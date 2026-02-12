上司にどう向き合うかー「ボスマネジメント」オンラインセミナーを開催

マンパワーグループ株式会社

総合人材サービスのマンパワーグループ株式会社(本社・東京都港区、代表取締役社長：池田 匡弥、以下マンパワーグループ)は、3月11日(水)に書籍『ボスマネジメント』※¹（3月出版）を記念した無料オンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、上司との関係性によって仕事を円滑に行うための考え方を軸に、コミュニケーション視点から実務に活かせるポイントを紹介します。

※¹ ボスマネジメント(Managing up)：部下が上司を理解し主体的に関わることで、仕事を進めやすくし、成果と信頼関係を高めていくコミュニケーションの考え方

セミナー概要

「静かな退職※²」時代に必要な上司・部下間のコミュニケーション手法

上司と部下の対話不足や相互不信を背景に、エンゲージメント低下や早期離職の問題が顕在化しています。企業では、「上司から部下」へのコミュニケーション施策が進む一方、「部下から上司」への対話を通じた信頼関係構築や、その具体的な手法については、十分に整理されていないケースも見られます。

こうした状況の中、社員一人ひとりが、自らの意志と組織の期待を建設的な対話・交渉を通じて擦り合わせていく姿勢は、今後ますます重要になります。

本セミナーでは、「ボスマネジメント」の考え方に焦点を当て、その必要性や具体的な実践手法について紹介します。

※²静かな退職：会社を辞めることを意味するのではなく、仕事との関わり方や力のかけ方を見直す働き方の変化を指す表現

マンパワーグループ ライトマネジメント事業部

難波猛シニアコンサルタント

早稲田大学卒業、出版社、求人広告代理店を経て2007年より現職。提案営業、研修講師、コンサルタントとして日系・外資系企業で2,000名以上のキャリア開発施策、人員施策プロジェクトに従事。コンサルティング、管理者トレーニング、キャリア研修等を100社以上担当。セミナー講師としての登壇のほか、官公庁事業におけるプロジェクト責任者も歴任。

『ボスマネジメント』出版記念無料セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9974/table/295_1_4e5fd4dcce7a709b32ef2de491b30ec0.jpg?v=202602121051 ]

