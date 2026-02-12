企業による採用が拡大、BoomiのAI活用プラットフォームが標準基盤として定着へ

ブーミー株式会社- データ連携と自動化のリーダー、3年強で顧客基盤が50%拡大- Fortune 500の4分の1超を含む、全世界で30,000社超が導入- BoomiがエンタープライズAIを支援し、75,000以上のAIエージェントが本番稼働

Boomi株式会社（所在地：東京都渋谷区／代表取締役社長 CEO：河野 英太郎／以下、Boomi）は、AI駆動のオートメーション分野をリードするBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス、以下、Boomi）が、エンタープライズ連携とエージェント型AIの分野における同社の事業成長が重要な転換点を迎えたと2月4日(木)付で発表したことをお知らせします。この成長は、大規模な導入実績、第三者アナリストによる評価、顧客の成果、そしてパートナーエコシステムの拡大に支えられています。



現在、Boomiは世界で30,000社以上の顧客に利用されており、その中にはFortune 500企業の4分の1以上が含まれる世界のエンタープライズ規模の大手企業に利用されています。顧客は、ミッションクリティカルな業務を支える基盤にBoomi独自のランタイム・アーキテクチャを活用しており、75,000以上のAIエージェントが本番環境で稼働し、エンタープライズ品質の信頼性と耐障害性を備えて、数十億ドル規模の取引を処理しています。

▪️Boomiの会長兼CEOを務めるスティーブ・ルーカスのコメント

Boomiは創業以来、最も強い成長期を迎えています。企業はAIの実験段階を終え、エンタープライズ規模でAIを運用するための基盤としてBoomiを選択しています。その結果、わずか3年あまりで顧客基盤が50%拡大しました。当社のプラットフォームの革新、戦略的パートナーシップ、そしてグローバルな顧客基盤は、企業が実際のビジネス成果を重視するフェーズへ明確にシフトしていることを示しています。Boomiは、企業が価値創造を加速し、業務を効率化し、AI活用による自動化に対応した信頼できる基盤の構築を支援しています。

このような導入の広がりは、これまでにない第三者評価によっても裏付けられています。

2025年、Boomiは

- Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Integration Platform as a Service (iPaaS部門)(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)- Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for API Management (API管理部門）(https://boomi.com/ja/content/report/isg-buyers-guides-data-integration-mdm/)

の両方で「リーダー」に選定された唯一のベンダーとなりました。iPaaS部門では、11回連続でリーダーに位置付けられました。さらにBoomiは、

- IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessmentで主要プレーヤー（Major Player）として業界初で選出- ISGバイヤーズガイド(TM) （データ連携）(https://boomi.com/ja/content/report/isg-buyers-guides-data-integration-mdm/)およびISGバイヤーズガイド(TM) （マスターデータ管理）(https://boomi.com/ja/content/report/isg-buyers-guides-data-integration-mdm/)の両方で模範的ベンダー（Exemplary Vendor）に選定

これらのレポートでBoomiは、製品機能、顧客体験、検証結果の各分野でリーダーとしての高い評価を獲得しました。

▪️IDCのAI・自動化担当リサーチ・バイス・プレジデント、シャリ・ラバ氏のコメント

AIが実験から大規模導入へ移行する中、エンタープライズの統合と自動化の市場は、転換点を迎えています。AIの取り組みがミッションクリティカルな業務に組み込まれるにつれ、企業は単一機能のツールではなく、統合、自動化、ガバナンスを兼ね備えたエンタープライズ向けプラットフォームを求めています。信頼性、エコシステムの広がり、高度な開発体験を備えた実績あるプラットフォームを重要視しています。特に、大規模な処理負荷に対応できる能力、信頼性とコンプライアンスを確保できること、そして測定可能なビジネス成果を生み出せることが重要視されています。こうした特性は、企業におけるエンタープライズAI導入の次の段階を支える基盤要件になりつつあります。

信頼できるエンタープライズ規模のAI導入の標準を確立

企業がAIの実証実験（パイロット）段階から本番稼働へ移行する中、Boomiは着実な技術革新と企業からの信頼を基盤に、競争力をさらに強化しています。またBoomiは、

