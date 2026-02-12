系統用蓄電所事業における包括的業務提携契約の締結に関するお知らせ

株式会社エネフォワード

太陽光発電所および蓄電所の設計・施工・運営・保守を手掛ける株式会社エネフォワード（本社：福岡県福岡市、代表取締役：簑下 祐一、以下「当社」）は、株式会社ライジングコーポレーション（以下「相手先」）との間で、系統用蓄電所事業における包括的な業務提携契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 業務提携の背景と目的

当社はこれまで、太陽光発電所および蓄電所の設計、施工、販売、運営・保守において豊富な実績とノウハウを蓄積してまいりました。一方、相手先は2026年1月より系統用蓄電所の取得・保有による電力取引事業への参入を決定しており、同事業の早期立ち上げと拡大を目指しています。本提携により、当社の持つ開発・施工・運用のノウハウと、相手先の販売活動・顧客開拓力を融合させることで、系統用蓄電所事業の強力な推進体制を構築いたします。

2. 本業務提携の内容

当社は、相手先が展開する系統用蓄電所事業に対し、必要な設備の供給および専門的なノウハウの提供を行います。具体的な取り組み内容は以下の通りです。

系統用蓄電所の共同開発：出力2MW・容量8MWh規模の蓄電所について、今後10件程度の開発を目標に推進します。

事業領域の段階的拡大：蓄電池併設型太陽光発電所やFIP（フィードインプレミアム）転換案件の開発、分散型電源の運用事業など、中長期的なエネルギーインフラ事業の共同展開を図ります。

運用・保守（O&M）の提供：当社の強みである運営・保守ノウハウを活かし、長期的な事業の安定化を支えます。

3. 業務提携の相手先の概要

株式会社ライジングコーポレーション

代表取締役：大都 英俊

住所：〒563-0043 大阪府池田市神田2丁目6-25

お問い合わせ先：株式会社ライジングコーポレーション 経営管理部

TEL：06-4391-3908

FAX：06-6534-5518

URL：https://www.group-rising.co.jp/

4. 日程

取締役会決議日：2026年2月4日

契約締結日：2026年2月5日

5. 今後の見通し

本提携が当期の業績に与える影響は軽微ですが、来期以降の当社業績および企業価値の向上に資するものと考えております。今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかに公表いたします。

■ 株式会社エネフォワードについて

私たちは「エネルギーの未来を前進させる」をミッションに、系統用蓄電池の投資・開発・管理を通じて、持続可能な社会のインフラ構築に貢献します。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エネフォワード 系統用蓄電池 事業部

住所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-21 博多プラザビル 8階

TEL：092-402-3732

MAIL：info.eneforward@gmail.com

URL：https://eneforward.jp/