100インチ対応、設置後も高さ調整できる大型テレビスタンドを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、100kg対応の高耐荷重設計と手動昇降機構で、大型ディスプレイを安全かつ柔軟に設置できるテレビスタンド「100-PL041」を発売しました。

テレビスタンド 100型 100インチ対応 上下昇降 手動 ディスプレイスタンド キャスター付 ハイタイプ

- 最大100kg対応の高耐荷重設計で100インチクラスも安心設- ディスプレイ装着後でも上下昇降が可能な手動ハンドル式- 大型キャスター＆棚板付きで移動・周辺機器設置もスムーズ●100インチまで対応する、安心の高耐荷重設計

60～100インチクラスの大型ディスプレイに対応し、最大100kgまで支える高耐荷重設計を採用しています。フレームにはスチール素材を使用し、重量級ディスプレイでもたわみや揺れを抑えた安定した設置が可能です。大型ディスプレイの導入に不安を感じていた会議室や商業施設、教育現場でも、安心して活用できます。

●設置後でも高さ調整できる、手動昇降機構

専用ハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま上下昇降が可能です。利用者の身長や視聴距離、用途に合わせて最適な高さに微調整できるため、プレゼンテーションやデジタルサイネージなど、シーンごとの見やすさを確保できます。設置後の再調整が難しいという従来の課題を解消します。

●幅広いVESA規格対応で高い互換性

VESA100×100から最大1000×600までの幅広い規格に対応し、メーカーや機種を問わず多くのディスプレイと組み合わせ可能です。将来的なディスプレイ入れ替え時にもスタンドをそのまま活用でき、設備投資の無駄を抑えられます。企業や施設での長期運用を見据えた設計です。

●移動も固定も安定する、大型キャスター仕様

直径100mmの大型キャスターを採用し、4輪すべてに車輪・車軸ロックを搭載。重量のあるディスプレイを載せた状態でもスムーズに移動でき、設置後はしっかり固定できます。会議室間の移動や展示会でのレイアウト変更など、頻繁な移動が発生する現場でも高い安定性を発揮します。

●周辺機器もまとめて設置できる棚板付き

耐荷重10kgの棚板（幅800×奥行350mm）を標準装備し、PCやAV機器、資料などをまとめて設置できます。配線や機器管理がしやすく、設営・撤去の手間を軽減。移動用ハンドルも備えており、実際の運用シーンを想定した使いやすさにこだわっています。

仕様

