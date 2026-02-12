Audible、司馬遼太郎没後30年に代表作『竜馬がゆく』『坂の上の雲』をオーディオブック化

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、司馬遼太郎の没後30年にあたる今年、代表作である『竜馬がゆく』および『坂の上の雲』の配信を開始します。幕末を駆け抜けた坂本竜馬の生涯を描いた長編歴史小説『竜馬がゆく』（全８巻）の第1巻を2月12日（木）より配信開始します。続いて、明治という時代に立ち向かった青春群像を描いた壮大な物語『坂の上の雲』（全８巻）の第1巻を5月1日（金）より配信予定です。

数々の名作を生み出した司馬遼太郎の作品を、没後30年にAudibleで配信することで、偉大な名作を“耳で聴く”楽しみ方を広げていきます。そしてオーディオブックを通じて、時代の熱量や登場人物たちの息遣いを、朗読を通じてより立体的にお届けします。

『竜馬がゆく』について

『竜馬がゆく』は、激動の幕末という時代の中で明治維新を先導した坂本竜馬と、竜馬と同じ時代を生きた若者たちの生きざまを壮大なスケールで描いた司馬遼太郎の代表作です。自由な発想と行動力で時代を切り拓いた竜馬の生き方は、刊行から長い年月を経た現在もなお多くの読者に支持され、世間の「坂本龍馬像」を形作りました。

朗読を務めるのは数々の人気アニメ作品で主人公の声を担当する小林親弘さんです。幕末を駆け抜ける竜馬や個性豊かな登場人物を色鮮やかに演じ分けます。

『坂の上の雲』について

『坂の上の雲』は、明治という激動の時代を駆け抜けた秋山好古、真之兄弟と俳人、正岡子規を中心に、近代国家を創りあげる挑戦を描いた司馬遼太郎の不朽の名作です。3人がそれぞれの使命に向き合う姿を描いた本作は、司馬遼太郎記念財団による〈好きな司馬作品〉アンケートで第1位にも選ばれ、時代を超えて多くの読者に支持されています。今回、紙書籍・電子書籍・ドラマ化に続く新たな体験として、ファン待望のオーディオブックを制作しました。

朗読はアニメ、映画、吹替、ナレーションなど幅広い作品に出演する森川智之さんが担当します。『坂の上の雲』の持つ重層的な世界観を余すことなく伝えます。

司馬遼太郎の人気歴史小説を、ぜひAudibleでお楽しみください。

『竜馬がゆく』ナレーター 小林親弘さん コメント

「司馬先生の素晴らしい作品に関わらせていただけることが本当に幸せで、気合を込めて朗読に挑みました。幕末を生きた偉人たちの人間くささがたまらなく魅力的で、とりわけ会話の面白さには何度も声を出して笑ってしまったほどです。人々の息吹をありありと感じていただけるよう、会話のやりとりは特に丁寧な表現に挑戦しました。また、ディレクターさんや方言指導についてくださる役者さんと共に、時代背景や当時の言葉を丁寧に掘り下げつつ読むということも意識して取り組みました。どんな方でもきっと楽しめる作品だと思いますので、ぜひお聴きいただければ幸いです。」

『坂の上の雲』ナレーター 森川智之さん コメント

「このたび、司馬遼太郎先生の『坂の上の雲』を Audible で朗読させていただくことになり、身の引き締まる思いと同時に、大きな覚悟を感じております。日本文学、そして歴史小説の金字塔とも言える本作は、あまりにも雄大で、あまりにも誠実に「時代」と「人」を描いた作品です。その一語一語を声として届ける責任の重さは、これまで数多く経験してきた朗読の中でも特別なものになるでしょう。膨大な文字数、伊予弁をはじめとする時代と言葉の再現、そして数多くの登場人物たちの息遣い。決して一人の力で軽々と越えられる作品ではありません。しかしだからこそ、声優として長く歩んできた今、この挑戦を託していただけたことを光栄に思っています。司馬先生が描いた『坂の上の雲』を、聴いてくださる皆さんと共に、一歩一歩登っていけたらと思います。耳で聴く『坂の上の雲』が、皆さんにとって新たな感動や発見につながることを願い、作品への最大限のリスペクトを胸に、全身全霊で臨みます。そして、今この時代を共に歩む皆さんに是非聴いていただきたいという熱い想いが、収録のモチベーションにもなっております。どうぞ最後までお付き合いください。」

※公益財団法人司馬遼太郎記念財団『生誕100年「好きな司馬作品」アンケート』（調査期間：2022年10月1日～11月15日）より出典 https://www.shibazaidan.or.jp/100th_aniv/index.php