- AIマネジメントに関する国際規格「ISO/IEC 42001」認証をいち早く取得した先駆的ベンダーの1社- 同業界で唯一、主要セキュリティ標準16項目すべて(https://boomi.com/ja/platform/)に準拠するベンダーとして、規制下の大規模AI活用を支援ISO/IEC 42001をCSA STARレジストリに正式に登録- SecurityScorecardの最新スコアで96を達成し、AIコンプライアンス体制を一段と強化- iPaaS主要ベンダーの中で最も高いSecurityScorecardスコアを継続的に維持、過去18か月間、平均95以上の業界最高水準のセキュリティとガバナンスへの評価を獲得

また同社は、RiveryおよびThru, Inc.の戦略的買収を通じて中核プラットフォームを拡張し、リアルタイムのデータ統合と、大容量ファイル転送機能を強化し、対応可能な企業ユースケースの幅を拡大しました。

顧客の成長と成果

Boomiは世界各地のエンタープライズ企業で採用が加速しており、オーストラリア赤十字(https://boomi.com/ja/customer/australian-red-cross/)、Avalara(https://boomi.com/ja/customer/Avalara/)、BNP パリバ フォーティス ファクター(https://boomi.com/ja/customer/bnp-paribas-fortis-factor/)、シェブロン・フェデラル・クレジット・ユニオン(https://boomi.com/ja/customer/chevron-federal-credit-union/)、Crane Worldwide Logistics(https://boomi.com/ja/customer/crane-worldwide-logistics/)、Lexitas、モデルナ(https://boomi.com/ja/customer/moderna/)、Multiquip、NFI Industries(https://boomi.com/ja/customer/nfi-industries/)、Quanta Services(https://boomi.com/ja/customer/quanta-services-inc/)、Sandoz、トヨタ オーストラリア、University of Technology Sydney(https://boomi.com/ja/customer/university-of-technology-sydney/)、World Wide Technologyなど、多くの顧客が、業務の課題解決に活用しています。

▪️Tropicana Brands GroupのグローバルCIO、ジェフ・リシェット氏のコメント

優れた味の製品、イノベーション、そしてスピードを強みとする当社にとって、AIを活用したITサービスの変革は極めて重要です。Boomiを活用して企業システムを連携し、主要なプロセスをより高度に自動化することで、問題発生後に対応する”受け身の運用”から、問題を未然に防ぐ”先回りの運用”へと転換を進めています。その結果、出荷・配送の実行力が強化され、受注処理のパフォーマンス向上にもつながっています。」

製品イノベーション：エージェント型変革に向けたエンタープライズ・プラットフォームを進化

Boomiは2025年、複雑なハイブリッド環境においても、高い信頼性とガバナンスを備えた本番運用可能なAI活用を実現するという同社の方針を反映した、複数の大規模なプラットフォーム機能の強化を実施しました。

- Boomi AgentstudioBoomiのエージェント管理プラットフォーム（AMP）であるBoomi Agentstudio(https://boomi.com/ja/platform/agentstudio/)は、提供開始以降、ガバナンスを標準で備えたエージェント型AIの拡張を進める企業を中心に、急速に採用が拡大しています。現在、75,000以上のAIエージェントが本番環境で稼働しており、Boomi Marketplaceではパートナー各社が提供する再利用可能なエージェントワークフロー資産を数百点公開されています。これにより、実際の業務ユースケースにおける価値創出までの時間短縮が進んでいます。- API管理とMCP対応Boomiは、データ連携やAIワークフローと並行して、APIを安全に公開・管理・拡張できる包括的なAPI管理機能を提供開始しました。また、Model Context Protocol（MCP）への対応を拡充することで、より柔軟でコンテキストを考慮したエージェント連携を実現しています。さらに、Data Hub Command Centerなどの新機能により、中央集約型のデータガバナンス、可視化、統制の集中管理も強化しました。- Boomi Data IntegrationとMFTRivery(https://boomi.com/resources/resources-library/boomi-acquires-rivery-data-management/)の買収により提供されるBoomi Data Integrationは、リアルタイムのデータ取り込みと分析対応のデータパイプラインを強化し、顧客が運用データと分析データを大規模に統合できるようにしました。さらにThru, Inc.(https://boomi.com/ja/resources/resources-library/boomi-acquires-thru/)の買収により、エンタープライズ向けのマネージド・ファイル転送（MFT）機能が追加され、安全かつ大容量のデータ処理にも対応可能となっています。この拡張により、顧客の関連機能の導入が270%以上増加しました。加えて、SAP向けの変更データキャプチャ（CDC）取り込みなどの機能拡張により、複雑な企業環境やモダナイゼーションへの対応力もさらに強化されています。

