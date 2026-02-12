株式会社ウィルグループ

ウィルグループの総合人材サービスを手掛ける株式会社ウィルオブ・ワーク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 秀夫）は、無料オンラインセミナー「製造業人事必見『応募ゼロ・若手未定着』を終わらせる派遣エンジニア活用法」を、2026年2月26日（木）に開催します。

近年、製造業の現場では深刻なエンジニア人材の採用難が深刻化しています。「求人を出しても応募が集まらない」「育成してもすぐに辞めてしまう」「新規事業の立ち上げに人材を確保できない」など、多くの企業で採用における課題を抱えています。

一方で、採用環境の変化にいち早く対応し、派遣エンジニアを戦略的に活用して生産体制を維持・強化している企業も増えています。

本セミナーでは、最新の採用市況データをもとに、製造業が直面する採用の現実と、派遣活用による具体的な解決策をわかりやすく解説します。

＜本セミナーは、このような方々におすすめです＞

・エンジニアの求人を出しても応募が集まらず、採用手法の見直しを検討している

・急な欠員・増産・新規プロジェクトに対応できる人材確保の選択肢を探している

・若手エンジニアが定着せず、教育コストや採用コストに悩んでいる

・派遣エンジニアを「一時的な穴埋め」ではなく、戦略的に活用したいと考えている

・他社がどのように派遣エンジニアを活用しているのか、具体的な事例や考え方を知りたい

・セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/380_1_0bce73a901083fdc18718031e8bdbed9.jpg?v=202602121051 ]

・登壇者

株式会社ウィルオブ・ワーク戦略推進部 専任部長小出 亮

2011年より株式会社セントメディア（現ウィルオブ・ワーク）に参画し、全国各拠点で営業組織の統括および事業拡大に従事。セールス支援から新規事業開発、管理部門の経営管理まで幅広い領域で実績を重ねる。2025年より現職として、製造業領域における機電エンジニア派遣事業を統括。企業の生産体制強化とエンジニアのキャリア形成支援を両立する事業運営を推進している。

株式会社ウィルオブ・ワーク

ウィルオブ・ワークは、販売やコールセンター、介護をはじめ、業種に特化した 「人材派遣」「業務請負」「人材紹介・紹介予定派遣」サービスを提供しており、業種に特化した教育活動を通して、専門性の高い人材ビジネスを展開しています。当社が掲げる『Chance-Making Company』のビジョンのもと、すべての人の可能性を信じ、あらゆる人の働く機会、そして多様な働き方も増やしていきたいと考えています。

ウィルオブ総合求人情報サイト：https://willof.jp/



【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・ワーク

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 1997年1月

代 表 ： 代表取締役社長 村上 秀夫

資 本 金 ： 9,900万円

従 業 員 数 ： 4,608名（2025年3月31日現在）

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-work.co.jp/