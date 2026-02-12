【メゾンレクシア×ネロリハーブ】キレイが巡るハーブティー「メゾンレクシア ヤチヤナギティー フォー クリア」2026年3月3日（火）新発売

メゾンレクシア株式会社

みずみずしい植物の力を活かした肌と心に響く化粧品・フレグランスを展開するメゾンレクシア株式会社は、2026年3月に創立25周年を迎えます。ご愛顧に感謝を込めて、昨年、自社農園で育てる稀少植物「ヤチヤナギ」を贅沢に使いご好評いただいた、菅原あゆみ氏とのコラボレーションハーブティーの第2弾「メゾンレクシア ヤチヤナギティー フォー クリア」を、2026年3月3日（火）に数量限定で新発売いたします。［メゾンレクシア直営店(https://maisonlexia.com/stores/)では2/28（土）より先行発売］

毎日のハーブティー習慣で、溜め込みがちな心と体をすっきりクリア

すこやかな“巡り”をサポートするハーブを世界中から集め、14種類を贅沢に組み合わせた限定ブレンド。知らないうちに溜め込んだ不要なものを手放し、気分をすっきりリフレッシュしながら、心も体もクリアな毎日をおくりたい方におすすめです。

メゾンレクシア ヤチヤナギティー フォー クリア［ハーブティー］50g 5,940円（税込）

プレゼント付きのお得なキットを販売 ［数量限定］

春らしく、気分も華やぐ、25周年限定デザインのドリンクボトルが付いたスペシャルキット

ヤチヤナギティー フォー クリア スペシャルキット

通常11,880円⇒ 10,692円（税込）

・ヤチヤナギティー フォー クリア 50g×2袋

・オリジナルドリンクボトル（非売品）

［スペシャルキット販売：期間］

公式オンラインショップ：3/3（火）～5/26（火）(https://maisonlexia.com/)

メゾンレクシア直営店：2/28（土）～5/31（日）(https://maisonlexia.com/stores/)

絶滅危惧植物ヤチヤナギをはじめ、“巡り” に着目した14種類のハーブをブレンド

ヤチヤナギ、ローズ、マリーゴールド、レモングラス、サフラワー、ヨモギ、エルダーフラワー、ジンジャー、ヤロー、レモンピール、カモミール、ギンコウ、レディースマントル、ローズマリー［配合順］

Pick up Herb

■ヤチヤナギ （日本/北海道）

抗酸化力が高く、海外では古くから料理や酒の香りづけなどにも利用されてきたが、現在は絶滅危惧種に指定される稀少植物。メゾンレクシアは創業当初よりヤチヤナギの美容パワーに着目。旭川の自社農園で栽培・保護に取り組みながら、美と健康に役立つ独自成分の開発を進めている。

大学や専門機関と共同で、ヤチヤナギが秘める力を研究

■ローズ ［インド］

ホルモンバランスや体の巡りをサポートする、香り豊かなローズ。感情の揺らぎを落ち着かせ、心をおだやかに。

■マリーゴールド ［エジプト］

ヨーロッパでは太陽のハーブとも呼ばれるハーブ。ポリフェノールやビタミンが豊富で、すこやかな巡りを整える。

■ヨモギ［日本］

漢方にも取り入れられ、世界中で愛される和ハーブの女王。鉄分やビタミンＫも豊富で、巡りをサポート。

※服用中の薬がある方、持病をお持ちの方、妊娠中または授乳中の方は、ハーブティーを飲む前に必ず主治医もしくは薬剤師にご相談ください。

■菅原あゆみ氏 コメント

稀少なハーブを保護して育て、肌と心のすこやかさに生かす。創業から25年に渡るメゾンレクシアさんの真摯な取り組みに興味を惹かれ始まったコラボ企画の第2弾。同じハーブでも育った環境により差があるため原産地・自生地を厳選しています。目には見えにくい不調にこそ植物の出番。今日からハーブティーを習慣化いただく事で「明日の自分を笑顔にする」お手伝いができれば幸いです。

NeRoLi herb 主宰/植物療法士 菅原あゆみ氏

大切な人や家族のための植物療法をコンセプトとした「NeRoLi herb」主宰。英国式植物療法、漢方、和漢、アーユルヴェーダなどを基本としたオリジナルメソッドを確立し、産地や製法などを厳選した本物の植物の力を広めている。女優、モデル、ヘア＆メイクアップアーティストなど、美のプロフェッショナルたちからの信頼も厚い。

［飲み方のポイント］

ハーブの力が、常に体を巡っているのが理想的。水分摂取の一部をハーブティーに置き換えて。一度に500～750ｍLのハーブティーをつくり、1～2日で飲み切るペースがおすすめです。抽出したハーブティーは冷蔵保存。温かくして飲みたい時は、カップに入れて電子レンジなどで温めて。

［抽出後のハーブはハーバルバスに再利用］

ハーブティーの出がらしを冷凍し、数回分集め、目の細かい袋に入れてバスタブへ。ハーブの力を余すところなくお楽しみください。

MAISON LEXIA 25th ANNIVERSARY

公式インスタグラム ＠maisonlexia(https://www.instagram.com/maisonlexia/)

メゾンレクシアは2001年の創業以来、北海道旭川の自社農園で栽培する絶滅危惧植物やハーブから抽出する栄養豊富なエキスやオイル、植物とサイエンスを融合させた独自の美容成分とともに、多くの方々に支えられ、歩んでまいりました。

2025年には、長年の知見と技術を集結し、頭皮・顔・体の皮膚表面に存在する常在菌叢、マイクロバイオームの働きに着目した「マイバイオーム」を発売し、おかげさまでご好評をいただいております。

ともに歩んでくださったすべての方々への感謝を胸に。これからもメゾンレクシアは植物とサイエンスの探究を深め、ウェルネスビューティーの新たな未来を切り拓いてまいります。

25周年記念プレゼントをご用意

メゾンレクシアの直営店（淀屋橋店・阪神梅田本店）(https://maisonlexia.com/stores/)にて2/28（土）～3/31（火）の期間中、新発売のハーブティー・美白美容液・導入美容液・シャンプー・ヘアトリートメントのいずれかを含む合計16,500円（税込）以上ご購入で【ボディ＆ハンドウォッシュ】または店舗で使える【メゾンレクシアポイント】をプレゼント。

［ボディ＆ハンドウォッシュ］スパークリング ロゼ 150mL (非売品）限定フレッシュローズの香り

※同一製品を複数個ご購入された場合は、１製品の金額（税込）を加算いたします。

※プレゼントのお渡しはお一人様1回限り、なくなり次第終了。

