる幸せを味わえます。
- パンにディップしてもパスタのソースとしても、調味料としてお肉にかけても美味しい！
- 本場タイで作った本格風味のカレー。
- 6種類の中から、その日の気分に合わせてお楽しみください。


