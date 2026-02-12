【認知度と好感度はちがう？！】“いま評価される”FX会社とは？

株式会社アドバン

FX初心者ガイドアプリ（ https://money.ad-van.co.jp/fx-beginner/ ）を運営する株式会社アドバン（本社：東京都品川区、代表：田中勇輝）は、主要FX会社の「認知度」「好感度」に関する実態調査を実施しました。

本調査の結果、世間に知られているFX会社と実際に使っている人の中で好感度が高いFX会社が異なることが分かりました。さらに、まだ認知度がそれほど高くないFX会社でも、好感度が高いFX会社もありました。

調査期間は、2025年1月1日～12月1日、調査対象は各調査で異なるため、結果ごとに対象条件を記載しています。

・調査サマリー

今回の調査で明らかになった主なポイントは以下の通りです。

・2024年 → 2025年で、主要FXサービスの「認知度（平均）」は19.4%から35.7%へ上昇し、前年差は+16.3ptとなった。一方、「好感度（平均）」は3.3ptから3.0ptへ微減し、-0.3ptとなった。

・年代別では、FXの認知度が最も高いのは30～39歳で、41.7%に達した。しかし、実際にFX取引をしている人の割合は30～39歳が1.1%で全体と同水準となり、20～29歳および40～49歳の各1.4%を下回った。

・FXに対して「期待感・ワクワク」を持つ人の割合は20～29歳が最も高く、51.2%となった。一方で30～39歳は46.4%と最も低く、認知度の高さと期待感が一致しない傾向が確認できた（50～59歳は46.7%）。

・サービス別ランキングでは、認知度は定番サービスが上位に入りやすい一方、好感度（利用者評価）は年代によって上位の顔ぶれが変化した。「知名度が高い＝高評価」とは限らず、“使った人に好かれるサービス”は別軸で評価される可能性が示唆された。

・未認知率が高いサービスでも好感度が高いケースが見られ、サービス選定では知名度だけでなく、実際の利用者評価や体験価値を踏まえた比較が重要である。

※認知度＝「知っている」と回答した割合（%）／好感度＝利用者による評価スコアの平均（pt）

※設問・集計ごとに調査対象条件が異なるため、各結果に対象条件を記載しています。

1. FXの認知度は大きく伸びた一方で、好感度はわずかに低下──図１：2024年→2025年の平均変化（認知：19.4%→35.7%、好感度：3.3pt→3.0pt）

2024年と2025年の平均値を比較すると、FXサービスの「認知度（平均）」は 19.4% → 35.7%（+16.3pt） と上昇しました。

一方で、「好感度（平均）」は 3.3pt → 3.0pt（-0.3pt） と減少しています。

つまり、FXを“知っている人”は増えている一方で、FXに対して“良い印象を持っている人”（好感度）の割合はわずかに低下していることが分かりました。

２．知名度と利用は年代で差、期待はどの年代も高め──

年代別にFXの「認知度」「実際にFXの取引をしている人」を比較すると、認知度が最も高いのは30～39歳（41.7%）でした。

一方で、実際にFXの取引をしている人の割合は30～39歳が1.1%と全体（1.1%）と同水準で、20～29歳（1.4%）・40～49歳（1.4%）より低い結果となりました。

また、FXに対して「前向きな印象」を持っている人の割合は、20～29歳が51.2%と最も高く、30～39歳は46.4%と最も低い結果でした（50～59歳：46.7%）。

このように、年代によってFXの「認知度」と「実際にFXの取引をしている人」、さらに「前向きな印象を持っている人」のバランスが異なることが確認できます。

３．“知名度が高い＝高評価”とは限らない

（１）認知度 定番どころが上位──世代で順位も変動

まずは、世代別の「認知度」ランキングを確認します。

20代では「みんなのFX」「LINE FX」が上位に入り、30代以降は「GMOクリック証券」が1位になるなど、年代によって上位に来るサービスが入れ替わるのが特徴です。

特にGMOクリック証券は、20～50代の全世代でTOP3にランクインしており、幅広い層で認知度が高い結果となりました。

（２）好感度 利用者評価は別路線──上位サービスが入れ替わる

続いて、実際の利用者に聞いた「好感度（平均）」を調査しました。

認知度ランキングで上位に入っていたサービスだけでなく、「LionFX」や「マネーパートナーズ」、「セントラル短資FX」などが上位に挙がる年代もあり、認知度上の顔ぶれとは異なる結果が見られます。

つまり、“よく知られているサービス”と“使った人に好かれるサービス”は必ずしも一致しない結果となりました。

・調査の実施概要

調査機関：自社調査（株式会社アドバン）

調査方法：インターネット調査（ノウンズ株式会社「Knowns消費者リサーチ」）

調査内容・評価尺度：

・認知度調査：各FXサービスを「知っている（認知している）」と回答した割合（%）

・利用状況調査：現在FXの取引を「している」と回答した割合（%）

・期待感・ワクワク調査：FXに対して「期待感・ワクワクがある」と回答した割合（%）

・好感度調査：対象FXサービスの利用経験者による好感度評価の平均値（単位：pt）

集計方法：

・年次比較（平均値）：対象FXサービスの認知度（%）／好感度（pt）を算出し、サービス平均との差分で2024年・2025年を比較

・年代別比較：年代別に、認知度（%）／利用状況（%）／期待感・ワクワク（%）を算出し比較

・ランキング集計：年代別に、FXサービスの認知度（%）ランキング／好感度（pt）ランキングを作成

対象エリア：日本全国

調査対象：

・年次比較（認知度／好感度）：全国の男女（2024年 n=7,419、2025年 n=6,335）

・年代別比較（認知度／取引実施率／期待感・ワクワク）：全国の男女（n=2,101 ※年代別の回答者数内訳は図表内に記載）

・認知度ランキング（年代別）：全国の男女（n=6,289 ※年代別の回答者数内訳は図表内に記載）

・好感度ランキング（年代別）：全国の男女（n=6,289 ※年代別の回答者数内訳は図表内に記載）

※設問（集計）ごとに対象者が異なるため、有効回答数（n）も設問ごとに異なります。

調査期間：

・2024年：2024年1月1日～2024年12月1日

・2025年：2025年1月1日～2025年12月1日



株式会社アドバン

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

FX初心者ガイドアプリ(https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/) ( https://ad-van.co.jp/service/fx-guide/ )

株式優待ブック(https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/) ( https://money.ad-van.co.jp/kabu-yuutai/ )

投資専門サイト『テクニカルブック』(https://runcha-app.com/) ( https://runcha-app.com/ )

ポイシャ - 画像共有ポイ活アプリ(https://poisha.jp/) ( https://poisha.jp/ )

ポイ活情報サイト - ポイシャ(https://poisha.jp/media/) ( https://poisha.jp/media/ )

推し活グッズ専門通販 - 推ししか勝たん!!(https://www.oshishika-katan.jp/) ( https://www.oshishika-katan.jp/ )

バイクブーツ専門通販 - バイクブーツマニア(https://www.bike-boots-mania.jp/) ( https://www.bike-boots-mania.jp/ )

【運営会社の概要】

会社名 ：株式会社アドバン

所在地 ：東京都品川区西五反田1丁目2-10 CIRCLES五反田11階

設立 ：2010年7月12日

代表者 ：田中勇輝

事業内容 ：自社サービス事業、マーケティング支援事業、オウンドメディア構築事業

会社HP ：https://ad-van.co.jp/(https://ad-van.co.jp/)