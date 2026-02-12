2025年に「Qoo10」で最も活躍したショップを発表　「Qoo10 AWARDS 2025」の最優秀賞が決定！

eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、2025年度に輝かしい活躍をみせQoo10を盛り上げたセラー、インフルエンサーを表彰する「Qoo10 AWARDS 2025」において、最も活躍したベストセラーに贈られる最優秀賞の受賞ショップ（者）が決定したことをお知らせします。あわせて、セラーの皆さまへの感謝を込め、またお客様と共にその栄誉を称えるため、受賞ショップ（者）を一挙に公開する特集ページ（https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=209752）2月10日（火）に開設しました。

「Qoo10 AWARDS 2025」は、2025年の1年間、Qoo10で活躍した優秀セラーに感謝し、表彰するアワードで、今年で6回目の実施となります。最優秀賞、カテゴリー賞、特別賞、新人賞、インフルエンサー賞の部門を設け、お客様の満足度や売上などを指標に選出しました。栄えある『最優秀賞』には、「Anua Qoo10 公式」、「パーフェクトワンフォーカス公式」、「エメフィール」、「CICIBELLA」、「VTQoo10公式ショップ」、「フードオロジー」、「XPRICE Qoo10店」、「バザール」、「タマチャンショップ」、「medicube公式」の国内5セラーと、海外5セラーが選ばれました。

『カテゴリー賞』の「ビューティー部門」には26社、「ファッション部門」8社、「家電部門」8社、「生活部門」8社、「食品部門」18社、「エンタメ部門」2社が選ばれています。また、『特別賞』ではサービス軸ごとに「LIVE Shopping」で3社、「Mega Debut」８社、「Q Only」３社、「サンプルマーケット」３社、さらに『新人賞』には9社、そして『インフルエンサー賞』には3名が選ばれました。

なお、特集ページでは各ショップの紹介と皆さまの受賞の喜びのコメントなどもご覧いただけます。

2026年もQoo10ではセラーの皆さまのご協力のもと、お得で魅力ある商品を豊富に取り揃え、お客様の欲しい商品が、より手軽に楽しくショッピングできるよう盛り上げていきます。

【Qoo10 AWARDS 2025概要】

受賞ショップ（者）は全106社で、3名のインフルエンサーも表彰されました。Qoo10では、今年も様々なカテゴリーでセラーが活躍され、多くのお客様に楽しいお買い物を提供することができました。各賞とその受賞ショップの内訳は以下の通りです。

・最優秀賞：10社

・カテゴリー賞：70社

ビューティー部門（26社）、ファッション部門（8社）、家電部門（8社）、生活部門（8社）、食品部門（18社）、エンタメ部門（2社）

・特別賞｜LIVE Shopping：３社

・特別賞｜Mega Debut：８社

・特別賞｜Q Only：３社

・特別賞｜サンプルマーケット：３社

・特別賞｜新人賞：９社

・特別賞｜インフルエンサー賞：3名

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

