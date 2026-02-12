ガイアックス、兵庫県と連携し、若年層の起業機運醸成に向けたイベント「第1回 STARTUP YOUTH FES HYOGO」を開催

株式会社ガイアックス

起業支援やスタートアップ投資を行うスタートアップスタジオである株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は、兵庫県から受託する「スタートアップ創出促進事業（トライアル起業プログラム）」の一環として、2026年3月14日（土）、兵庫県内の若者を対象とした起業機運醸成イベント「第1回 STARTUP YOUTH FES HYOGO」を開催します。

本イベントでは、当社が伴走支援を行ってきた「トライアル起業プログラム（※）」の参加学生が登壇し、自ら発見した「身の回りの困りごと」を解決するためのビジネスアイデアと検証結果を発表します。また、第一線で活躍する経営者によるトークセッションや、参加者同士のネットワーキングの場も提供し、兵庫県における若手起業家コミュニティのさらなる活性化を狙います。

※トライアル起業プログラム

兵庫県内の若者を対象とした、実践型起業支援プログラム。ビジネスアイデアの創出から、実際に市場で通用するかを検証する「トライアル（実証試験）」の実施までを専門のメンターが伴走支援。参加者は最大20万円の実証費用を活用し、頭の中のアイデアを「形」にすることに挑戦。本イベントはその集大成として、検証によって得られたリアルなトラクション（実績）を発表。

■ イベント概要

■ イベント詳細・お申し込み

イベントの詳細や登壇者情報については、下記イベントページをご覧ください。 参加のお申し込みも同ページより受け付けております。

https://gaiax-education.notion.site/entre-hyogo-pref-startup-youth-fess-2026

■ ガイアックスの教育事業について

ガイアックスでは、これからの社会を生きる子どもたちが、未来を切り拓く力を身につけるために地方自治体や高等教育機関などと連携した次世代の教育プログラムを提供しています。

ガイアックス 起業家教育事業HP：https://gaiax-education.com/

産学官連携の実績（一部のみ記載）：

- 地方自治体... 北海道、茨城県、宇都宮市、つくば市、東京都、東京都、福井県、長野市、愛知県、名古屋市、兵庫県、神戸市、広島県、山口県、高知県、福岡市、飯塚市- 高等教育機関など... 旭川工業高等専門学校、福島工業高等専門学校、GTIE、筑波大学、武蔵野大学、早稲田大学、TeSH、石川工業高等専門学校、Tongali、名古屋大学、鳥取大学- 民間企業... アルファドライブ、伊藤忠商事、エティック、NTTドコモ、シスコシステムズ、日本政策金融公庫

表彰・任命実績：

- 2021年 経済産業省「キャリア教育アワード」奨励賞- 2022年 経済産業省「キャリア教育アワード」経済産業大臣賞（最優秀賞）- 2024年 当社 執行役の佐々木が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を拝命- 2025年 当社 起業家教育事業 責任者の吉川が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を拝命