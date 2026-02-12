クラシエ認定「知育菓子先生(R)」による知育菓子(R)を用いた実践授業のプレゼンテーションを2026年2月28日に開催！

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）

クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、子ども一人ひとりの自信を育むお菓子「知育菓子(R)」を活用し、優れた授業を実践いただいた先生にクラシエ公式の「知育菓子先生(R)」を授与する認定式を2026年2月28日(土)に開催いたします。

当日は、「知育菓子先生(R)」による実践授業のプレゼンテーションを行います。また知育菓子(R)を活用した授業のアイディアソンや、教育関係者同士のネットワーキングも予定しており、盛りだくさんの内容でお届けします。

クラシエでは「らしく、のびていく。」をモットーに、子どもの学びに貢献するために、知育菓子(R)を活用した

”子どもたちがより楽しめる授業”の開発に取り組んでいます。

お菓子をきっかけに子どもたちの笑顔が生まれる授業を実践していただいた先生に、クラシエ公式の「知育菓子先生(R)」を授与し、実践授業を発表いただきます。

認定式では、新たに認定される先生方の授業発表に加え、選考委員である知育菓子先生(R)による実践授業例も紹介します。教育現場の皆さまの単元に沿った新しい授業開発のきっかけとなるよう、また子どもたちが楽しみながら学び、学習意欲を高め、想像力を掻き立てるような授業の数々をご覧いただけます。

さらに、知育菓子(R)を用いた授業アイディアを考えるアイディアソンや、新しい授業を取り入れるためのコミュニティ形成を目的としたネットワーキングも実施します。教育関係者の皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

◆開催日時：2026年2月28日(土) 13:00～17:00(4時間)

※会場には15分前から入室出来ます。

◆開催場所：クラシエ本社ビル

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー2階 大会議室、第一会議室、第二会議室

◆参加費：無料

◆参加人数： 40名

※定員になり次第、受付を終了いたします。

◆参加資格：教員、教育委員会、行政担当者

▶幼稚園／保育園／小学校／中学校／高等学校／高等専門学校／大学／特別支援学校（知的障がい／肢体不自由／病弱／視覚障がい／聴覚障がい）／専修学校／インターナショナルスクール／日本人学校/教育委員会などに在籍している教員。※公立・私立・国立などは問いません。

【お申込み締切り】

2026年2月27日(金) 20:00まで

【応募ページ】

https://chiikujugyouedu2026.peatix.com

【タイムテーブル】

※チケットは1種類で、「ねるね教室」と「ねるる教室」、「ネットワーキング」どれも参加可能です

※スケジュール・認定者数は変更になる場合もございます。

知育菓子(R)を使用した授業ができるように、ECサイトを開設しました！

授業で活用していただける授業スライドや指導シート、指導書などをご用意しています。

▶詳しくはこちら：https://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/jugyou/class/

知育菓子(R)は「子どもの自信を育むお菓子」へ

知育菓子(R)は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。

【本リリースに関するお客様からのお問合せ先】

クラシエ株式会社 フーズお客様相談室

TEL：0120-202903

月曜日～金曜日 10:00～16:00（祝日・弊社休業日を除く）