LINK+U「リンク ストレッチ フォーミングウォッシュ」が『kirei note AWARD 2025』kirei部門 BRONZE賞を受賞

株式会社LINK

株式会社LINK（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：松田和志）が展開するスキンケアブランド「LINK+U」の洗顔料「リンク ストレッチ フォーミングウォッシュ」が、Webマガジン『kirei note（キレイノート）』主催の『kirei note AWARD 2025』において、kirei部門 BRONZE賞を受賞したことをお知らせいたします。

「kirei note AWARD」は、“本当に知ってほしい逸品”を厳選して表彰するアワードです。初開催となる2025年の年間アワードでは、6名の特別審査員、kirei note編集部、読者投票をもとに、数あるビューティーアイテムの中から全17アイテムが選出されました。

「LINK+U リンク ストレッチ フォーミングウォッシュ」は、独自のテクスチャーが生み出す圧倒的な吸着力と、洗い上がりに感じられる透明感のある肌印象が高く評価され、今回の受賞に至りました。

■受賞アイテム

LINK+U ストレッチフォーミングウォッシュ

「リンク ストレッチフォーミングウォッシュ」は、糸を引くような粘りのある独自のテクスチャーから生まれる、「高密着リッチ泡」が特長の洗顔料です。

弾力と粘りを兼ね備えた泡が肌にぴたりと密着し、毛穴汚れや古い角層を、肌に負担をかけることなくやさしく、且つしっかりと吸着。

洗い流した瞬間、しっとりすべすべとした肌触りとともに、うるおいに満ちた透明感のある肌へと導きます。

＜特長＞

・高密着リッチ泡処方※1：粘りのある濃密泡が肌にぴたっと密着。落ちにくい毛穴汚れや不要な角質をしっかり吸着して取り除きます。

・ビタミンC誘導体※2配合：整肌成分としてビタミンC誘導体を配合。汚れを落とすだけでなく、洗うたびにうるおいに満ちた、くすみ※３のない透明感のある肌へと導きます。

・うるおいを守る洗い上がり：汚れはしっかり落としながらも、必要なうるおいはキープ。つっぱり感のない、しっとりすべすべの心地よい仕上がりです。

※1モイストストレッチポリマー(ヒアルロン酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、PEG-20M(すべて保湿成分))が濃密泡となり、汚れを吸着する処方 ※2テトラヘキシルデカン酸アスコルビル(整肌成分)、※3古い角層による

■編集部コメント

サスティナブルなパッケージや思想はもちろん、天然由来成分をふんだんに使用した製品で、何と言っても泡のきめ細かさとすっきりとした精油ブレンドの香りに、kirei noteの編集部全員が高評価。ブランド全体でノミネートされており、特に一押しの商品としての受賞です。



■審査員コメント

「糸をひくとろみ」という表現に思わず納得してしまう、印象的な使用感でした。乾燥が気になり、普段は洗顔料を使わないことも多いのですが、こちらは濃密でやわらかな泡が広がり、まるでクリームで包み込むような心地よさ。肌に触れる感覚がやさしく、洗顔時間そのものが快適に感じられました。洗い上がりもつっぱり感がなく、違和感なく使えた点も好印象。自然由来を大切にしている姿勢や、紙素材のパッケージなど、ブランドの考え方にも共感できる一品です。



■商品概要

商品名：リンク ストレッチフォーミングウォッシュ

内容量：90g

価格 ：3,850円（税込）／ 3,500円（税抜）

製品詳細：https://link-u-cosme.com/shop/products/S67007

■kirei note AWARD 2025

受賞ページ：

https://kireinotes.com/award2025/

https://kireinotes.com/award2025/kirei/#kirei_bronze_01





■LINK+Uについて

LINK+Uは、「Effortless Beauty 私らしくを、美しく。」をブランドメッセージに掲げ、一人ひとりのライフスタイルに寄り添うスキンケアを提案しています。

ナチュラルとサイエンスを掛け合わせた処方設計で、毎日無理なく続けられる“余裕ある美しさ”を目指しています。

■お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先・掲載時クレジット＞

LINK+Uお客さま窓口 フリーダイヤル 0120-100112

（9:00～17:00（日・祝日・年末年始・夏季休業日を除く））

＜ LINK+U ＞

「肌・心・からだ・環境の循環を整え、忙しくても私らしく輝く。」

新しいスキンケア体験を、ぜひ「LINK+U」で。

公式サイト :https://link-u-cosme.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/link_u_jp/

■株式会社LINKについて

社名 ：株式会社LINK

本社所在地：三重県伊勢市

代表者 ：代表取締役社長 松田 和志

設立 ：2024年10月

資本金 ：2,000万円

事業内容 ：化粧品の企画、販売