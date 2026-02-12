ラグザス株式会社、野球日本代表・侍ジャパンとのパートナーシップを反映した「27卒新卒採用ページ」をリニューアル公開

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、野球日本代表・侍ジャパンとのパートナーシップの世界観を反映した「27卒新卒採用ページ」をリニューアル公開いたしました。

本リニューアルは、単なる採用情報の更新ではなく、「世界に挑み続ける組織が、どのような未来を描き、どのような仲間を求めているのか」を、次世代を担う学生に向けて明確に伝えることを目的としています。

世界に挑む侍ジャパンの姿勢と、ラグザスの挑戦を重ねて

当社は、事業や組織づくりにおいて「挑戦し続ける姿勢」を大切にしています。結果が出るか分からない状況でも、高い目標を掲げ、試行錯誤を重ねながら前進し続ける。その積み重ねが、未来を切り拓く原動力になると考えています。

世界の舞台で勝利を目指し、日々の鍛錬と挑戦を積み重ねる侍ジャパンの姿勢は、こうした当社の価値観と強く重なります。今回の採用ページでは、この「挑戦を続ける組織であること」を象徴的に伝えるため、侍ジャパンとの取り組みを通じて、その思想を表現しました。

新たな採用ページでは、「挑戦を楽しみ、未来を創る人材を募集する」というメッセージを、ビジュアルとストーリーの両面から発信しています。

27卒新卒採用ページ リニューアルのポイント

- RAXUS×侍ジャパンの世界観を反映したデザイン- ラグザスが目指す未来・事業領域・価値観を言語化- 学生一人ひとりが、自身の挑戦と重ねて考えられる採用メッセージ

単なる就職先としてではなく、「人生の挑戦の舞台として、ラグザスを選んでもらう」

そのための採用ページとして刷新しました。

採用ページURL

RAXUS×侍ジャパン 27卒新卒採用ページ

https://www.raxus.inc/recruit/

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/