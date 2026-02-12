加東市とケーエスケーとの包括連携協定締結のお知らせ

株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス左からケーエスケー兵庫第二営業部長 西、ケーエスケー滝野支店長 埴岡、岩根加東市長。

株式会社ケーエスケー（代表取締役社長 井口 順之）と兵庫県加東市（加東市長 岩根 正）は、2026年2月10日に健康に関する連携協定を締結しましたので、お知らせいたします。

■連携事項

(1) 住民の健康の保持及び増進に関すること。

(2) 健診・がん検診の受診啓発に関すること。

(3) 高齢者の見守りに関すること。

(4) その他、健康づくりに関すること。

■今後の展開について

具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議のうえ取り決めを行って参ります。

■株式会社ケーエスケーについて

株式会社ケーエスケーは、株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス（VITAL KSK HOLDINGS, INC.）のグループ企業であり、同ホールディングスのもと近畿地方で医薬品卸売事業を担う中核企業として、地域医療の発展に寄与しています。

ケーエスケーについては下記ホームページをご覧ください。

https://www.web-ksk.co.jp/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社ケーエスケー 健康行政連携推進部

TEL：06-6941-1244