【作品詳細】

『竜馬がゆく (一)』

配信予定日：2月12日

著者：司馬遼太郎

ナレーター：小林親弘

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0GLPSR4Y1

坂本竜馬の奇蹟の生涯を壮大なスケールで描く、司馬文学の金字塔！土佐の郷士の次男坊に生まれながら、ついには維新回天の立役者となった坂本竜馬の奇蹟の生涯を、激動期に生きた多数の青春群像とともに壮大なスケールで描きあげる。生まれ落ちたときから背中一面に旋毛がはえていたため、豪気な父は、”千里の駿馬”になるかもしれないと、竜馬と名付けた。が、十二になっても寝小便する。近所の子から「坂本の寝小便ったれ」「坂本の泣き虫」とからかわれ泣かされて帰ってくる。字を満足に覚えられず、寺子屋の師匠に見捨てられる。そんな竜馬は、十四歳の時に小栗流の道場に通いはじめてから、にわかに顔つきまで変わっていった。竜馬は強い――。

幼年時代から、江戸での剣術修業、奥手だった青年時代、人斬り以蔵、桂小五郎との出会いなどを描くシリーズ第１作

※『竜馬がゆく（二）』 以降の7巻は、2026年5月以降順次予定です。

『坂の上の雲 (一)』

配信予定日：5月1日

著者：司馬遼太郎

ナレーター：森川智之

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0GLPY36KH

シリーズ累計2000万部、司馬遼太郎記念財団によるアンケート〈好きな司馬作品〉第1位にも輝いた、不滅の青春文学『坂の上の雲』第１巻。明治維新をとげ、近代国家の仲間入りをした日本は、息せき切って先進国に追いつこうとしていた。この時期を生きた四国松山出身の三人の男たち――日露戦争でコサック騎兵を破った秋山好古、日本海海戦の参謀秋山真之兄弟と、文学の世界に巨大な足跡を遺した正岡子規を中心に、昂揚の時代・明治の群像を描く長篇小説！

※『坂の上の雲 （二）』 以降の7巻は、2026年9月以降順次予定です。

【著者プロフィール】

司馬遼太郎（しば りょうたろう）

大正12(1923)年、大阪市に生れる。大阪外国語学校（現・大阪大学）蒙古語部卒業。

昭和35年、「梟の城」で第42回直木賞受賞。41年、「竜馬がゆく」「国盗り物語」で菊池寛賞受賞。47年、「世に棲む日日」を中心にした作家活動で吉川英治文学賞受賞。51年、日本芸術院恩賜賞受賞。56年、日本芸術院会員。57年、「ひとびとの跫音」で読売文学賞受賞。58年、「歴史小説の革新」についての功績で朝日賞受賞。59年、「街道をゆく“南蛮のみちI”」で日本文学大賞受賞。62年、「ロシアについて」で読売文学賞受賞。63年、「韃靼疾風録」で大佛次郎賞受賞。平成3年、文化功労者。5年、文化勲章受章。著書に「司馬遼太郎全集」「司馬遼太郎短篇全集」(文藝春秋)ほか多数がある。平成8(1996)年没。

【ナレータープロフィール】

小林親弘（こばやし ちかひろ）

9月5日生まれ。愛知県出身。

舞台やドラマで活躍する一方、2012年に海外ドラマ吹替にて声優としても活動を開始。

以来、アニメやゲームなど声優として数多くの作品に出演している。

主な出演作品は、TVアニメ／ゴールデンカムイ（杉元佐一）、BEASTARS（レゴシ）、姫様“拷問”の時間です（エクス）、 転生したらスライムだった件（ランガ）、外画吹替／涙の女王（ペク・ヒョヌ）、 京城クリーチャー（チャン・テサン）、トワイライト・ウォリアーズ 決戦! 九龍城砦（陳洛軍）、ゲーム／ SILENT HILL2（ジェイムス・サンダーランド）、 ゼンレスゾーンゼロ（フォン・ライカン）、 サイバーパンク2077（V）…他多数。

森川智之（もりかわ としゆき）

声優・ナレーター。アクセルワン代表取締役、養成所アクセルゼロ代表。2025年12月にデビュー40周年に突入。主な出演作に、アニメ『クレヨンしんちゃん』（野原ひろし役）、『ズートピア』（ニック・ワイルド役）、『鬼滅の刃』（産屋敷耀哉役）など。外画吹き替えではトム・クルーズ、キアヌ・リーブス、ジュード・ロウ、ユアン・マクレガーほか、ハリウッドスターの吹き替えを多数担当。ナレーションでは『おぎやはぎの愛車遍歴』などを担当している。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL：https://www.audible.co.jp