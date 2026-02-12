理科実験教室のサイエンス倶楽部が、ノーベル賞受賞記念イベント「君も未来の科学者だ！京都大学特別教授 北川進先生の研究『多孔性金属錯体』にせまる！」を開催

株式会社サイエンス倶楽部

理科実験教室のサイエンス倶楽部（本社：東京都中野区）は、日本人科学者のノーベル賞受賞を記念して、2025年ノーベル化学賞を受賞した京都大学・北川進特別教授の研究「多孔性金属錯体（MOF）」をテーマに、「世界を救う『魔法のあな？』の秘密をさぐろう」、「『魔法のジャングルジム(PCP/MOF)』とはいったいなんだ？」を開催します。

■経緯

2025年「ノーベル生理学・医学賞」の大阪大 坂口志文特別栄誉教授の受賞とともに、「ノーベル化学賞」を京都大学の北川先生が受賞し、日本人2人同時の受賞に日本中が喜びに沸いたのは記憶に新しいことでしょう。

理科教育を通し、未来を担う子どもたちを育てている「サイエンス倶楽部」では、この偉業を機に、世界に誇れる研究成果を子どもたちに知ってもらうとともに、未来を創る力を身につけてもらうことを使命と考え、記念企画を開催するはこびとなりました。

■実習のねらい

「見えない世界を想像し、未来を考える力」を育むことが本実習の狙いです。

ノーベル賞を受賞したMOF（多孔性金属錯体）は、CO2の回収や新しい医療など、未来社会を劇的に変える可能性を秘めています。しかし、その正体はナノレベルの「あな」であり、肉眼で見ることはできません。

そこで今回は、あえて身近にある素材で実際に「色」や「におい」が消える現象を目の当たりにすることで、「目には見えないけれど、そこには確かに“あな”があり、重要な働きをしている」ことを体験的に感じていきます。

このように実験で得た現象を理解した上で、北川先生らが発明した「多孔性金属錯体（MOF/PCP）」がいかに画期的であるか（狙ったものだけを捕まえる賢い構造）へと想像を広げます。

最先端の科学技術に触れ、それが自分たちの未来にどう繋がっていくのかを考察することは、知的好奇心を強く刺激するはずです。

サイエンス倶楽部の会員だけではなく、一般の方もご参加いただくことが出来ます。

詳しくは、弊社ホームページ イベント情報をご覧ください。

サイエンス倶楽部 https://www.science-club.co.jp/event/

■実施概要

１.「世界を救う『魔法のあな？』秘密をさぐろう」

対象：小学1～3年生

実施時間 ： 1時間30分

参加費（税込）： 一般価格 9,350円 会員価格 7,700円

２.「魔法のジャングルジム（PCP/MOF)」とはいったいなんだ？

対象：小学4～中学3年生

実施時間：2時間30分

参加費（税込）： 一般価格 10,450円 会員価格 8,800円

◎開催場所：サイエンス倶楽部各教室

東京都/ 豊洲、自由が丘、中野、板橋、西葛西、つつじヶ丘、町田、国立

神奈川県/ 横浜、藤沢

千葉県/ 稲毛海岸、船橋、松戸

埼玉県/ 南浦和

◎開催日時：2026年2月23日～3月31日 ※教室により異なる

■本コースの問い合わせ先

株式会社サイエンス倶楽部 本部事業部

TEL：03-5942-7920

メールアドレス：info-press@science-club.co.jp

■会社概要

社名：株式会社サイエンス倶楽部

本社：〒164-0001 東京都中野区中野5-68-2 中野中央ビル5階

TEL：03-5942-7920

URL：https://www.science-club.co.jp/

代表取締役：広永 雅史

設立：2001年11月14日（※創業：1992年）

資本金：1,000万円

事業内容：幼児・小学生・中学生のための理科実験教室「サイエンス倶楽部」

プログラミング×ものづくり教室「プロ・テック倶楽部」

民間アフタースクール「ものづくりエデュベース」

