渋谷センター街のど真ん中が「地方のショーケース」に進化！なまはげや龍踊りが集結する伝統芸能の祭典「SCG DAYs 2026」3月1日開催決定

渋谷センター街（主催：渋谷センター街 地域連携イベント実行委員会）は、2026年3月1日(日)、地域の魅力発信と地元愛の醸成を目的とした大型イベント「SCG DAYs 2026（SCRAMBLE GATE : SHIBUYA CENTER-GAI）」を開催します。日本一の通行客数を誇るストリートを舞台に、秋田のなまはげ太鼓や長崎の龍踊りなど全国の伝統芸能が集結。2月1日からは、街を巡って豪華景品が当たる「渋谷センター街来店ラリー」も先行実施。若者とインバウンド、そして日本の地方が交差する「都市型ショーケース」として、持続可能な地域連携を提示します。

「SCG DAYs 2026」開催の背景

■ 地方が抱える「情報の到達」という課題と、渋谷の持つ圧倒的発信力

現在、日本各地で人口減少に伴う地域活性化が喫緊の課題となっています 。多くの自治体が伝統芸能や特産品の魅力を発信していますが、情報過多の現代において、特に若者やインバウンド層（訪日外国人客）へ直接その魅力を届け、興味を喚起する機会は限られているのが現状です 。 一方で、渋谷センター街は一日約4万人の通行客が訪れる、世界中から注目が集まる日本屈指のストリートです 。私たちはこの圧倒的な「街のメディア力」を活かし、地方の魅力が埋もれることなく、ダイレクトにターゲットへ届く「都市型ショーケース」の場を作りたいと考えました 。

「単なる消費の場」から、文化が混ざり合う「都市型ショーケース」へ

今回の「SCG DAYs 2026」は、渋谷センター街を単なる買い物の場を超えた、日本の魅力を再発見するための「都市型ショーケース」へと進化させる試みです 。 街全体をメディア化し、全国各地の伝統芸能や特産品をこの場所で披露・展示することで、以下の価値を創出します。



■地方にとって

普段リーチできない若者やインバウンド層に対し、

新たなファン獲得や関係人口創出の機会を提供します 。

■渋谷にとって

日本の伝統文化が街に彩りを添えることで、

多様な文化が混ざり合う奥行きのある街へと魅力を深めます 。

■社会にとって

都市と地方が分断されるのではなく、

互いの強みを活かして支え合う「持続可能な地域連携」の新しいモデルを構築します

イベント概要

SCG DAYs 2026は、街を巡る「来店ラリー」と、1日限定の「伝統芸能パフォーマンス・物産展」の2ステージ構成で展開します 。

【Stage 1】渋谷センター街来店ラリー

期間中、対象店舗にて抽選券を配布します。3枚集めると、全国の特産品や旅行券が当たる抽選会に1回参加いただけます 。

■抽選券配布期間： 2026年2月1日（日）～3月1日（日）

■配布店舗一覧：（Google MAP(https://maps.app.goo.gl/fLnWgaAxQohFpfeK6)）

ショッピング・ファッション

ハンズ渋谷店、MEGAドン・キホーテ渋谷本店、-Kimono Shop- SHIBUYA TSUMUGI、KLEIN EYEWEAR渋谷、チュチュアンナ渋谷センター街店、KOMEHYO SHIBUYA、wapiwapi、スポーツショップGALLERY・2

グルメ・レストラン

鰻 渋谷 松川 本店、博多華味鳥渋谷店、魚秀宇田川店、桂花拉麺渋谷センター街店、渋谷更科、銀亭、白鳳、渋谷こてがえし、鳥道酒場渋谷センター街店、らーめん金田丸渋谷店、マクドナルド 渋谷センター街店、ミズノボル、VENTUNO TOKYO

カフェ・バー・ラウンジ

椿屋カフェ渋谷店、shibuya street bar MAPS、TASUICHI、HUB渋谷センター街店

アミューズメント・サービス

GIGO渋谷、じゃんぱら渋谷宇田川店、ビックエコー渋谷センター街本店、TK NIGHTCLUB、渋谷よしもと漫才劇場

ライフスタイル・その他

Yokota Pharmacy、シブテナボックス、シブテナ、#C-pla渋谷センター街店、花柳美千仍 舞踊教室、TIP.X TOKYO渋谷、ploom lounge、喫煙スペース（iqos）

■抽選会 景品内容

集めた抽選券3枚で、以下の豪華景品が当たるチャンス！

1等： 旅行券（８組１６名様）

2等： 各都道府県の物産品セット

3等～5等： 各都道府県の名物・雑貨など

※景品内容は予告無く変更となる場合がございます。

【Stage 2】地元愛の祭典：日本の地域×渋谷

渋谷センター街が特設ステージに変身！

伝統芸能パフォーマンスの披露と、旅行券や特産品が当たる抽選会、地域物産展を開催いたします。

開催場所

■パフォーマンス・タイムスケジュール

11:00 オープニング 【長崎】龍踊り１.

11:15 挨拶 （渋谷センター商店街振興組合 鈴木理事長・長谷部渋谷区長 他）

11:30 【富山】「こきりこ」ささら踊り、「麦屋節」笠踊り、「越中おわら」１.

12:00 【渋谷】日本舞踊（花柳美千仍 舞踊教室）

12:30 【秋田】なまはげ太鼓１.

13:00 【三重】しゃご馬１.

13:30 【岩手】盛岡さんさ踊り１.

14:00 【渋谷】-shibuya tsumugi-着物ファッションショー

14:30 【三重】しゃご馬２.

15:00 【長崎】龍踊り２.

15:30 【富山】「こきりこ」ささら踊り、 「麦屋節」笠踊り、「越中おわら」２.

16:00 【秋田】なまはげ太鼓２.

16:30 【岩手】盛岡さんさ踊り２.

17:00 【三重】しゃご馬３.

17:30 【長崎】龍踊り３.

18:00 【渋谷】歌舞伎（中村橋吾、鶴澤繁二）

【秋田】なまはげ太鼓【渋谷】日本舞踊（花柳美千仍 舞踊教室）

主催・後援

主催： 渋谷センター街 地域連携イベント実行委員会（渋谷センター商店街振興組合・宇田川町会）

後援：渋谷区、一般財団法人渋谷区観光協会、東京商工会議所 渋谷支部

