株式会社ヴェス、プライバシーマーク（Pマーク）取得のお知らせ

株式会社ヴェス

ソフトウェアの第三者検証により企業の品質向上を支援する、株式会社Orchestra Holdingsの子会社である株式会社ヴェス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 慶郎、以下ヴェス） は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が付与するプライバシーマーク（Pマーク）認証を、2026年1月9日付で取得いたしましたので、お知らせいたします。

ヴェスでは創業以来、ソフトウェア品質検証事業を通じてお客様に安心安全なサービスを提供することを考えてまいりました。昨今、情報漏洩やサーバー攻撃などのリスクが高まる中、信頼性の高いサービスを提供し続けるために、かねてより情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際標準規格である「JIS Q 27001:2025(ISO/IEC 27001:2022)+Amd 1:2024」の認証を首都圏ソフトウェア検証センターおよび滝沢ソフトウェア検証センターにて取得しており、個人情報保護マネジメントシステムを構築するとともに、社員へのセキュリティ意識の向上に取り組んでまいりました。

この度、機密性の高い公共系や金融系の品質業務を請けていくにあたり、体制を一層強化する目的としてプライバシーマークを取得いたしました。今後もより一層の注意をもって個人情報の適切な保護・管理および継続的な体制強化・改善に努めてまいります。

■プライバシーマークの概要

- 登録番号：第21005091(01)号- 有効期限：2026年1月9日～2028年1月8日- 認定機関：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

■プライバシーマークとは（引用：一般財団法人日本情報経済社会推進協会ホームページより）

プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に準拠した「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に基づいて、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

※ プライバシーマーク制度の詳細についてはhttps://privacymark.jp/をご覧ください。

株式会社ヴェスについて

企業名：株式会社ヴェス

代表者：代表取締役 中村 慶郎

所在地：［東京本社］東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8階

設立：2003年7月1日

事業内容：ソフトウェア品質検証事業、ソフトウェア開発事業

URL：https://www.ves.co.jp/