これらの製品強化により、Boomiは、データ、アプリケーション、API、そしてAIエージェントをワンプラットフォーム上に統合し、拡張性、耐障害性、測定可能なビジネス成果を実現するガバナンスされた統合基盤を求める企業にとって、基盤となるプラットフォームとしての位置付けを確立しています。

戦略的パートナーシップでエンタープライズの成功を拡大

2025年、Boomiはグローバルなパートナーエコシステムを拡大し、企業のAI活用による変革を加速を支援するため、主要なテクノロジー企業やサービスプロバイダーとの戦略的連携を強化しました。主な取り組みは以下のとおりです。

- AWS- BoomiとAmazon Web Services（AWS）は、生成AIエージェントのワークフロー構築、監視、ガバナンスを支援することを目的とした複数年の戦略的協業契約(https://boomi.com/ja/resources/resources-library/boomi-aws-strategic-collaboration/)を締結しました。両社は、SAP移行の加速、ハイブリッド環境のモダナイゼーション、そしてAWS上での信頼性、拡張性を備えたAIソリューションの導入を支援しています。- ServiceNow- BoomiはServiceNowとのパートナーシップを拡大し、AIを活用したセルフサービスソリューションとインテリジェントなワークフローによる顧客体験を向上させるための戦略的コミットメントを発表しました。この連携拡大の一環として、企業全体のデータ連携を実現するServiceNow Workflow Data Fabric内の追加機能を提供するとともに、ServiceNowワークフローを基盤とする新モジュール「Boomi Data Hub Command Center」も提供開始され、データガバナンス、可視性、自動化がさらに強化されます。- DXC- DXC Technologyとの協業により、Boomiはエージェント型AI（Agentic AI)のセンター・オブ・エクセレンス(https://boomi.com/ja/resources/resources-library/dxc-boomi-agentic-ai/)を設立しました。これにより、企業がレガシー環境をモダナイズし、システムを統合し、AIエージェントによる自動化の導入を加速できるよう支援します。- EY- BoomiはEYとのアライアンス(https://boomi.com/ja/resources/resources-library/ey-boomi-alliance/)をさらに強化し、大規模な企業システムのモダナイゼーション、データ連携、AI活用基盤の整備に向けた取り組みを共同で支援する体制を拡大しています。

全世界および各地域での急速な人員拡大

Boomiは、過去3年間で全世界の従業員数を約40%増やし、世界規模での事業拡大を続けています。

特にバンクーバーでは、現地拠点がない状態から、250人以上の従業員を擁するチームへと拡大し、地域でのさらなる成長を支えるため、オフィススペースの拡張を進めています。

今後の展望：2026年は「AI本格活用元年」へ

企業がAIの実証実験段階から本番稼働へ移行する中で、Boomiは、2026年が「AI活用における実験段階から本格活用への転換」を示す年になると考えています。競争優位を生み出すのは、単なるAI投資ではなく、ガバナンスを備えた本番運用可能なインテリジェンスを基幹システム、データ、ワークフローに組み込めるかどうかにあります。これにより、実際の成果を生み出す企業と、概念実証段階（PoC）にとどまる企業との差が明確になっていきます。

▪️Boomiの会長兼CEOを務めるスティーブ・ルーカスのコメント

2026年は、企業がAIの実験段階を終え、大規模な実運用へと移行する年になります。勝者となるのは、単に多く投資した企業ではなく、データ、システム、そしてインテリジェントなAIエージェントを、信頼性とガバナンスを中核に据えて適切につなぐ基盤を築くことができた企業です。AIはいま、可能性の段階から実際の『成果』を生み出す段階へと移行しています。Boomiは企業がその可能性を持続的なビジネス成果へと転換することを支援していきます。

▪️Boomiについて

AI駆動型オートメーション分野 主導の自動化のリーダーであるBoomiは、世界中の企業 組織があらゆるシステムやデータものを接続し、プロセスを自動化し、ビジネス成果の創出を加速できるよう支援しています。Boomi Agentstudioを含む「Boomi Enterprise Platform」は、システムやデータ連携統合と自動化に加え、データ、API、AIエージェント管理を、ワンプラットフォーム上で単一の包括的な単一ソリューションとして提供統合します。30,000社を超えるの顧客からに信頼され、800社以上超のパートナーによって・ネットワークに支えられるBoomiは、エージェント型AIによる変革を推進し、あらゆる規模の企業がエンタープライズが俊敏性、効率性、イノベーションを大規模に実現できるよう支援します。詳細はboomi.comをご覧ください。



◼︎ Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1－18－18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

