野村不動産初、新大阪にライブハウス「(仮称)BEAT PARK」着工

野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作、以下「野村不動産」）、ならびに野村不動産コマース株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：鵜沼孝之、以下「野村不動産コマース」)は、初となるライブハウス事業への参入を決定しました。

このたび、新大阪駅から徒歩3分の立地にある、株式会社ロッテホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：玉塚元一、以下「ロッテホールディングス」）の保有地にて、「（仮称）BEAT PARK（ビートパーク、以下「本施設」）」を2026年2月に着工したことをお知らせします。

野村不動産は、ロッテホールディングスとともに本施設を開発・保有し、2028年3月の開業を目指します。なお、野村不動産コマースは、野村不動産から業務委託を受け、事業推進業務を担います。

1.事業参入の背景

野村不動産グループは、2030 年ビジョン「まだ見ぬ、Life & Time Developer へ ― 幸せと豊かさを最大化するグループへ ―」のもと、不動産開発および関連サービスを通じて、お客様の生活と時間に寄り添うことを大切にしています。その一環として、エンターテインメント領域におけるベニュー事業※1を推進しており、第1号案件の「DRUM TAO THEATER KYOTO」※2は、2026年4月に京都駅前にて開業を予定しています。

新たに誕生する本施設は、ベニュー事業の第2号案件となり、多様なアーティストのライブ公演をはじめ、多彩な体験をお届けすることで、まだ見ぬ新たな体験価値を創造します。

※1：ベニューとは、イベントが開催される場所であり、特にコンサートやスポーツ、パフォーマンスなどの会場を指します。野村不動産グループは、拡大するライブ・エンターテインメントやプロスポーツ市場を背景に、ホール・アリーナの整備・運営および興行事業に取り組み、体験を通じた幸せと豊かさの創出を目指します。

※2：末尾「『DRUM TAO THEATER KYOTO』について」をご参照ください。

2.「（仮称）BEAT PARK」のコンセプトと特徴

施設名称である「（仮称）BEAT PARK」には、「鼓動が響き合うライブを中心に、食を楽しみ、人と語らい、思いを交わす場所。アーティストとファンの皆さまの熱い想いを共鳴させる場になってほしい。」という想いを込めました。

本施設を象徴するロゴは、音の波形から着想した一本の「ライン」を核にデザインしました。 このラインは、ステージと客席、ホワイエをつなぐ「熱狂の軌跡」を描き、波形のデザインで身体に響くBEATを視覚化しています。

(1)「新大阪」駅徒歩3分の立地

新幹線停車駅である新大阪駅から徒歩3分という、関西エリアのみならず全国からのアクセスに優れた立地です。アーティストやファンの皆さまにとってアクセスしやすく、より快適にお楽しみいただける拠点として、関西エリアのさらなる活性化に寄与してまいります。

(2) 市場ニーズに応える「約1,600人」のキャパシティ

現在の大阪エリアのライブ市場において、需要が高い「約1,600人」の収容人数を設定。アーティストの多様な公演ニーズに対応することで、ライブ・エンターテインメントシーンをさらに盛り上げてまいります。

(3) アーティストファーストの環境整備

常設LEDビジョンや汎用性の高いハイスペックな機材を導入することで、アーティストの個性や、ライブならではの迫力を存分に打ち出すことができる環境を整備します。さらに、主要なファシリティをあらかじめ備えることで、設営時間の短縮とコスト削減を実現し、ライブ主催者にとっても効率的かつ快適な運営を可能にします。

(4) 「聴く、食べる、語る、出会う、創る」がすべてあるライブハウス

「聴く、食べる、語る、出会う、創る」が一体となった、複合的な音楽体験を提供します。

開放的なホワイエ空間では、オリジナルの飲食をご用意し、アーティストやファンの皆さまが公演前後の興奮や余韻を分かち合いながら交流を深められる場を創出します。

3.協業パートナー、ロッテホールディングスとの連携

本プロジェクトは、ロッテホールディングスとの協業により推進します。各社のグループビジョンのもと、新たな価値創造に向けた第一歩として、ライブ・エンターテインメント事業への参入という方向性が合致し、協業パートナーとして共に本プロジェクトを推進していくこととなりました。

野村不動産グループが国内外における広範な事業を通じて培った不動産開発・運営力と、ロッテグループがエンターテインメント事業を通じて培ったファンを熱狂させるノウハウを融合させ、新たな体験価値創造に向け、連携を深めてまいります。

4.施設概要

【ご参考】「DRUM TAO THEATER KYOTO」について

世界 31 ヵ国での公演、観客動員数 1,000 万人の実績を誇るDRUM TAOの専用劇場を、2026年4月9日（木）に、京都駅前にて開業いたします。

DRUM TAO THEATER KYOTOは、DRUM TAOが和太鼓という伝統を現代に合わせて進化させてきたように、京都の職人やアーティストとのコラボレーションを通じて、伝統文化に新しい表現を加えていくことにも挑戦し、京都の夜の新しい文化発信拠点として、世界に誇る和太鼓エンターテインメントをお届けします。

チケットは下記公式サイトにて販売しております。

（公式サイト：https://drum-tao-kyoto.com）