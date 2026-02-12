【SIGNATE】「ITトレンドEXPO 2026 Spring」に登壇・AI全盛時代を生き残る「組織変革の方程式」を公開

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）は、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」にて、執行役員 CSO セールス＆マーケティング本部長の糸賀 拓馬が登壇することをお知らせいたします。

本講演では、生成AIの活用が急速に進む一方で、「業務に定着しない」「成果につながらない」といった課題を抱える企業に向けて、AI時代を生き抜くための組織変革の考え方を解説します。業務の棚卸し、人材スキルの可視化を起点に、AX(AI Transformation)を最適解へ導くための実践的なアプローチを紹介します。

■ SIGANTAE講演概要

- タイトル：2026年、AI全盛時代を生き残る「組織変革」の方程式― 業務の「棚卸し」とスキルの「可視化」で見える、DXの最適解 ―- 日時：2026年3月5日（木）14:35～15:00- 登壇者：執行役員 CSO セールス＆マーケティング本部長 糸賀 拓馬- 開催形式：オンライン開催（事前登録制・参加無料）- 講演詳細・お申込みURLhttps://it.expo.it-trend.jp/session/time?utm_source=sponsor&open_session_detail=1&session_id=599(https://it.expo.it-trend.jp/session/time?utm_source=sponsor&open_session_detail=1&session_id=599)

■ ITトレンドEXPO2026 Spring について

年間約2,000万人が利用する国内最大級のIT製品比較サイト「ITトレンド」が主催する無料オンライン展示会です。

DX、AI、業務効率化、セキュリティなど、企業の課題解決につながる最新のIT製品・サービスが一堂に集まり、これからの「働き方」や「組織変革」のヒントを提供します。

【開催概要】

- 開催日時：2026年3月3日（火）～3月7日（土）- 開催形式：オンライン開催- 参加料：無料- 視聴方法：事前登録制・オンライン配信- 公式サイト:https://it.expo.it-trend.jp/

■SIGNATE（https://signate.co.jp/(https://signate.co.jp/)）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp